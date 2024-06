3 cháu bé nhập viện vì cháy nhà ở quận 10 sức khoẻ ra sao?

Ngày 20-6, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết trong 3 bệnh nhi nhập viện do cháy nhà, trước đó, một trẻ tình trạng nhẹ đã phục hồi tốt và được xuất viện; 2 trẻ còn lại tình trạng nặng, sau 9 ngày điều trị tích cực bằng nhiều phương pháp kỹ thuật cao, hiện các cháu đã qua giai đoạn nặng và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.



Trước đó, lúc 00 giờ 30 phút ngày 10-6, bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp liên quan vụ cháy tại cư xá Bắc Hải. Ngay sau khi tiếp nhận, các bệnh nhi đã được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực – chống độc.

Cụ thể: Bệnh nhi đầu tiên là bé gái V.N.P.V (hơn 2 tháng tuổi), nhập viện trong tình trạng tỉnh vẻ đừ, môi hồng nhạt/khí trời, SpO2 96%, chi ấm, mạch quay đều rõ, không sang thương da. Chẩn đoán lúc nhập viện theo dõi phỏng đường thở - viêm phổi hít. Bệnh nhân được điều trị tích cực thở oxy qua mask, kháng sinh. Sau đó, cải thiện tốt và đã xuất viện vào ngày 17-6.

Bệnh nhân thứ 2 là bé trai V.A.K (5 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh, môi hồng nhạt/khí trời, SpO2 91 – 93% chi ấm, mạch quay đều rõ, thở rít, khò khè, thở co kéo 40 lần/phút, phổi ran ẩm nổ. Bụi than vùng mũi, miệng. Đỏ da vùng chi, mặt. Sonde dạ dày ra dịch lợn cợn lẫn ít máu đỏ tươi. Chẩn đoán lúc nhập viện phỏng đường thở do hỏa hoạn – viêm phổi hít – bỏng da độ I diện tích hơn 5%. Bệnh nhân được điều trị thở máy, truyền dịch, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện tốt, đã ngưng thở oxy, thở bằng khí trời, tỉnh táo, ăn uống được.

Bệnh nhân thư 3 là bé trai V.Q.A (10 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh, chi ấm, mạch quay đều rõ, thở rít, khò khè, thở co kéo, phổi ran ẩm nổ, bụng mểm. Bụi than vùng mũi, miệng. Đỏ da toàn thân. Chẩn đoán lúc nhập viện phỏng đường thở do hỏa hoạn - viêm phổi hít – phỏng da độ I-II diện tích 5%. Bệnh nhân được điều trị thở máy, truyền dịch, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Hiện bệnh nhi đã ngưng thở oxy, thở bằng khí trời, tỉnh táo, ăn uống được.

Cả 2 bệnh nhi trên dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.