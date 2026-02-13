3 loại cây nên tránh trồng trước nhà năm Bính Ngọ

Dưới đây là những loại cây nếu trồng trước nhà vừa bị xem là "cản khí", vừa tiềm ẩn nguy cơ phát sinh chuột, muỗi và côn trùng.

Cây chuối

Chuối là cây không xa lạ với người Việt. Cây chuối thường được trồng sau nhà hơn là phía trước. Thân mềm, bẹ lớn, lá rủ xuống tạo cảm giác che chắn, thu mình. Theo quan niệm phong thủy, cửa chính là nơi đón khí, cần sáng và quang đãng. Với năm Bính Ngọ – năm hành Hỏa vượng – khoảng không phía trước càng nên rộng mở để tăng dương khí. Một bụi chuối rậm rạp, án ngữ lối vào vì thế bị cho là không thuận.

Ở góc độ thực tế, chuối sinh trưởng nhanh, đẻ nhánh mạnh, nếu không kiểm soát sẽ mọc thành bụi dày. Bẹ lá ôm sát thân, gốc cây thường đọng nước mưa, trở thành môi trường lý tưởng cho bọ gậy và muỗi phát triển. Bụi chuối ẩm thấp cũng có thể là nơi trú ngụ của chuột, thậm chí rắn ở vùng nông thôn. Lá chuối lớn, dễ rách khi mưa gió, rụng xuống gây ẩm ướt và mất vệ sinh ngay trước hiên nhà.

Cây chuối.

Tre, trúc

Tre, trúc vốn tượng trưng cho sự bền bỉ, ngay thẳng. Tuy nhiên, nếu trồng thành bụi lớn sát cửa chính lại là câu chuyện khác. Phong thủy cho rằng khi cây quá rậm, che kín mặt tiền, luồng khí lưu thông sẽ bị cản trở. Nhà thiếu ánh sáng, dương khí suy giảm – điều không phù hợp với tinh thần mạnh mẽ của năm Bính Ngọ.

Về mặt môi trường, bụi tre rậm là nơi lý tưởng để chuột làm tổ. Lá tre rụng nhiều, tích tụ ở gốc nếu không quét dọn thường xuyên sẽ giữ ẩm, tạo điều kiện cho muỗi và côn trùng sinh sôi. Một số gia đình còn gặp tình trạng côn trùng bay từ bụi tre vào nhà khi trời tối vì khoảng cách quá gần cửa chính.

Nếu yêu thích tre trúc, gia chủ nên trồng cách xa lối đi chính, đồng thời cắt tỉa định kỳ để giữ độ thoáng và hạn chế ẩm thấp.

Cây si

Cây si hoặc cây đa thường gắn với hình ảnh đình làng, miếu mạo. Theo quan niệm dân gian, đây là những cây có tính "âm", tán rộng, rễ phụ buông xuống tạo cảm giác trầm mặc. Khi đặt ngay trước cửa nhà ở, nhất là nhà phố diện tích nhỏ, cây dễ che kín ánh sáng và làm không gian trở nên nặng nề.

Trong năm Bính Ngọ, việc tăng cường ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng được xem là yếu tố quan trọng để duy trì sinh khí. Một cây tán lớn án ngữ trước cửa có thể khiến mặt tiền tối, bí bách.

Xét về thực tế, tán rộng và rễ phụ của si, đa tạo môi trường cho chim, dơi, côn trùng trú ngụ. Lá rụng nhiều gây ẩm, dễ thu hút gián, kiến. Rễ phát triển mạnh còn có nguy cơ làm nứt nền sân, ảnh hưởng kết cấu công trình nếu trồng quá gần nhà.

Phong thủy suy cho cùng không tách rời yếu tố khoa học. Một khoảng sân trước sáng sủa, khô ráo, thông gió tốt sẽ hạn chế muỗi, chuột và côn trùng, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu cho chính gia chủ.

Trong năm Bính Ngọ, thay vì những cây rậm rạp, giữ ẩm, gia đình nên ưu tiên cây thân thẳng, tán vừa phải, dễ chăm sóc và không che khuất cửa chính. Giữ khu vực trước nhà sạch sẽ, không đọng nước mới là cách "giữ lộc" bền vững và thiết thực nhất.