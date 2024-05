Vụ cháy Trung Kính: Cập nhật mới nhất về sức khỏe 2 vợ chồng 'cố thủ' trong nhà tắm

Nữ giao viên X đang điều trị tại Bạch Mai (ảnh T.M)

Tại Bệnh viện Bạch Mai, ba nạn nhân trong vụ cháy Trung Kính đang được điều trị, trong đó một bệnh nhân nặng điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, hai bệnh nhân còn lại điều trị tại Trung tâm Chống độc.



Trường hợp bệnh nhân nặng N.T.K (85 tuổi) chuyển đến Bệnh viện Giao thông vận tải trong tình trạng kích thích, có rối loạn ý thức, bỏng ngoài da và bỏng cả đường hô hấp, viêm phổi, suy hô hấp.

Bệnh nhân có tình trạng khó thở thanh môn, hít phải bụi than nhiều, nhiễm toan chuyển hóa, tổn thương cơ tim. Bệnh nhân cao tuổi, tình trạng nặng với diễn biến phức tạp nên ngay sáng ngày 24/5 đã được hội chẩn với các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và buổi chiều cùng ngày, bệnh nhân đã được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, đặt ống nội khí quản, thở máy.

Do hít phải bụi than và khói đen nên các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản và hút nhiều bụi đờm than đen trong phế quản và phổi của bệnh nhân. Ngay chiều tối 24/5, bệnh nhân đã được hội chẩn toàn bệnh viện với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, các thầy thuốc thống nhất với chẩn đoán: nhiễm độc khí CO, suy hô hấp. Bệnh nhân được chỉ định lọc máu, thở máy, ăn qua sonde...

Trường hợp bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bạch Mai (ảnh T.M)

Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi sát sao. Chiều nay (25/5) bệnh nhân lại tiếp tục được Hội chẩn toàn Viện.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện - cho biết với kinh nghiệm điều trị cho các ca bệnh nặng trong vụ cháy chung cư mini Thanh Xuân hồi tháng 9 năm 2023, bệnh viện đang tập trung mọi nguồn lực cao nhất để cứu chữa cho các nạn nhân, hạn chế tối đa về thương vong cho người dân.

2 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Trung tâm Chống độc là một cặp vợ chồng. Người vợ N.T.X (30 tuổi) là giáo viên, quê ở Hòa Bình và chồng N.T.K (35 tuổi) là nhân viên văn phòng, quê ở Phú Thọ.

Hai vợ chồng mới lấy nhau được 1 năm, thuê trọ tại khu Trung Kính được 3-4 tháng. Trong lúc cháy, 2 vợ chồng cố thủ trong nhà tắm khoảng 1 tiếng cho đến khi được giải cứu. Hiện 2 bệnh nhân đều trong tình trạng thở oxy, tỉnh táo, có thể giao tiếp với nhân viên y tế. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định đi nội soi tai mũi họng, chụp X.Quang, làm xét nghiệm, truyền dịch, truyền kháng sinh.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết bệnh nhân hít phải bụi than và khói nhiều, có triệu chứng của nhiễm độc như nôn, buồn nôn, nhiễm toan chuyển hóa, ho khạc than hoạt, viêm phổi….

Sau một ngày điều trị tích cực, tình trạng viêm phổi đã cải thiện, hết toan chuyển hóa, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục theo dõi. Ngoài các thuốc giải độc, chiều nay (25/5) bệnh nhân sẽ được chỉ định diều trị oxy cao áp để dự phòng biến chứng về tâm thần và thần kinh muộn.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 24/5, hai ngôi nhà trên khu đất trong ngõ 119 phố Trung Kính bốc cháy dữ dội. Vụ cháy kinh hoàng khiến 14 người thiệt mạng, 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện có 3 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và 3 bệnh nhân khác được điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải được xuất viện trong chiều nay.