3 loại cá "tốt hơn cả cá hồi", ở chợ Việt vừa nhiều vừa rẻ

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Food, 3 loài cá được đánh bắt tự nhiên là cá thu, cá trích và nhóm cá cơm thậm chí vượt qua cả cá hồi về các dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Các loài cá nói trên và cả cá hồi đều thuộc nhóm cá dầu (oliy fish, thường gọi là cá béo), nhưng cá hồi lại thường được nuôi chứ không phải đánh bắt tự nhiên.

Cá hồi có giá trị dinh dưỡng cao, được ca ngợi bởi giàu omega-3 giúp ngừa tim mạch, đột quỵ... và nhiều dưỡng chất tốt khác, nên thậm chí các loại cá dầu "bình dân" được đánh bắt để làm thức ăn cho nó.

Cá cơm là loại cá thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Ảnh minh hoạ.

Thế nhưng trong nghiên cứu, TS David Willer từ Đại học Cambride và các cộng sự từ Đại học Stirling và Đại học Aberdeen (Anh) phát hiện ra rằng 6 chất dinh dưỡng quan trọng trong cá hồi thấp hơn đáng kể so với các loài cá dầu bình dân khác. Điều này không chỉ do bản chất của loài, mà còn do việc chúng được nuôi.

Lượng canxi trong một miếng cá nuôi tự nhiên cao hơn 5 lần so với một miếng cá hồi cùng trọng lượng; i-ốt cao hơn 4 lần; sắt, omega-3, vitamin B12 và vitamin A cao hơn 1,5 lần. Cho dù hàm lượng selen và kẽm ở cá hồi cao hơn, nhưng dường như không bù đắp được 6 chất bị thiệt hại nói trên. Vì vậy, sẽ thật sai lầm khi bạn "chê" các loại cá biển bình dân hơn như cá thu, cá trích và nhóm cá cơm.