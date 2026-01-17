Loại cây người Việt thích chưng Tết nhưng ẩn chứa “bí mật” ít ai biết

Cây trồng trong nhà mang lại cho căn nhà một vẻ đẹp đầy sức sống. Từ những cây thường xuân xanh mướt đến cây kim tiền xanh bóng, luôn có một loại cây phù hợp với mỗi người.

Tuy nhiên, một số giống cây lại ẩn chứa “bí mật đen tối” mà ít ai biết đến. Một số loài cây phổ biến trong các gia đình thực chất là cây độc và có thể gây phát ban, nổi mề đay, thậm chí phồng rộp da nếu bạn không cẩn thận. Đặc biệt, có một loại cây cảnh trong nhà được yêu thích nhờ lá sặc sỡ và không khí lễ hội mà nó mang lại, nhưng lại có thể nguy hiểm nếu không được xử lý đúng cách, theo báo Anh Express.

Cây trạng nguyên (poinsettia), thuộc họ Euphorbia, là một loài cây cảnh trang trí vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên, nhựa của cây có thể gây nguy hiểm nếu tiếp xúc với da.

Theo Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (Royal Horticultural Society), nhựa của cây trạng nguyên có thể gây kích ứng da và mắt.

Nó có thể gây cảm giác bỏng rát và đôi khi gây phồng rộp nếu mức độ tiếp xúc đủ lớn. Cách phổ biến nhất khiến bạn tiếp xúc với nhựa cây là khi cắt tỉa, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là di chuyển chậu cây và vô tình làm gãy một cành.

Nếu một lượng nhỏ nhựa trắng sữa nhỏ xuống cổ tay hoặc bàn tay và tạo cảm giác dính, rất có thể bạn sẽ lau nó đi bằng khăn.

Theo thời gian, vùng da đó sẽ trở nên đỏ và đau rát, da có thể bắt đầu châm chích, đặc biệt là sau khi rửa tay.

Điều này xảy ra vì nhựa cây có thể bị lan ra khi chạm vào — vì vậy nếu bạn lỡ dính nhựa vào tay, hãy chắc chắn giữ tay tránh xa mặt.

Nếu chạm phải nhựa cây, Dịch vụ Y tế Anh (NHS) khuyến cáo nên rửa ngay vùng da bị ảnh hưởng cho đến khi sạch hoàn toàn và thoa một lớp kem dưỡng ẩm nhẹ để bảo vệ và làm dịu da.

Làm gì khi trồng trạng nguyên trong nhà?

Bác sĩ Annette Phillips thuộc phòng khám da liễu Forever Facial Aesthetics (Anh) khuyến nghị bất kỳ ai trồng loại cây này trong nhà đều nên cẩn trọng khi tiếp xúc. Nếu bạn dự định cắt tỉa hoặc thay chậu, bạn nên đeo găng tay để bảo vệ da.

Đồng thời, bạn cần đảm bảo rửa tay thật kỹ sau khi chạm vào cây để giữ an toàn cho bản thân.

Ở Việt Nam, trạng nguyên được trồng rất phổ biến do loài này cho hoa đẹp, lại nở vào mùa xuân (thường hay dùng trang trí Tết). Hiện tại, ngoài màu đỏ truyền thống, các nhà vườn cũng đã nhập về, nhân giống và bán rộng rãi các loài có hoa màu khác, dáng lùn và đẹp hơn.

Hoa trạng nguyên ngày Tết mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thành công, may mắn, thịnh vượng và đoàn viên, với màu đỏ rực rỡ tượng trưng cho tài lộc và danh vọng, thường được chưng trong nhà cầu mong một năm mới đỗ đạt, công danh rạng rỡ, gia đình hạnh phúc, bình an. Đây cũng là món quà ý nghĩa gửi lời chúc phúc và hy vọng vào tương lai tốt đẹp cho người nhận, đặc biệt là các sĩ tử.