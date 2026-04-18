3 loại cây ăn quả không nên trồng trước nhà: "Cản" phong thủy, âm thầm gây hại sức khỏe

Theo các chuyên gia môi trường và quan niệm phong thủy Á Đông, khu vực trước cửa là nơi đón ánh sáng và luồng khí chính, vì vậy việc lựa chọn cây trồng cần đặc biệt cẩn trọng. Một số loại cây quen thuộc nếu đặt sai vị trí không chỉ làm mất mỹ quan mà còn thu hút côn trùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dưới đây là 3 loại cây ăn quả nên tránh trồng ngay trước nhà.

Cây xoài

Cây xoài là loại cây ăn quả quen thuộc, có giá trị kinh tế và cho bóng mát tốt. Tuy nhiên, đây lại là nhược điểm khi trồng trước nhà. Tán xoài thường phát triển rộng và dày, có thể che chắn ánh sáng tự nhiên và cản trở sự lưu thông không khí.

Theo phong thủy, cửa chính cần thông thoáng để đón sinh khí. Việc bị cây lớn che phủ quá nhiều có thể khiến không gian trở nên u tối, bí bách.

Ngoài ra, vào mùa quả chín, xoài rụng khá nhiều. Quả khi rơi xuống dễ bị dập, nhanh chóng lên men và bốc mùi, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Đây là môi trường lý tưởng để ruồi, muỗi và côn trùng phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh và sức khỏe của gia đình.

Cây ổi

Cây ổi có kích thước không quá lớn và thường được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong vườn. Tuy nhiên, nếu đặt ngay trước nhà, loại cây này lại bộc lộ nhiều hạn chế.

Ổi là loại quả rất dễ bị ruồi vàng và sâu bệnh tấn công. Khi quả chín, tình trạng rụng và hư hỏng diễn ra nhanh, đặc biệt nếu không được thu hoạch kịp thời. Những quả rụng xuống đất sẽ trở thành nguồn thu hút côn trùng, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Dù không mang ý nghĩa phong thủy tiêu cực rõ rệt, nhưng yếu tố vệ sinh khiến cây ổi không được khuyến khích trồng ở vị trí cửa ra vào - nơi cần đảm bảo sạch sẽ và thông thoáng.

Cây dâu tằm

Trong dân gian, cây dâu tằm thường không được khuyến khích trồng trước nhà do yếu tố phong thủy. Tên gọi "dâu" được cho là gần âm với "tang", gợi liên tưởng đến tang tóc, điều không may mắn. Dù đây chỉ là quan niệm truyền miệng, nhưng vẫn ảnh hưởng đến lựa chọn của nhiều gia đình.

Xét về thực tế, dâu tằm cũng không phải lựa chọn phù hợp cho khu vực mặt tiền. Quả dâu nhỏ, mềm, khi chín dễ rụng hàng loạt xuống đất. Chỉ sau thời gian ngắn, quả sẽ dập nát, lên men, tạo mùi và thu hút ruồi, kiến cùng nhiều loại côn trùng khác. Nếu không vệ sinh thường xuyên, khu vực trước nhà dễ trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh.

Cân nhắc khi trồng cây trước nhà

Khu vực trước nhà được xem là "bộ mặt" của không gian sống, đồng thời là nơi đón ánh sáng và không khí. Vì vậy, việc lựa chọn cây trồng cần đảm bảo các tiêu chí như: tán gọn, ít rụng quả, không thu hút côn trùng và không che chắn ánh sáng.

Thay vì các loại cây ăn quả kể trên, gia chủ có thể ưu tiên những loại cây cảnh hoặc cây hoa có kích thước vừa phải, dễ chăm sóc và ít gây rác thải hữu cơ. Điều này không chỉ giúp không gian sống sạch sẽ, thẩm mỹ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Việc trồng cây tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống. Lựa chọn đúng loại cây, đúng vị trí sẽ giúp ngôi nhà luôn thông thoáng, hài hòa và dễ chịu.