3 loại cây 'đẻ ra vàng' nên trồng trong nhà: Không chỉ 'hút' tài lộc mà còn bồi bổ sức khỏe

Trong quan niệm Á Đông, cây trồng trong nhà không chỉ để trang trí mà còn giúp điều hòa sinh khí. Nhiều loại được ví như “đẻ ra vàng” vì gắn với tài lộc và sự đủ đầy. Đặc biệt, có những cây vừa “hút” vượng khí, vừa góp phần cải thiện sức khỏe cho cả gia đình.

Cây chanh vàng : Biểu tượng của may mắn và lá chắn tự nhiên cho sức khỏe

Với sắc vàng tươi rực rỡ, chanh vàng thường được liên tưởng đến vàng bạc, phú quý và sự thịnh vượng. Theo quan niệm phong thủy, trồng một chậu chanh vàng trong nhà giúp không gian thêm sáng sủa, thu hút năng lượng tích cực và xua đi khí xấu. Hình ảnh cây sai quả còn được xem là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy trong gia đình.

Cây chanh vàng.

Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, chanh vàng còn là "vị thuốc tự nhiên" quen thuộc. Quả chanh giàu vitamin C, giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Nước chanh ấm pha mật ong thường được dùng để làm dịu cổ họng, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa. Tinh dầu từ vỏ và lá chanh còn có tác dụng kháng khuẩn, giúp làm sạch không khí, giảm mùi ẩm mốc trong không gian sống.

Bưởi : Cây trấn trạch, quả dưỡng thân

Cây bưởi từ lâu đã gắn liền với đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt. Trong phong thủy, bưởi được xem là loại cây có khả năng trấn trạch, mang lại vượng khí và sự bình an cho gia chủ. Thân cây vững chãi, tán lá xanh dày tượng trưng cho nền tảng gia đình bền vững, còn những quả bưởi tròn đầy lại là hình ảnh của sự viên mãn, sum vầy.

Về mặt sức khỏe, bưởi là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Ăn bưởi thường xuyên giúp hỗ trợ tim mạch, giảm cholesterol xấu và tăng cường hệ miễn dịch. Trong y học dân gian, vỏ bưởi được dùng để nấu nước gội đầu, giúp giảm gàu, kích thích mọc tóc và làm tóc bóng mượt. Tinh dầu bưởi còn có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, rất phù hợp với những người thường xuyên chịu áp lực công việc.

Lê ki ma : " Vàng ngọt" cho cả phong thủy lẫn cơ thể

Lê ki ma, hay còn gọi là trái trứng gà, nổi bật với màu vàng ươm và vị ngọt bùi đặc trưng. Trong phong thủy, sắc vàng của quả được ví như "vàng ròng", tượng trưng cho tài lộc, phúc khí và sự thịnh vượng lâu dài. Trồng lê ki ma trong nhà hoặc trong vườn nhỏ không chỉ tạo điểm nhấn sinh động mà còn mang đến cảm giác ấm áp, đủ đầy.

Về giá trị dinh dưỡng, lê ki ma giàu vitamin A, C và beta-caroten, giúp tăng cường thị lực, hỗ trợ hệ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Hàm lượng chất xơ trong quả cũng có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp giảm táo bón và cải thiện chức năng đường ruột. Một số bài thuốc dân gian còn sử dụng phần thịt quả để bồi bổ cơ thể, đặc biệt cho người mới ốm dậy hoặc suy nhược.

Lê ki ma.

Điểm chung của chanh vàng, bưởi và lê ki ma không chỉ nằm ở vẻ đẹp và ý nghĩa may mắn, mà còn ở khả năng góp phần chăm sóc sức khỏe theo cách tự nhiên, lành tính. Khi những chậu cây xanh được đặt trong không gian sống, chúng không chỉ mang lại cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên, mà còn như những "hiệu thuốc nhỏ" sẵn sàng phục vụ gia đình mỗi ngày.

Trong một xã hội ngày càng chú trọng đến lối sống xanh và bền vững, việc trồng những loại cây vừa đẹp, vừa mạng tới lợi ích như chanh vàng, bưởi và lê ki ma có thể xem là lựa chọn thông minh. Đó không chỉ là cách làm đẹp cho ngôi nhà, mà còn là cách nuôi dưỡng sức khỏe, tinh thần và niềm tin vào những điều tốt lành sẽ luôn nảy nở, như chính những chồi non vươn lên mỗi ngày.