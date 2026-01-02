HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

3 loại cây dù thích tới đâu cũng không nên trồng trong vườn nhà vào năm 2026

Minh Khang (t/h) |

Không ít gia đình Việt có thói quen trồng cây cảnh quanh nhà với mong muốn tạo không gian xanh mát, thanh lọc không khí và làm đẹp cảnh quan. Tuy nhiên, cần tránh xa 3 loại cây này.

Dưới đây là 3 loại cây cần tránh trồng trong vườn nhà.

Cây trúc đào

Trúc đào là loài cây được trồng khá phổ biến tại Việt Nam nhờ hoa đẹp, nở quanh năm, dễ chăm sóc và chịu hạn tốt. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những loài cây có độc tính mạnh nhất. Toàn bộ cây trúc đào, từ lá, hoa đến thân và rễ, đều chứa glycoside tim – chất có khả năng gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, thậm chí dẫn tới tử vong nếu ngộ độc nặng.

Đáng lo ngại, độc tố của trúc đào không chỉ nguy hiểm khi ăn phải mà còn có thể gây hại nếu tiếp xúc lâu với nhựa cây hoặc đốt cành lá làm củi. Trẻ em tò mò hái hoa, ngậm lá hoặc người lớn vô tình dùng cành trúc đào để xiên thực phẩm đều có thể đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính. Vì vậy, nhiều quốc gia đã khuyến cáo không trồng trúc đào trong khuôn viên trường học, bệnh viện và khu dân cư có trẻ nhỏ.

Cây thông thiên

3 loại cây dù thích tới đâu cũng không nên trồng trong vườn nhà vào năm 2026- Ảnh 1.

Thông thiên có độc, có thể gây tử vong.

Thông thiên thường được trồng làm hàng rào hoặc cây cảnh nhờ dáng đẹp, hoa vàng bắt mắt. Thế nhưng, nhựa và hạt của loài cây này lại cực độc. Chỉ cần một lượng nhỏ nhựa hoặc hạt thông thiên xâm nhập vào cơ thể cũng có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, co giật, thậm chí tử vong.

Theo ghi nhận của ngành y tế, nhiều ca ngộ độc ở trẻ em liên quan đến việc nghịch hạt hoặc bẻ cành thông thiên. Hình dáng hạt tròn, cứng, dễ gây tò mò khiến trẻ cho vào miệng hoặc ném vỡ, vô tình tiếp xúc với nhựa độc. Đối với gia đình có sân vườn gần lối đi hoặc khu vui chơi, thông thiên được xếp vào nhóm cây "tuyệt đối nên tránh".

Vạn niên thanh

Vạn niên thanh thường được ưa chuộng vì ý nghĩa phong thủy tốt, tượng trưng cho sự bền vững và may mắn. Tuy nhiên, ít người biết rằng lá của loài cây này chứa tinh thể calcium oxalat – chất gây kích ứng mạnh. Khi nhai hoặc nuốt phải, người bị ngộ độc có thể xuất hiện cảm giác bỏng rát dữ dội ở miệng, sưng lưỡi, khó nói, khó nuốt, thậm chí khó thở nếu phản ứng nặng.

Không chỉ nguy hiểm khi ăn phải, nhựa vạn niên thanh còn có thể gây viêm da, ngứa rát nếu tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt với người có làn da nhạy cảm. Trẻ nhỏ là đối tượng dễ gặp rủi ro nhất do thói quen sờ, bứt lá hoặc đưa đồ vật lên miệng.

Cảnh báo cho các gia đình có trẻ nhỏ

Ngoài 3 loài cây kể trên, một số cây cảnh khác như: thủy tiên độc, hồng môn cũng chứa nhựa có thể gây kích ứng da và có thể gây ngộ độc nếu ăn nhầm. Các chuyên gia khuyến cáo, gia đình có trẻ nhỏ không nên trồng những loài cây này trong vườn nhà, đặc biệt là khu vực gần lối đi, hiên nhà hoặc nơi trẻ thường xuyên vui chơi.

Việc lựa chọn cây trồng an toàn không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Trước khi trồng bất kỳ loài cây nào, người dân nên tìm hiểu kỹ về đặc tính sinh học và mức độ an toàn, tránh để những "bóng hoa đẹp" trở thành mối nguy tiềm ẩn trong chính ngôi nhà của mình.

(T/h)

Không phải ngẫu nhiên 10 nhà khá giả thì 9 nhà đặt cây ở phòng khách: 5 loại cây mang tới vượng khí, tốt cho sức khỏe
Tags

cây

cây phong thủy

cây có độc

năm 2026

nhà đẹp khỏe re

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại