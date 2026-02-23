3 loại cây trồng năm Bính Ngọ mang lộc vào nhà, là thuốc dùng quanh năm

Trong số đó, cây hồng, thiết mộc lan và kim ngân hoa được xem như ba "người bạn xanh" giúp lan tỏa năng lượng tích cực, đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe theo cách tự nhiên.

Cây hồng : Sắc đỏ của may mắn và vị thuốc từ vườn nhà

Hình ảnh những chùm hồng chín đỏ, căng mọng từ lâu đã gắn liền với cảm giác ấm áp, đủ đầy và sum vầy. Theo quan niệm phong thủy, cây hồng tượng trưng cho sự hanh thông, thuận lợi và hạnh phúc gia đình. Trái đỏ được ví như những "điểm son" mang lại vận may, đặc biệt phù hợp đặt ở sân vườn hoặc ban công để thu hút năng lượng tích cực.

Không chỉ đẹp, hồng còn là loại quả giàu dinh dưỡng. Hồng chứa nhiều vitamin A, C và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường thị lực, hỗ trợ hệ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Trong y học dân gian, hồng chín được dùng để bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giảm mệt mỏi. Lá hồng khô còn được nấu nước uống, được cho là có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ hạ huyết áp và làm dịu các triệu chứng nóng trong.

Thiết mộc lan : Cây phát tài và "máy lọc không khí" tự nhiên

Thiết mộc lan, còn được gọi là cây phát tài, là loại cây cảnh phổ biến trong nhà và văn phòng. Với thân thẳng, lá dài xanh bóng điểm vệt vàng, cây mang vẻ đẹp hiện đại, sang trọng. Trong phong thủy, thiết mộc lan tượng trưng cho tài lộc, sự thăng tiến và may mắn trong công việc. Người ta tin rằng khi cây ra hoa, đó là dấu hiệu của vận may và những điều tốt lành sắp đến.

Về mặt khoa học, thiết mộc lan được biết đến như một trong những loại cây có khả năng cải thiện chất lượng không khí. Cây có thể hấp thụ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, giúp giảm mùi và tạo cảm giác dễ chịu cho không gian sống. Lá và thân cây tuy không dùng làm thuốc uống, nhưng việc đặt thiết mộc lan trong phòng giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và giấc ngủ nhờ môi trường trong lành hơn.

Kim ngân hoa : " Vương dược" giữa đời thường

Kim ngân hoa nổi bật với những bông hoa nhỏ màu trắng ngả vàng, tỏa hương nhẹ nhàng. Trong phong thủy, tên gọi "kim" và "ngân" gợi liên tưởng đến vàng bạc, tiền tài, vì thế cây thường được trồng với mong muốn thu hút phú quý và sự sung túc. Hương thơm dịu của hoa còn được tin là giúp xua đuổi khí xấu, mang lại cảm giác bình yên cho gia đình.

Ở góc độ y học cổ truyền, kim ngân hoa được xem là một trong những vị thuốc quý. Hoa có tính mát, thường được dùng để thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ điều trị mụn nhọt, viêm họng và các chứng nóng trong. Nước sắc kim ngân hoa còn được dùng để súc miệng, giúp làm dịu cổ họng và giảm viêm nhiễm nhẹ. Chính vì vậy, cây không chỉ là vật trang trí mà còn là "tủ thuốc xanh" ngay trong vườn nhà.

Điểm đặc biệt của hồng, thiết mộc lan và kim ngân hoa nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa giá trị tinh thần và lợi ích thực tiễn. Một bên là niềm tin phong thủy về may mắn, tài lộc và bình an; bên kia là những công dụng cụ thể trong việc bồi bổ sức khỏe, làm sạch không khí và hỗ trợ điều trị những vấn đề thường gặp.

Khi những chậu cây xanh hiện diện trong ngôi nhà, chúng không chỉ làm dịu mắt, thư giãn tâm hồn mà còn nhắc nhở con người sống chậm lại, gần gũi hơn với thiên nhiên. Giữa nhịp sống bận rộn, có lẽ đó chính là "liều thuốc" quý giá nhất mà ba loài cây này mang lại.