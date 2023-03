3 bộ lập 6 đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm

Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

Theo đó, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5 trên phạm vi toàn quốc tập trung vào chủ đề "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2023

Mục tiêu của tháng hành động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm giao các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức 6 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Định, Quảng Ngãi, An Giang, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Hậu Giang.

Bên cạnh 6 đoàn liên ngành trung ương, các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương giao các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, thành phố nhằm triển khai hiệu quả Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.

Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thêm vào đó, tình trạng buôn lậu thực phẩm qua biên giới, quảng cáo thực phẩm sai sự thật, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, thuốc kích thích tăng trưởng diễn biến phức tạp; an toàn thực phẩm trong các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục chưa bảo đảm…, ảnh hưởng lớn tới an ninh, an toàn thực phẩm.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn có nguy cơ, các thị trường nhập khẩu tăng các rào cản kỹ thuật. Cụ thể là ngoài rào cản an toàn thực phẩm, các thị trường đã bổ sung rào cản chống dịch bệnh COVID-19..., dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản gặp nhiều khó khăn.