3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Ba, 23/6/2026

Theo tử vi, đây là 3 con giáp sẽ có một ngày thứ Ba, 23/6 với nhiều suôn sẻ và may mắn nhất.

Ngày thứ Ba, 23/6/2026, tức ngày 9 tháng 5 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Đại Lâm Mộc, tức là nguồn năng lượng của cây cổ thụ vững chãi giữa rừng già đại ngàn đầy uy nghiêm.

Khi đặt vào tổng thể ngày có Địa Chi Thìn (Thổ) khắc Thiên Can Mậu (Thổ) nhưng lại nuôi dưỡng cho hành Mộc, tạo nên một sự chuyển hóa năng lượng vô cùng đặc biệt. Khối Mộc khí này dung hòa bớt cái nóng oi ả của tháng Giáp Ngọ và năm Bính Ngọ, mang lại một làn gió mát lành, dịu nhẹ cho tâm hồn con người. Trường năng lượng của ngày thúc đẩy ý chí vươn lên mạnh mẽ, giúp mọi ý tưởng sáng tạo hay kế hoạch khởi sự đều bám rễ sâu sắc và có sức sống bền bỉ. Đây là thời điểm lý tưởng để nương theo bóng mát của đại ngàn, tìm kiếm sự che chở từ quý nhân và từ tốn gieo những hạt mầm tài lộc cho tương lai.

Tử vi học có nói, ngày Mậu Thìn mang theo long mạch hanh thông của đất trời với dòng chảy tài lộc cuồn cuộn đổ về 3 con giáp may mắn dưới đây.

1. Con giáp tuổi Tý

Dưới ánh sáng rực rỡ của cục diện Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn), tuổi Tý sẽ là con giáp như cá gặp nước, đón nhận cơn mưa tài lộc đổ xuống cuộc đời một cách đầy bất ngờ và ngọt ngào.

(Ảnh minh họa)

Trí tuệ mẫn tiệp cùng trực giác nhạy bén dẫn lối cho bản mệnh tìm thấy những mạch ngầm vàng bạc ngay trong những dự án tưởng chừng như bình thường nhất. Những khoản đầu tư bấy lâu nay bỗng chốc đơm hoa kết trái, mang lại nguồn lợi nhuận dồi dào, thắp sáng cả một góc trời tài chính của con giáp này.

Dòng tiền chảy vào túi êm đềm như nước sông thu, giúp bạn không chỉ thoải mái chi tiêu mà còn tích lũy được một khoản nền tảng vô cùng vững chắc cho tương lai. Con đường kinh doanh mở rộng thênh thang, đối tác tự tìm đến gõ cửa ký kết như một sự sắp đặt hoàn hảo của số phận dành riêng cho tuổi Tý.

2. Con giáp tuổi Dần

Chào đón ngày mới bằng tinh thần rực lửa của cát tinh Thiên Tài, tuổi Dần sẽ là con giáp sải bước tự tin trên con đường chinh phục những đỉnh cao tài lộc mới đầy kiêu hãnh.

(Ảnh minh họa)

Như chúa sơn lâm đón gió ngàn, tuổi Dần nhạy bén bắt trọn những cơ hội kiếm tiền vàng ngọc từ các công việc tay trái hoặc các thương vụ đầu tư mạo hiểm nhưng đầy tiềm năng. Tiền bạc tựa như có cánh bay thẳng vào tài khoản của bản mệnh, xóa tan mọi nỗi lo âu phiền muộn về gánh nặng kinh tế trước đó.

Sự quyết đoán, dũng cảm kết hợp với chút vận may trời ban giúp bạn lội ngược dòng ngoạn mục, biến nguy thành cơ và gặt hái quả ngọt vang dội. Đây là thời khắc huy hoàng để con giáp này tận hưởng thành quả lao động của mình, mở ra một chương mới ngập tràn nhung lụa và sự an yên trong tâm hồn.

3. Con giáp tuổi Thân

Được vòng tay ấm áp của cục diện Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn) ôm trọn vào lòng, người tuổi Thân sẽ là con giáp trải qua một ngày thứ Ba ngập tràn hoa hồng và mật ngọt tài chính.

(Ảnh minh họa)

Bản tính linh hoạt, thông minh bẩm sinh của tuổi Thân như được chắp thêm đôi cánh, giúp bạn dễ dàng chạm tay vào những nguồn thu nhập béo bở mà người khác hằng mơ ước. Dòng tiền đổ về tài khoản êm đềm và đều đặn tựa như tiếng nhạc du dương, xua tan đi mọi áp lực và lo toan thường nhật của cuộc sống.

Sự xuất hiện của quý nhân mang theo những cơ hội hợp tác vàng ngọc, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự nghiệp kinh doanh của con giáp này. Tuổi Thân hãy mở rộng lòng mình để đón nhận món quà xa xỉ này từ vũ trụ, bởi đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những giọt mồ hôi và sự kiên trì của bạn suốt thời gian qua.

*Lưu ý chung:

Dẫu cho dòng chảy tài lộc đang cuồn cuộn đổ về, ba con giáp tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân vẫn cần giữ một khoảng lặng bình yên trong tâm hồn để tránh bị cuốn theo những ảo vọng nhất thời. Mộc khí ngập tràn của ngày dễ khơi dậy lòng kiêu hãnh thái quá, vì vậy sự khiêm nhường và lắng nghe sẽ là chiếc chìa khóa vàng giúp bạn giữ chặt phúc lộc bên mình. Hãy tỉnh táo rà soát lại từng chi tiết nhỏ trong các kế hoạch tài chính, tránh để sự hào nhoáng bên ngoài che mờ đi những rủi ro tiềm ẩn phía sau giấy tờ, hợp đồng.

Tiền bạc tựa như dòng nước mát, chỉ thực sự ở lại và sinh sôi khi bạn biết trân trọng, chia sẻ và sử dụng chúng vào những mục đích thiện lành, ý nghĩa. Cuối cùng, hãy nhớ rằng đỉnh cao của giàu sang chính là sự an yên, thế nên đừng vì mải mê đuổi theo danh lợi mà bỏ quên việc chăm sóc sức khỏe và vun đắp tình cảm gia đình nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.