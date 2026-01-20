3 loại cá âm thầm nuôi trí não: Chợ Việt bán đầy nhưng chỉ dân sành mới biết để mua

Trong bữa cơm hằng ngày, nhiều gia đình thường ưu tiên cá vì dễ ăn và tốt cho sức khỏe. Không chỉ cá hồi đắt đỏ, có những loại cá rất quen thuộc ở chợ, giá vừa túi tiền nhưng có khả năng nuôi não và tăng sức đề kháng. Ăn đều đặn sẽ giúp cơ thể khỏe hơn, đó cũng là lý do những bà nội trợ thông thái hay chọn 3 loại cá này cho bữa cơm gia đình.

1. Cá vược

Cá vược (hay cá chẽm) từ lâu đã được ưa chuộng trong các chế độ ăn lành mạnh nhờ hàm lượng DHA và omega-3 cao, rất tốt cho trí não và khả năng tập trung. Theo nhiều nghiên cứu, so với nhiều loại cá biển quen thuộc như cá nục hay cá đối, cá vược được đánh giá cao hơn về hàm lượng DHA với mức 18,6 - 20,1% tổng lượng axit béo, giúp hỗ trợ trí nhớ và giảm căng thẳng tinh thần.

Cách chế biến đơn giản nhất là cá vược hấp. Khi hấp đúng thời gian (khoảng 8 - 10 phút tùy kích thước), thịt cá mềm, ngọt và giữ trọn dinh dưỡng. Ở chợ, cá vược thường được bán với mức giá 100.000 - 140.000 đồng/kg, loại.

2. Cá chim bạc

Cá chim bạc là loại cá biển giàu kẽm và selen - hai vi chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh vặt khi thời tiết thay đổi. So với nhiều loại hải sản khác, cá chim bạc có mức giá rẻ hơn nhưng giá trị dinh dưỡng lại không hề kém cạnh. Điểm cộng nữa của loại cá này nằm ở lượng đạm dễ hấp thu, omega-3 ở mức vừa phải, cùng các khoáng chất thiết yếu và hàm lượng chất béo thấp.

Thịt cá chim bạc chắc, thớ rõ, hợp với các món kho, hấp hoặc nấu cháo. Với trẻ nhỏ và người đang mệt, cháo cá chim bạc là món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa, thường được nhiều gia đình lựa chọn trong những ngày trở trời. Mua tươi sống, cá chim bạc có giá dao động từ 270.000 đến 320.000đ/kg, còn đông lạnh sẽ khoảng 120.000đ - 130.000đ/kg

3. Cá tuyết

Cá tuyết cũng là một loại cá "nuôi não" nhờ hàm lượng DHA và vitamin B12 dồi dào. Cá chứa 20% protein, chỉ 0,5% chất béo mà lại giàu vitamin D, A và canxi. Với dân văn phòng, người làm việc trí óc hay học sinh trong giai đoạn ôn thi, cá tuyết là lựa chọn rất đáng để bổ sung đều đặn, vừa tốt cho não bộ mà không bị tăng cân.

Cá tuyết có thịt trắng, mềm và gần như không tanh, dễ tiêu hóa hơn nhiều loại cá biển khác. Về cách chế biến, bạn có thể nấu đơn giản như hấp, áp chảo, nấu cháo hoặc sốt bơ nhạt để giữ trọn vị ngọt tự nhiên của thịt cá. Giá cá tuyết nguyên con trung bình từ 500.000 - 550.000 đồng/1kg.