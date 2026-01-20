3 loại cây phải được cắt tỉa ngay trong tháng 1 để ra hoa suốt mùa hè

Trong khi phần lớn khu vườn đang ở trạng thái ngủ đông, tháng 1 là cơ hội hoàn hảo để thực hiện một vài công việc làm vườn quan trọng, bao gồm cả việc cắt tỉa. Đây là dịp để chuẩn bị cho mùa xuân sắp tới, dù vẫn còn vài tháng nữa mới đến.

Craig Wilson, đồng sáng lập và chuyên gia làm vườn tại hệ thống cửa hàng đồ làm vườn Gardeners Dream (Anh), cho biết: “Từ vẻ đẹp rủ mềm mại của hoa tử đằng đến sự thanh lịch cổ điển của hoa hồng, mỗi loài cây đều cần một cách chăm sóc riêng. Dưới đây là những lời khuyên hàng đầu của tôi về việc cắt tỉa một số loại cây phổ biến trong vườn. Điều này giúp chúng không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ trong những mùa sắp tới.”

Hoa hồng

Khi hoa hồng được cắt tỉa vào tháng 1, chồi mới sẽ phát triển rực rỡ.

Hoa hồng là một trong những loại cây vườn phổ biến nhất cần cắt tỉa vào tháng 1, vì việc cắt tỉa có thể kích thích sự phát triển chồi mới.

Chuyên gia khuyên nên cắt bỏ bất kỳ cành gỗ nào đã chết, bị hư hại hoặc nhiễm bệnh vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân, đặc biệt là đối với các giống hoa hồng bụi.

Craig nói thêm: “Sau đó, hãy loại bỏ những cành mọc hướng vào trong. Điều này sẽ giúp cải thiện sự lưu thông không khí và khả năng tiếp nhận ánh sáng, từ đó giảm nguy cơ bệnh tật và khuyến khích hoa nở khỏe mạnh.”

Bạn chỉ nên giữ lại các cành hướng ra ngoài, tuy nhiên, hãy cắt tỉa cho gọn gàng, nhằm kích thích chồi mới mọc.

Hoa ông lão

Cắt tỉa hoa ông lão đúng cách giúp khuyến khích sự phát triển mới vào mùa xuân.

Các giống hoa ông lão nhóm hai, ra hoa trên cả cành mới và cành cũ, có thể được cắt tỉa vào tháng 1, tháng 2 hoặc 3.

Hãy đảm bảo loại bỏ các cành chết hoặc yếu, đồng thời cắt ngắn các cành còn lại (để lại một cặp chồi khỏe) để khuyến khích sự phát triển mới vào mùa xuân.

Chuyên gia cho biết: “Khi xử lý hoa ông lão nhóm ba, hãy nhớ rằng đây là những giống nở hoa vào cuối mùa hè trên cành mới và có thể được cắt tỉa mạnh tay mỗi năm.”

“Bạn nên cắt tỉa mạnh vào cuối mùa đông. Điều này có nghĩa là cắt toàn bộ các cành của năm trước xuống còn một cặp chồi khỏe, ở độ cao khoảng 15cm đến 30cm so với mặt đất, điều này sẽ thúc đẩy sự bùng nổ của chồi mới và sự phong phú của hoa.”

Hoa tử đằng

Loại hoa màu tím này nếu được cắt tỉa thường xuyên sẽ phát triển rất dày.

Theo chuyên gia làm vườn, việc cắt tỉa thường xuyên hoa tử đằng sẽ đảm bảo cây “ra hoa dày và nhiều hơn” trong suốt mùa nở hoa.

Ông lưu ý: “Vào giữa mùa đông, hãy cắt ngắn các chồi ở hai bên xuống còn hai hoặc ba chồi tính từ gốc, nhằm cải thiện cấu trúc cây và tập trung năng lượng cho việc hình thành hoa xuân.”

“Sau đó, bạn cần loại bỏ bất kỳ phần sinh trưởng nào không mong muốn hoặc phát triển quá mức, đặc biệt là quanh cửa sổ và máng xối, để duy trì hình dáng và kiểm soát kích thước của cây.”