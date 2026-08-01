27 lãnh đạo cấp cao đổi ghế chỉ trong 3 tháng: Ngành xe điện Trung Quốc bước vào cuộc "thay tướng" lớn nhất nhiều năm

Sự thật đằng sau làn sóng biến động bộ máy nhân sự cấp cao của các thương hiệu sản xuất ô tô lớn tại Trung Quốc là gì?

Theo trang tin 36Kr, làn sóng tái cấu trúc nhân sự đang lan rộng khắp ngành công nghiệp ô tô ở Trung Quốc, từ các tập đoàn truyền thống đến những hãng xe điện mới nổi.

Chỉ trong vòng ba tháng, thống kê chưa đầy đủ của trang tin tức chuyên về xe thông minh Trung Quốc Che Dongxi cho thấy đã có ít nhất 27 vị trí quản lý cấp cao được điều chỉnh, trong đó có 9 lần thay đổi ở cấp Tổng giám đốc và CEO.

Riêng trong hai ngày liên tiếp, Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) đã công bố 6 đợt luân chuyển nhân sự cấp cao, trải rộng trên hầu hết các mảng kinh doanh.

Song song đó, các thương hiệu xe hơi tại Trung Quốc như Hồng Kỳ (Hongqi), Changan Automobile, Seres, XPeng, Xiaomi, Stellantis, Volvo và BMW cũng đồng loạt thực hiện các quyết định bổ nhiệm hoặc thay thế lãnh đạo.

Những động thái này phản ánh cuộc đua tái định hình bộ máy quản trị trong bối cảnh ngành ô tô bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi năng lực tổ chức và tốc độ chuyển đổi trở thành yếu tố quyết định.

Startup sản xuất ô tô Trung Quốc dịch chuyển mạnh nhân sự cấp cao

Tâm điểm của đợt biến động lần này là Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC). Chỉ trong hai ngày, hãng đã triển khai một đợt luân chuyển nhân sự quy mô lớn, bao phủ các đơn vị trọng yếu như SAIC Volkswagen, SAIC Passenger Vehicle, SAIC General Motors và Huayu Automotive.

Theo các nguồn tin truyền thông, ông Ngô Vân (Wu Yun), Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự và tổ chức của SAIC Volkswagen, sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc SAIC Volkswagen. Trong khi đó, ông Trương Tuyên (Zhang Quan), Giám đốc bộ phận thu mua của liên doanh này, được điều chuyển sang giữ chức vụ hành chính doanh nghiệp tại các đơn vị trực thuộc SAIC.

Nguồn ảnh: Auto in China

Trước đó một ngày, SAIC General Motors và SAIC Passenger Vehicle đồng thời công bố các quyết định nhân sự mới. Ông Từ Bình (Xu Ping), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Ô tô Huayu, thay ông Lô Hiểu (Lu Xiao) giữ chức Tổng giám đốc SAIC General Motors.

Ở chiều ngược lại, ông Lô Hiểu được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SAIC Passenger Vehicle, thay ông Vương Tuấn (Wang Jun). Sau khi bàn giao vị trí, ông Vương Tuấn tiếp tục đảm nhiệm chức Phó tổng kinh tế Tập đoàn SAIC kiêm Bí thư Đảng ủy SAIC Passenger Vehicle.

Trong khi đó, ông Đào Hải Long (Tao Hailong) tiếp quản vị trí Tổng giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Ô tô Huayu, thay ông Từ Bình.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ các quyết định điều chuyển này tạo thành một chuỗi luân chuyển khép kín, bao phủ từ liên doanh, mảng xe thương hiệu nội địa cho đến hệ sinh thái linh kiện.

Trong các thông báo chính thức, SAIC nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu “tiếp tục tăng cường năng lực cạnh tranh về điện hóa và thông minh hóa”, qua đó cho thấy tập đoàn đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang kỷ nguyên xe điện và xe thông minh.

Bên cạnh SAIC, nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng liên tục công bố các quyết định nhân sự quan trọng.

Ngày 28/7, theo nhiều cơ quan truyền thông, thương hiệu xe hơi hạng sang lâu đời của Trung Quốc Hồng Kỳ (Hongqi) thông báo ông Nhiếp Cường (Nie Qiang) sẽ đảm nhiệm vị trí CEO thương hiệu Hồng Kỳ. Trước đó, ông là Phó tổng giám đốc Tập đoàn ô tô FAW Toyota.

Tại Changan Automobile, ngày 15/6, tập đoàn bổ nhiệm đồng thời ông Trần Trác (Chen Zhuo) và ông Di Trí Duệ (Dì Zhìruì) làm Phó tổng giám đốc Changan Automobile. Trước khi được thăng chức, ông Trần Trác là Chủ tịch nhà sản xuất xe điện Avatr Technology, còn ông Di Trí Duệ giữ vai trò CEO sản phẩm thương hiệu xe năng lượng mới Changan Qiyuan.

Việc đưa lãnh đạo của hai thương hiệu xe năng lượng mới vào ban điều hành tập đoàn cho thấy Changan tiếp tục đặt trọng tâm vào lĩnh vực xe điện.

Trong khi các hãng xe truyền thống tập trung tái cơ cấu đội ngũ điều hành, các startup xe điện lại chứng kiến nhiều biến động ở khối công nghệ.

Ngày 20/7, truyền thông đưa tin ông Lục Tư Uyên (Lu Siyuan), người phụ trách Bộ phận Hạ tầng AI của XPeng, đã từ chức.

Tại Xiaomi Auto, giai đoạn từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 ghi nhận ba thay đổi nhân sự đáng chú ý. Ngày 30/6, ông Vương Nãi Nham (Wang Naiyan), phụ trách dự án lái tự động hạng xe L3, cùng ông Trần Long (Chen Long), phụ trách công nghệ hỗ trợ lái, đồng loạt được truyền thông đưa tin đã rời công ty.

Đến ngày 1/7, ông Phàn Gia Lân (Fan Jialin) được thăng chức từ Phó tổng giám đốc Bộ phận Vận hành Kinh doanh Xiaomi Auto lên giữ vai trò quyền Tổng giám đốc.

Chuỗi dịch chuyển này phản ánh áp lực ngày càng lớn trong việc thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ khi các hãng xe điện bước vào cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo, phần mềm và hệ thống hỗ trợ lái.

Các hãng xe toàn cầu cũng tăng tốc thay tướng

Không chỉ các doanh nghiệp Trung Quốc, nhiều tập đoàn ô tô quốc tế cũng đồng loạt điều chỉnh đội ngũ lãnh đạo trong thời gian gần đây.

Trong tháng 7, Tập đoàn sản xuất ô tô đa quốc gia Stellantis công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cấp cao. Ngày 23/7, ông Hân Thiên Thư (Xin Tianshu) được bổ nhiệm làm Người phụ trách khu vực Trung Quốc và châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời gia nhập ban lãnh đạo tập đoàn. Trước đó, ông giữ chức CEO Công ty liên doanh chuyên sản xuất và phân phối xe điện Leapmotor International.

Liên quan đến thị trường Trung Quốc, Volvo Cars cũng thay đổi lãnh đạo khu vực. Ngày 11/5, tập đoàn bổ nhiệm ông Đoàn Kiến Quân (Duan Jianjun) làm Chủ tịch kiêm CEO Volvo Cars tại Trung Quốc. Trước khi gia nhập Volvo, ông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bán hàng Mercedes - Benz Bắc Kinh.

Nguồn ảnh: Che Dongxi

Trong khi đó, BMW hoàn tất kế hoạch chuyển giao lãnh đạo toàn cầu vào tháng 5. Ông Oliver Zipse rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị BMW, nhường lại chức vụ cho Milan Nedeljković, người trước đó phụ trách sản xuất. Song song với đó, ông Raymond Wittmann tiếp quản vị trí Giám đốc Sản xuất của BMW.

Nhìn tổng thể, làn sóng thay đổi nhân sự diễn ra đồng thời tại nhiều doanh nghiệp cho thấy ngành ô tô đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng.

Từ các tập đoàn lâu đời đến những startup xe điện, các hãng đều tập trung củng cố đội ngũ lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang điện hóa, số hóa và phát triển xe thông minh.

Theo thống kê của trang tin Che Dongxi, chỉ trong ba tháng đã có 27 biến động ở cấp quản lý cao, bao gồm 9 lần điều chỉnh vị trí Tổng giám đốc và CEO. Quy mô và tốc độ của các quyết định này cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành không còn chỉ xoay quanh sản phẩm hay công nghệ, mà ngày càng phụ thuộc vào năng lực quản trị, hiệu suất tổ chức và khả năng ra quyết định chiến lược.

Đằng sau mỗi quyết định bổ nhiệm hay thay thế lãnh đạo là sự chuẩn bị cho giai đoạn cạnh tranh tiếp theo của ngành ô tô.

Khi quá trình chuyển đổi công nghiệp diễn ra nhanh hơn, doanh nghiệp nào xây dựng được đội ngũ lãnh đạo phù hợp và nắm bắt đúng cơ hội sẽ có nhiều lợi thế để giành thế chủ động trên thị trường.

* Nguồn: Trang tin 36Kr, Che Dongxi.