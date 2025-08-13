3 loại cây cảnh được người giàu thích trồng hơn cả hoa: Vừa sang trọng, vừa tốt cho sức khỏe

Trong giới chơi cây, đặc biệt là những gia đình có điều kiện, ba loại cây dưới đây được ưa chuộng hơn cả hoa bởi chúng hội tụ đủ yếu tố thẩm mỹ, công năng và ý nghĩa tinh thần.

1. Thanh mộc hương

Còn được biết đến với tên gọi sam hương hay gỗ thơm, thanh mộc hương là dòng cây cảnh cao cấp, nổi bật với hình dáng thanh nhã và hương thơm dịu nhẹ lan tỏa từ lá, hoa. Loài cây này không chỉ mang đến cảm giác thư thái, giảm căng thẳng mà còn có khả năng hấp thụ các chất độc hại thường tồn tại trong sơn, đồ gỗ công nghiệp hoặc sản phẩm hóa chất như formaldehyde, ether…

Trong phong thủy, thanh mộc hương được xem là cây “chiêu tài, trấn trạch”, góp phần mang lại sinh khí và sự bình an cho gia chủ. Khi đặt trong phòng khách hay phòng làm việc, cây vừa giúp lọc sạch không khí vừa tạo điểm nhấn thanh lịch cho không gian.

Lưu ý chăm sóc:

Ưa ánh sáng nhưng nên tránh nắng gắt trực tiếp vào mùa hè.

Không tưới quá nhiều vì rễ dễ bị úng; cây con cần bón phân tổng hợp 1–2 tháng/lần khi nhiệt độ trên 10°C, cây trưởng thành bón mỗi tháng một lần.

Cứ 2 năm nên thay đất, tỉa rễ định kỳ để cây phát triển khỏe mạnh.

2. Xương rồng ngọc kỳ lân

Thuộc chi Euphorbia, loài cây này còn có tên sừng kỳ lân, ngọc lân hay xương rồng vạn lý trường thành. Thân mọng nước, gai lõm và hình dáng đặc biệt gợi liên tưởng đến sinh vật huyền thoại, khiến nó trở thành món “đồ trưng bày” ấn tượng trong nhà.

Về phong thủy, xương rồng ngọc kỳ lân được coi là “lá bùa” bảo vệ, giúp hóa giải năng lượng xấu, hút vượng khí và giữ yên sự hài hòa trong không gian sống. Ngoài ra, cây còn hỗ trợ lọc bụi mịn, giảm tác động bức xạ điện tử, rất thích hợp đặt gần máy tính hoặc các thiết bị điện tử.

Lưu ý chăm sóc:

Thích đất khô thoáng, mỗi lần tưới nên tưới đẫm rồi để ráo.

Ưa nắng, gió thông thoáng và lượng phân bón ít.

Vào mùa xuân, thu, nên tỉa bớt lá non để giữ dáng đẹp.

3. Mộc hương

Mộc hương (còn gọi là cây quế) vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa hữu dụng trong đời sống. Hoa nở rộ vào tháng 10, tỏa mùi hương đậm đà, có thể dùng làm trà, nguyên liệu làm bánh, ủ rượu và là vị thuốc giúp tiêu hóa tốt, giữ ấm cơ thể.

Trong quan niệm phong thủy, mộc hương là biểu tượng của phú quý, thịnh vượng, thu hút tài lộc và hóa giải khí xấu. Những chậu bonsai mộc hương lâu năm vừa giản dị vừa sang trọng, phù hợp đặt ở phòng khách hoặc thư phòng để tăng sự hòa khí và may mắn.

Lưu ý chăm sóc:

Ưa sáng mạnh, nên đặt ở ban công, cửa sổ hướng Nam, tránh vật chắn ánh sáng.

Vào mùa hoa, cần ít nhất 6 giờ chiếu sáng mỗi ngày.

Thường xuyên tỉa cành yếu, lá thưa để giữ tán tròn và hoa nở đều hằng năm.

Ba loại cây này không chỉ góp phần làm đẹp cho không gian sống mà còn đem lại những lợi ích thiết thực cho sức khỏe và tinh thần. Có lẽ vì thế mà chúng luôn nằm trong danh sách yêu thích của giới thượng lưu, trở thành “điểm nhấn xanh” vừa sang trọng vừa mang lại tài lộc cho gia chủ.