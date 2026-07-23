285 tỷ đồng từ màn trình diễn của Lisa (BLACKPINK) ở World Cup

Lisa vẫn rất "cô ấy": xinh đẹp, bắt mắt nhưng kéo theo vô số tranh cãi.

Vào ngày 22/7, The Sun đã công bố mức thu nhập của dàn sao showbiz tham gia vào World Cup 2026, thông qua các buổi biểu diễn và hợp đồng quảng cáo giá trị cao với các thương hiệu quốc tế. Theo đó, Lisa đã "bỏ túi" khoảng 9 triệu bảng Anh (khoảng 285 tỷ đồng) sau ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

The Sun nhận định rằng World Cup đã giúp Lisa tiếp cận thêm lượng khán giả thể thao khổng lồ trên toàn thế giới, từ đó càng nâng cao sức hút của cô với các thương hiệu lớn. Tại lễ khai mạc World Cup, Lisa đã tạo nên lịch sử khi khi trở thành nghệ sĩ Kpop nữ đầu tiên và là nghệ sĩ Thái Lan đầu tiên biểu diễn. Theo các nguồn tiên quốc tế, mô hình biểu diễn tại World Cup giống với halftime show của Super Bowl: Các nghệ sĩ sẽ không nhận thù lao trực tiếp, thay vào đó là hưởng lợi từ giá trị truyền thông khổng lồ và cơ hội tiếp cận hàng trăm triệu khán giả toàn cầu.

The Sun nhận định Lisa đã "bỏ túi" khoảng 9 triệu bảng Anh (khoảng 285 tỷ đồng) sau ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: Getty Images

Dù đây mới chỉ là ước tính của The Sun, nhưng điều này cho thấy Lisa đã tăng vọt độ nổi tiếng bất chấp những tranh cãi tại World Cup. Ngay từ khi em út BLACKPINK phát hành ca khúc Goals, cô đã bị chỉ trích khi ca khúc không mang tinh thần World Cup, mà chỉ để "flex" về nhan sắc, thân hình nóng bỏng của mình.

Tại lễ khai mạc World Cup 2026, Lisa vẫn rất "cô ấy": xinh đẹp, bắt mắt nhưng kéo theo vô số tranh cãi. Xuất hiện trong bộ trang phục sân khấu nổi bật, nữ ca sĩ thể hiện phong thái tự tin cùng khả năng làm chủ sân khấu quen thuộc. Những bước nhảy dứt khoát, thần thái cuốn hút và sức hút ngôi sao khiến khán giả không thể rời mắt khỏi nữ idol 29 tuổi. Ngay sau khi chương trình kết thúc, tên tuổi Lisa liên tục xuất hiện trong danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại nhiều quốc gia. Hàng loạt video ghi lại màn trình diễn cũng thu hút lượng xem lớn chỉ sau vài giờ đăng tải.

Lisa kết hợp cùng siêu sao nhạc Pop Brazil Anitta và nghệ sĩ Nigeria Rema trình diễn ca khúc chủ đề World Cup mang tên Goals. Clip: X

Nhưng sau đó, nhiều người đã soi ra chiếc mũi khác lạ của Lisa, làm dấy lên nghi vấn can thiệp thẩm mỹ, cho rằng gương mặt của nữ ca sĩ có nhiều thay đổi. Một số cư dân mạng còn soi các khoảnh khắc vũ đạo chưa thật sự đồng đều hoặc cho rằng màn trình diễn chưa đáp ứng kỳ vọng tại một sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới. Thậm chí, những tranh luận xoay quanh việc Lisa bị "ghẻ lạnh" hay không nhận được sự tương tác như mong đợi từ khán giả quốc tế cũng xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn.

Ảnh: X

Lisa bị nghi nâng mũi, bị khán giả ghẻ lạnh ở World Cup. Ảnh: X

Lisa có tên thật là Lalisa Manobal, sinh năm 1997 tại Thái Lan. Cô được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK – một trong những nhóm nhạc Kpop thành công nhất thế giới. Ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016, Lisa nhanh chóng gây ấn tượng nhờ khả năng vũ đạo, phong cách trình diễn và sức hút cá nhân nổi bật. Cô sở hữu lượng người theo dõi thuộc hàng cao nhất trong số các nghệ sĩ Kpop trên mạng xã hội.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Lisa cũng phát triển sự nghiệp solo thành công với nhiều sản phẩm âm nhạc tạo tiếng vang quốc tế. Nữ nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn, hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ và được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng có ảnh hưởng nhất châu Á hiện nay. Từ âm nhạc, thời trang đến các lần xuất hiện trước công chúng, Lisa luôn là cái tên có khả năng tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ.