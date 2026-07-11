Tử vi 12 con giáp ngày 11/7/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

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1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Ngày nghỉ cuối tuần mang lại cho bạn không gian thư thái. Hãy tạm gác lại các kế hoạch lớn để tái tạo năng lượng. Một vài ý tưởng độc đáo có thể tình cờ nảy đến khi bạn đang thư giãn.

Tài lộc: Tình hình tài chính bình ổn. Bạn có xu hướng chi tiền cho các hoạt động nâng cao sức khỏe hoặc mua sắm một vài món đồ nhỏ cho bản thân.

Tình duyên: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp thông qua các cuộc hẹn xã giao hoặc buổi tụ tập bạn bè vào buổi tối.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Bạn có xu hướng muốn dọn dẹp, sắp xếp lại không gian làm việc tại nhà hoặc giải quyết nốt một vài giấy tờ còn tồn đọng để tuần tới thoải mái hơn.

Tài lộc: Có phần hao hụt do bạn chi tiêu khá nhiều cho việc mua sắm đồ dùng gia đình hoặc sửa sang lại nhà cửa. Nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ấm áp, bình yên. Các cặp đôi thích cùng nhau nấu nướng và tận hưởng không gian riêng tư ở nhà thay vì ra ngoài.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Đầu óc bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ ngay cả trong ngày nghỉ. Bạn có thể vô tình nảy ra một vài giải pháp cho những khúc mắc trong công việc tuần trước.

Tài lộc: Khá sáng sủa, có cơ hội nhận được một vài tin tức tốt lành liên quan đến tiền bạc hoặc nhận được một món quà bất ngờ từ người thân.

Tình duyên: Khả năng giao tiếp khéo léo và phong thái tự tin giúp người độc thân dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý trong các cuộc gặp gỡ hôm nay.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Bạn hoàn toàn tách biệt bản thân khỏi áp lực công việc. Ngày này được dành trọn vẹn cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Tài lộc: Tài chính an toàn, ổn định. Bạn kiểm soát tốt các khoản thu chi và không có nhu cầu mua sắm ngẫu hứng nào lớn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chuyển biến rất tốt đẹp. Sự quan tâm, chăm sóc tinh tế của bạn khiến đối phương cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Bạn có xu hướng muốn dẫn dắt hoặc lên kế hoạch cho các hoạt động vui chơi của nhóm bạn hoặc gia đình. Tuy nhiên, hãy lắng nghe ý kiến của mọi người thay vì tự quyết.

Tài lộc: Cần chú ý kiềm chế thói quen chi tiêu "vung tay quá trán" khi đi chơi. Đừng vì một chút sĩ diện nhất thời mà làm thâm hụt ví tiền.

Tình duyên: Tránh tỏ ra quá độc đoán hay áp đặt lịch trình lên người ấy. Hãy tôn trọng sở thích của đối phương để ngày nghỉ thêm trọn vẹn.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Tinh thần trách nhiệm cao đôi khi khiến bạn khó thả lỏng hoàn toàn. Dù là ngày nghỉ nhưng bạn vẫn có tâm lý lo lắng về những kế hoạch sắp tới. Hãy học cách thả lỏng.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá khả quan nhờ thói quen chi tiêu có kế hoạch từ trước. Bạn hoàn toàn chủ động với ngân sách hiện tại.

Tình duyên: Mối quan hệ lứa đôi cần thêm chút lãng mạn. Một món quà nhỏ bất ngờ hoặc một lời khen ngợi ngọt ngào sẽ giúp hâm nóng tình cảm rất hiệu quả.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Tinh thần tự do thôi thúc bạn tìm kiếm những trải nghiệm mới. Nếu có thể, một chuyến dã ngoại ngắn ngày sẽ giúp bạn giải tỏa tâm trí và lấy lại cảm hứng rất tốt.

Tài lộc: Tiền bạc có dấu hiệu hao hụt nhanh do bạn chi tiêu khá thoáng tay cho các hoạt động vui chơi, giải trí hoặc di chuyển.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngập tràn niềm vui. Sự lạc quan, vui vẻ của bạn truyền năng lượng tích cực cho nửa kia, giúp cả hai có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Ngày hôm nay bạn có xu hướng muốn khép mình lại và tận hưởng không gian yên tĩnh một mình để hồi phục năng lượng sau một tuần bận rộn.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, không có biến động lớn. Các kế hoạch quản lý chi tiêu thông minh trước đó đang phát huy tác dụng.

Tình duyên: Mối quan hệ tiến triển sâu sắc hơn nhờ những cuộc trò chuyện chân thành, chia sẻ về những dự định tương lai giữa hai người vào buổi tối.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Các mối quan hệ xã giao tiến triển tốt đẹp ngay cả ngoài giờ làm việc. Bạn có thể nhận được lời mời tham gia một buổi tiệc hoặc buổi gặp mặt thân mật từ bạn bè cũ.

Tài lộc: Tài chính ở mức trung bình. Bạn biết cách cân đối các khoản chi phí cho hoạt động giải trí mà không làm ảnh hưởng đến tiền tích lũy.

Tình duyên: Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ và làm quen với những đối tượng mới có cùng gu sống hoặc sở thích. Hãy mở lòng mình hơn.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Ngay cả trong ngày thứ Bảy, bạn vẫn có thể dành một chút thời gian để đọc sách hoặc tìm hiểu thêm kiến thức mới nhằm nâng cao năng lực bản thân.

Tài lộc: Vững vàng và rủng rỉnh. Bạn quản lý tài chính vô cùng xuất sắc nên hoàn toàn không phải lo lắng về các khoản chi tiêu phát sinh ngoài kế hoạch.

Tình duyên: Tình cảm gia đình, lứa đôi viên mãn. Sự nghiêm túc và trách nhiệm của bạn luôn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho người bên cạnh.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Bạn thích tham gia vào các hoạt động cộng đồng hoặc các hội nhóm có chung lý tưởng trong ngày nghỉ này để mở rộng mối quan hệ và thế giới quan.

Tài lộc: Tài chính giữ ở mức bình ổn. Bạn không có nhu cầu mua sắm nhiều mà tập trung vào các giá trị tinh thần hoặc trải nghiệm xã hội hơn.

Tình duyên: Người độc thân mở lòng hơn và sẵn sàng kết bạn mới. Các cặp đôi thấu hiểu, đồng điệu và luôn tôn trọng lý tưởng sống của nhau.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Một ngày tuyệt vời cho các hoạt động sáng tạo hoặc nuôi dưỡng tâm hồn. Hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi thực sự để đầu óc được thanh thản.

Tài lộc: Ở mức chấp nhận được. Tránh nghe theo những lời rủ rê đầu tư rủi ro hoặc tham gia các trò chơi mang tính chất may rủi trong ngày hôm nay.

Tình duyên: Bạn có xu hướng lãng mạn hóa tình yêu và kỳ vọng quá nhiều vào đối phương. Hãy nhìn nhận thực tế hơn để tránh cảm giác hụt hẫng không đáng có.

* Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!