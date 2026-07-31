3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Sáu, 31/7

Theo tử vi học, ngày thứ Sáu, 31/7 - ngày cuối cùng của tháng 7 sẽ mang lại may mắn về tài chính cho 3 con giáp sau.

Ngày thứ Sáu, 31/7/2026, tức ngày 18 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, cục diện "Phục Ngâm" (ngày Bính Ngọ gặp năm Bính Ngọ) kết hợp với mối quan hệ Lục Hợp Ngọ – Mùi tạo nên một ngày tràn ngập hỏa khí rực rỡ và năng lượng bùng nổ.

Cụ thể, ngày Bính Ngọ mang nạp âm Thiên Hà Thủy, tức là dòng nước mưa tinh khiết từ trên trời đổ xuống tưới mát cho vạn vật khắp thế gian. Luồng sinh khí mạnh mẽ này không bị bó hẹp trong sông hồ mà lan tỏa bao la, mang theo sức mạnh thanh tẩy mọi u tối và khơi nguồn cho sự sinh trưởng, phát triển vượt bậc.

Trong ngày này, năng lượng Thủy từ trời cao giúp tâm trí con người trở nên khoáng đạt, trực giác nhạy bén và khơi dậy những ý tưởng đột phá trong công việc cũng như cuộc sống. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng lòng mình, kết nối những mối quan hệ ngoại giao chất lượng và đón nhận những cơ hội tài chính mang tính bước ngoặt.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn và phát tài nhất trong ngày Bính Ngọ.



🌟 Con giáp tuổi Mùi: Nhất lộc hanh thông, thiên thời địa lợi

Người tuổi Mùi sẽ là con giáp bước vào ngày Bính Ngọ 31/7 với tâm thế kiêu hãnh của người chiến thắng nhờ cục diện Lục Hợp bổ trợ mạnh mẽ.



(Ảnh minh họa)

Năng lượng Hỏa khí rực rỡ của ngày như ngọn đuốc thiêng sưởi ấm và nuôi dưỡng vùng đất Mùi Thổ, giúp tài mạch khai thông. Bạn giống như một thỏi nam châm quyền năng, nhẹ nhàng thu hút các cơ hội làm ăn béo bở và những bản hợp đồng giá trị lớn về phía mình.

Những quyết định đầu tư táo bạo trong ngày hôm nay đều được quý nhân che chở, mang lại nguồn lợi nhuận đổ về tài khoản nhanh chóng. Người làm kinh doanh đón lượng khách hàng tăng vọt, doanh số chạm đỉnh giúp ví tiền luôn trong trạng thái căng phồng. Con giáp tuổi Mùi hãy tự tin sải bước trên thảm đỏ thịnh vượng này, bởi tạo hóa đang dành tặng cho bạn những đặc quyền phú quý tối thượng nhất.

🌟 Con giáp tuổi Dần: Gió lộng trời cao, lửa thiêng tiếp sức

Nằm trong bộ ba Tam Hợp Ngọ – Dần – Tuất, người tuổi Dần sẽ là con giáp đón nhận ngày mới với nguồn năng lượng Mộc sinh Hỏa vô cùng mãnh liệt.



(Ảnh minh họa)



Trí tuệ sắc sảo kết hợp cùng thiên thời địa lợi biến tuổi Dần thành vị kiến trúc sư trưởng tài ba, tự tay mở toang kho báu tài chính của chính mình. Những dự án, kế hoạch kinh doanh bị trì trệ bấy lâu nay bỗng nhiên chuyển mình rực rỡ, đem về nguồn quả ngọt xứng đáng cho lòng kiên nhẫn.

Sự nhạy bén thiên bẩm giúp người tuổi Dần đi trước đối thủ một bước, thâu tóm những mối lợi lớn trên thương trường đầy biến động. Dòng tiền lưu thông vô cùng hanh thông giúp bạn tháo gỡ mọi áp lực, thoải mái tái đầu tư vào các danh mục dài hạn. Đây chính là thời khắc hoàng kim để con giáp này khẳng định vị thế độc tôn và tận hưởng vũ điệu tiền bạc lấp lánh do số phận sắp đặt.

🌟 Con giáp tuổi Tuất: Đất vàng kết tinh, đại cát đại lợi

Sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp giúp người tuổi Tuất dệt nên một tấm áo gấm hoa lệ cho vận trình tài lộc trong ngày hôm nay, 31/7.



(Ảnh minh họa)

Khó khăn bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành mây khói, nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ của tiền tài và danh vọng gõ cửa. Bạn bước đi giữa các cơ hội giao thương một cách thong dong nhưng đầy uy lực, khiến đối tác không tiếc tay dâng tặng những đặc quyền kinh tế tốt nhất.

Doanh thu của người làm chủ bùng nổ tựa pháo hoa đêm giao thừa, lấp lánh và tràn đầy kiêu hãnh nhờ các khoản thu phụ liên tục đổ tới. Quý nhân thuộc giới tri thức hoặc cấp trên xuất hiện nâng đỡ, giúp con giáp này củng cố địa vị vững chãi như bàn thạch và mở rộng quy mô tích lũy. Hãy mở rộng tâm thế và trân trọng từng khoảnh khắc cát lành này để tạo tiền đề vững chắc cho một chặng đường phú quý dài lâu.

* Lưu ý chung:



Dù được đắm mình trong dòng chảy tài lộc rực rỡ của ngày Bính Ngọ, ba con giáp tuổi Mùi, tuổi Dần và tuổi Tuất vẫn cần giữ sự tỉnh táo để kiểm soát cơn lốc hỏa khí vượng, tránh những quyết định đầu tư bốc đồng. Bản chất của dòng nước mưa Thiên Hà Thủy rơi xuống từ trời cao tuy tưới mát vạn vật nhưng nếu đổ xuống quá mạnh sẽ dễ gây ngập úng, nhắc nhở bạn phải hành sự cẩn trọng, không nên tham lam ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Ngày Bính Ngọ gặp năm Bính Ngọ tạo thành cục diện Phục Ngâm ẩn chứa những biến động ngầm về mặt tâm lý, dễ khiến bạn rơi vào trạng thái tự phụ hoặc nảy sinh tranh chấp lời qua tiếng lại với đồng nghiệp. Việc duy trì thái độ khiêm nhường, rà soát thật kỹ các điều khoản pháp lý trước khi đặt bút ký kết hợp đồng sẽ là tấm khiên vững chắc bảo vệ túi tiền của bạn khỏi những tổn thất không đáng có. Hãy ưu tiên tích lũy, bảo toàn thành quả lao động của mình và dành thời gian lắng nghe ý kiến phản biện của những người xung quanh để khép lại một ngày đại cát trọn vẹn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

