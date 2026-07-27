3 con giáp may mắn nhất ngày 28/7

Ngày 28/7 là Rằm tháng 6 Âm lịch, đúng ngày Quý Mão được xem là đại cát khi Thiên Can sinh Địa Chi. Khí lành hội tụ, mở ra thế tam hợp Mộc cục, nâng đỡ ba con giáp Mùi, Hợi và Tuất cả về tài lộc lẫn tình thân.

Ngày 28/7 rơi vào thứ Ba, đúng ngày rằm tháng 6 Âm lịch, tức ngày Quý Mão trong tiết Đại Thử. Đây là ngày được nhiều sách lịch xem là đại cát, bởi Thiên Can Quý thuộc Thủy sinh cho Địa Chi Mão thuộc Mộc, khí trời và khí đất cùng hòa, khiến lòng người dễ đồng thuận và công việc ít gặp trở ngại. Ngày Mão lại mở ra thế tam hợp Hợi, Mão, Mùi kết thành Mộc cục, cộng thêm ánh trăng tròn giữa tháng mang sắc thái viên mãn, sum họp. Nhờ đó, ba con giáp dưới đây đón được luồng khí lành đẹp nhất trong ngày, cả về tài lộc lẫn chuyện tình thân.

Tuổi Mùi

Mùi nằm trong thế tam hợp Hợi, Mão, Mùi, nên ngày 28/7 là ngày người tuổi Mùi được nâng đỡ trọn vẹn nhất. Khí Mộc dồi dào cộng với ánh trăng rằm mang lại cho tuổi Mùi cả tài lẫn tình. Về công việc và tiền bạc, đây là ngày thuận để chốt một thỏa thuận, nhận một khoản thu hoặc gặt hái thành quả từ việc đã làm bấy lâu. Về đời sống, chuyện gia đình êm ấm, dễ có dịp sum họp hoặc một tin vui từ người thân. Với người tuổi Mùi vốn trọng tình cảm, đây là ngày mọi thứ như đâu vào đó, trong nhà vui thì ngoài ngõ cũng hanh.

Lời khuyên cho tuổi Mùi: Ngày đẹp thì cứ đón nhận, nhưng khi có lộc đừng quên san sẻ với người thân, bởi phúc khí của tuổi Mùi bền nhất khi được vun cho gia đình. Nếu định bàn chuyện lớn như hợp tác hay mua sắm giá trị, đây là ngày thuận để khởi sự, chỉ cần cân nhắc kỹ khả năng của mình trước khi cam kết.

Tuổi Hợi

Hợi cũng góp mặt trong tam hợp Mộc cục, lại cùng thuộc hành Thủy với Thiên Can Quý của ngày, nên người tuổi Hợi được tiếp thêm sự sáng suốt và nhạy bén. Ngày 28/7 là ngày đầu óc minh mẫn, ý tưởng tuôn chảy, rất hợp để suy tính những việc cần cân nhắc kỹ. Về tài lộc, lộc của tuổi Hợi ngày này thường đến từ trí tuệ, từ một quyết định đúng, một bản hợp đồng hay một cuộc thương lượng khéo léo. Người làm nghề tư vấn, buôn bán, giấy tờ hay sáng tạo sẽ thấy công việc trôi chảy hơn thường ngày. Theo quan niệm dân gian, đây cũng là ngày lành để ký kết, giao dịch, cầu tài.

Lời khuyên cho tuổi Hợi: Hãy tin vào phán đoán của mình trong ngày này, nhưng vẫn đọc kỹ mọi điều khoản trước khi đặt bút. Sự tỉnh táo cộng với khí lành của ngày sẽ giúp bạn chốt được những thỏa thuận có lợi mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp về sau.

Tuổi Tuất

Tuất lục hợp với Mão, tức hợp trực tiếp với chi của ngày 28/7, nên người tuổi Tuất được một luồng trợ lực rõ rệt trong công việc. Đây là ngày sự cố gắng của bạn dễ được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận, có thể là một lời khen, một cơ hội được giao việc quan trọng hơn hoặc một tín hiệu thăng tiến. Về tài lộc, tiền bạc gắn liền với công việc, làm tốt phần mình thì phần thưởng theo sau. Người tuổi Tuất vốn tận tụy và đáng tin, ngày này chính là lúc sự đáng tin ấy được đền đáp xứng đáng.

Lời khuyên cho tuổi Tuất: Đừng ngại thể hiện năng lực và nhận phần việc khó, bởi ngày đang ủng hộ sự chủ động. Nhưng hãy giữ sự khiêm nhường vốn có, một thái độ chừng mực lúc thuận lợi sẽ giúp bạn đi được xa hơn và giữ được thiện cảm của mọi người xung quanh.

Nhìn chung, ngày 28/7 là một ngày khí lành, êm và ấm, với ánh trăng Rằm tháng 6 mang sắc thái viên mãn. Vận may nghiêng về ba con giáp Mùi, Hợi và Tuất, nhưng tinh thần của ngày rằm lại hợp với tất cả mọi người: Sống chậm lại một chút, biết ơn những gì đang có và dành thời gian cho người thân. Dù thuộc tuổi nào, ba việc nhỏ này đều đáng làm trong một ngày đẹp: Hoàn tất một việc còn dang dở để lòng nhẹ nhõm, nói một lời tử tế với người mình thương, và nếu có lộc thì chia sẻ một phần. Thời tiết vẫn đang trong tiết Đại Thử oi nóng, nên cũng đừng quên uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.