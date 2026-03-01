3 loại cây cảnh quen thuộc không nên trồng trong nhà

Dưới đây là 3 loại cây quen thuộc, được nhiều người chọn trồng trong nhà. Tuy nhiên, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi trồng.

Cây hồng môn

Hồng môn là lựa chọn phổ biến trong trang trí nội thất nhờ màu hoa đỏ tươi, bóng đẹp, tượng trưng cho may mắn và tài lộc. Cây chịu bóng tốt, dễ chăm sóc nên xuất hiện dày đặc tại các căn hộ chung cư và văn phòng.

Tuy nhiên, toàn bộ thân và lá hồng môn đều chứa các tinh thể canxi oxalat dạng kim. Khi nhai hoặc nuốt phải, các tinh thể này có thể gây cảm giác bỏng rát ở môi, lưỡi và cổ họng, sưng nề nhẹ, tăng tiết nước bọt.

Phần lớn trường hợp chỉ dừng ở mức kích ứng, nhưng với trẻ nhỏ – đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi có thói quen cho đồ vật vào miệng – nguy cơ vẫn không thể xem nhẹ. Với chó mèo, ăn phải lá hồng môn có thể gây nôn ói và chảy dãi kéo dài.

Cây ngọc ngân

Cây ngọc ngân.

Ngọc ngân được quảng bá rộng rãi như một loại cây giúp thanh lọc không khí. Lá xanh pha trắng bắt mắt, khả năng chịu bóng tốt khiến cây trở thành "ứng viên sáng giá" cho không gian kín.

Tuy nhiên, tương tự hồng môn, ngọc ngân cũng chứa canxi oxalat. Nếu ăn phải có thể gây đau rát khoang miệng, buồn nôn nhẹ, thậm chí kích ứng da khi tiếp xúc với nhựa cây.

Đáng chú ý, nhiều người tin rằng càng nhiều cây trong phòng ngủ càng tốt cho sức khỏe. Thực tế, các nghiên cứu từng được công bố bởi NASA cho thấy khả năng lọc khí của cây trồng được ghi nhận trong môi trường thí nghiệm kín, với mật độ cây cao và điều kiện kiểm soát đặc biệt. Trong không gian nhà ở thông thường, hiệu quả này rất hạn chế.

Điều đó có nghĩa, lợi ích thanh lọc không khí có thể không lớn như kỳ vọng, trong khi yếu tố an toàn vẫn cần được đặt lên hàng đầu.

Cây trạng nguyên

Mỗi dịp cuối năm, trạng nguyên lại trở thành "ngôi sao" của thị trường cây cảnh. Lá đỏ rực rỡ mang ý nghĩa may mắn, thành đạt khiến nhiều gia đình chọn đặt ở phòng khách hoặc gần cửa sổ.

Cây thuộc họ thầu dầu và có nhựa màu trắng sữa. Nhựa này có thể gây kích ứng da ở người nhạy cảm, gây viêm nhẹ nếu dính vào mắt. Nếu ăn phải với lượng lớn, có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa.

Trước đây từng có quan niệm cho rằng trạng nguyên cực độc. Các chuyên gia cho rằng mức độc của cây không cao đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn không nên để trẻ nhỏ tự do tiếp xúc hoặc nghịch lá, bẻ cành.

Cây xanh mang lại lợi ích về mặt tâm lý và thẩm mỹ. Không gian có cây thường tạo cảm giác thư giãn, giảm stress và tăng sự tập trung. Tuy nhiên, cải thiện chất lượng không khí trong nhà phụ thuộc nhiều hơn vào việc thông gió, hạn chế ẩm mốc và giảm nguồn ô nhiễm như khói thuốc hay hóa chất tẩy rửa.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, nên tìm hiểu kỹ đặc tính cây trước khi mua. Không đặt cây có nhựa độc trong phòng ngủ trẻ em, rửa tay sau khi cắt tỉa và đặt cây ngoài tầm với của trẻ.

Cây cảnh không xấu. Nhưng trong không gian kín nơi con người tiếp xúc hàng ngày – sự hiểu biết và thận trọng mới là "bộ lọc" an toàn nhất.