3 cặp vợ chồng mắc ung thư cùng nằm trong 1 khoa

Tại nhiều bệnh viện ung bướu ở Trung Quốc, các bác sĩ cho biết số ca “ung thư vợ chồng” - tức cả hai vợ chồng cùng lúc mắc ung thư đang gia tăng rõ rệt. Đáng lo ngại, nhiều cặp đôi cùng bị ung thư phổi , có thời điểm trong một khoa điều trị có tới 3 cặp bệnh nhân như vậy.

Điểm chung của họ không phải do di truyền, mà là môi trường sống và thói quen sinh hoạt giống nhau , trong đó nổi bật nhất là khói thuốc lá .

Bác sĩ Hà Chấn, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Ung bướu Hà Nam (Trung Quốc) cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận ngày càng nhiều ca ung thư phổi ở cả hai vợ chồng. Nguyên nhân trực tiếp đến từ hút thuốc và hít phải khói thuốc trong nhà”. Khoảng 90% ca ung thư phổi có liên quan trực tiếp đến hút thuốc chủ động hoặc bị động. Người sống chung với người hút thuốc, hít phải khói thuốc thụ động, sẽ có nguy cơ mắc ung thư cao gấp nhiều lần.

Không chỉ phổi, hút thuốc còn là yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư thận và bàng quang. Phần lớn bệnh nhân mắc những bệnh này đều là người hút thuốc lâu năm.

Bác sĩ phân tích: “Ngoài phổi, chúng tôi còn gặp nhiều trường hợp vợ chồng cùng mắc ung thư thực quản , do cùng thói quen ăn uống như ăn quá nhanh, thích ăn đồ nóng. Việc này khiến niêm mạc thực quản tổn thương lặp đi lặp lại, dễ dẫn tới ung thư”.

Theo thống kê phổ biến, có 3 loại “ung thư vợ chồng” thường gặp:

- Ung thư phổi : gắn chặt với hút thuốc, khói thuốc thụ động và môi trường sống ô nhiễm.

- Ung thư đại trực tràng : vì vợ chồng thường dùng chung một chế độ ăn, thói quen dinh dưỡng tương đồng.

- Ung thư gan : đặc biệt ở những gia đình có người nhiễm viêm gan B. Virus có thể lây qua đường tình dục, làm tăng nguy cơ ung thư gan cho bạn đời.

Các chuyên gia nhấn mạnh “ung thư vợ chồng” không phải chuyện hiếm, mà là hệ quả tất yếu từ lối sống giống nhau . Bỏ thuốc lá, ăn uống khoa học, khám sức khỏe định kỳ là cách duy nhất để giảm nguy cơ.

