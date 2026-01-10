3 loại hoa trồng trang trí Tết trong vườn giúp đuổi rắn, muỗi đi xa

Rắn thường xuất hiện ở những khu vực rậm rạp, ẩm thấp, nhiều chuột và côn trùng. Tại các vùng nông thôn, ven đô hay nhà có vườn, nỗi lo rắn bò vào sân, thậm chí vào nhà luôn khiến nhiều gia đình bất an, nhất là vào mùa mưa hoặc thời tiết nắng nóng. Bên cạnh các biện pháp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, nhiều người còn lựa chọn trồng một số loài hoa, cây cảnh theo kinh nghiệm dân gian với mong muốn hạn chế rắn xuất hiện.

Trong đó, ba loài hoa dưới đây được nhắc đến nhiều nhất. Bạn có thể trồng trưng Tết làm đẹp sân vườn và đuổi rắn, muỗi.

Hoa lan tỏi

Hoa lan tỏi, còn gọi là tỏi cảnh, là loài cây thân thảo, hoa màu tím nhạt, mọc thành chùm, hình dáng khá đẹp mắt. Điểm đặc biệt của loài hoa này là khi vò lá hoặc thân sẽ tỏa ra mùi hăng nồng tương tự tỏi.

Lan tỏi.

Theo kinh nghiệm dân gian, chính mùi này khiến rắn và một số loài bò sát khó chịu, từ đó tránh xa khu vực trồng cây.

Lan tỏi khá dễ trồng, thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm, có thể trồng thành bụi dọc hàng rào, lối đi hoặc quanh sân vườn. Ngoài tác dụng xua đuổi rắn, muỗi theo quan niệm dân gian, loài hoa này còn được ưa chuộng vì nở hoa quanh năm, ít sâu bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc.

Hoa ngũ sắc

Hoa ngũ sắc, còn được gọi là râm ổi hay trâm ổi, là loài cây bụi thấp, hoa nhỏ, nhiều màu sắc như trắng, hồng, tím, vàng. Đây là loài cây mọc hoang khá phổ biến ở Việt Nam, có sức sống mạnh mẽ, chịu hạn tốt.

Trâm ổi

Theo dân gian, lá và thân cây ngũ sắc chứa tinh dầu có mùi hắc, không chỉ giúp xua đuổi muỗi, côn trùng mà còn được cho là khiến rắn không thích tiếp cận. Nhiều gia đình ở vùng quê trồng ngũ sắc quanh vườn, bờ rào như một lớp "hàng rào sinh học" tự nhiên.

Tuy nhiên, ngũ sắc phát triển nhanh, dễ lan rộng, nếu không cắt tỉa thường xuyên có thể trở nên rậm rạp, phản tác dụng khi vô tình tạo nơi trú ẩn cho rắn. Vì vậy, khi trồng loài hoa này, cần chú ý kiểm soát mật độ và giữ khu vực xung quanh luôn thông thoáng.

Hoa vạn thọ

Vạn thọ là loài hoa quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào dịp Tết. Hoa có màu vàng hoặc cam rực rỡ, mùi hắc đặc trưng. Chính mùi này được cho là khiến rắn, chuột và nhiều loại côn trùng cảm thấy khó chịu.

Cúc vạn thọ.

Ưu điểm của vạn thọ là dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp trồng trong chậu hoặc trồng viền quanh nhà.

Ngoài ý nghĩa xua đuổi sinh vật gây hại theo kinh nghiệm dân gian, vạn thọ còn mang ý nghĩa phong thủy tốt, tượng trưng cho may mắn, trường thọ, nên được nhiều gia đình ưa chuộng.

Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào cây hoa để đuổi rắn

Các chuyên gia lưu ý rằng, đến nay chưa có bằng chứng khoa học khẳng định tuyệt đối bất kỳ loài hoa hay cây cảnh nào có thể xua đuổi rắn 100%. Tác dụng chủ yếu xuất phát từ mùi tinh dầu và việc làm thay đổi môi trường sống, khiến rắn cảm thấy không thuận lợi.

Do đó, để phòng tránh rắn hiệu quả, việc trồng hoa chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ. Quan trọng hơn cả là giữ cho khuôn viên nhà cửa luôn sạch sẽ, phát quang bụi rậm, không để đống gạch đá, rơm rạ ở sân, bịt kín hang hốc, cống rãnh và hạn chế nguồn thức ăn như chuột.

Kết hợp hài hòa giữa vệ sinh môi trường và trồng những loài hoa phù hợp không chỉ giúp không gian sống xanh mát, đẹp mắt mà còn góp phần giảm nguy cơ rắn xuất hiện, mang lại sự an tâm cho gia đình.