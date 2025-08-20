25.000 quân áp sát Nga, Moscow dồn dập hạ sát chỉ huy Ukraine trả đũa – 10 nước sẵn sàng đưa quân tới Kiev

25.000 quân Ukraine áp sát Kursk, chuẩn bị đột phá

Kênh tin tức “Archangel Spetsnaza” (Nga) ngày 19/8 dẫn nguồn tin chiến trường cho biết, quân đội Ukraine đã tập trung một số lượng đáng kể binh lực ở gần khu vực Rylsk, tỉnh Kursk (Nga).

Theo nguồn tin, Kiev đang tìm cách cắt đứt tuyến tiếp tế cho các phòng tuyến tiền phương của Nga, sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công vào hệ thống hậu cần.

Các nhà phân tích nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine có khả năng sẽ tìm cách mở mũi tiến công tại những vị trí quân Nga đang bị “kéo căng” nhất.

Hiện tại, phần lớn lực lượng dự bị của Ukraine đang tập trung tại tỉnh Sumy. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Syrsky được cho là đã ra lệnh “bằng mọi giá” đẩy quân Nga ra khỏi khu vực biên giới và tiến hành các nỗ lực đột quá qua biên giới Nga để xoay chuyển tình thế.

Theo truyền thông Nga, Ukraine đang tập kết quân cho kế hoạch đột phá vào tỉnh Kursk. Ảnh: TST

Theo tờ Sumy News (Nga), cụm quân tấn công của Ukraine có quân số từ 20.000–25.000 binh sĩ, tương đương 3–5 lữ đoàn, bao gồm cả đơn vị tác chiến, hậu cần và hỗ trợ.

Các hướng tấn công tiềm năng được xác định là khu vực Tetkino và Alekseyevka thuộc tỉnh Kursk (Nga) — hai vị trí được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược nếu Ukraine muốn tạo ra đột biến ngắn hạn.

Trước đó, theo thông tin từ nhóm quân “Phía Bắc” của Nga, một cuộc nổ súng đã xảy ra tại biên giới tỉnh Bryansk (giáp ranh Ukraine) khi nhóm quân của Ukraine tìm cách đột phá biên giới Nga. Trong trận đấu súng này, phía Nga đã loại bỏ và bắt giữ một số binh sĩ Ukraine.

Đáng lưu ý, thông tin về các nỗ lực đột phá của Kiev được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin sẽ gặp nhau trong vòng 2 tuần tới.

Theo Đài Tsargrad TV (Nga), Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần bác bỏ các điều kiện do Moscow đưa ra cho một giải pháp hòa bình, cho thấy Kiev vẫn lựa chọn tiếp tục chiến sự

Nga giáng đòn trả đũa

Theo tờ MK (Nga), trước các cuộc tấn công “mang tính khiêu khích” của Ukraine, Moscow đã chuyển sang biện pháp đáp trả cứng rắn.

Cụ thể, quân đội Nga một đòn tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao và UAV vào các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Poltava, Sumy và một số tỉnh khác của Ukraine, trong đó có Nhà máy lọc dầu Kremenchuk.

Các nhà phân tích cho rằng “giọt nước tràn ly” là vụ tấn công vào tuyến đường ống Druzhba, làm gián đoạn việc vận chuyển dầu sang Hungary và Slovakia.

Trong cùng ngày, hạ tầng khí đốt ở khu vực Lubny, tỉnh Poltava, cũng bị tập kích. Trên các kênh truyền thông Ukraine, nhiều video ghi lại cảnh hậu quả tại Poltava, đặc biệt là Kremenchuk.

Nga đáp trả các "hành động khiêu khích" từ Kiev bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các sĩ quan cấp cao - chỉ huy của Ukraine. Ảnh: TST

Các đợt tấn công sử dụng nhiều loại vũ khí, bao gồm UAV cảm tử Geran, tên lửa hành trình Kh-101 và tên lửa đạn đạo Iskander-M. Hình ảnh cho thấy các cột khói lớn bốc lên từ nhà máy, tạo thành vệt dài khoảng 140 km, lan tới thành phố Kryvyi Rih.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đòn tập kích bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV nhằm vào nhà máy lọc dầu cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Ukraine ở Donbass, và “tất cả mục tiêu đều đã bị đánh trúng”.

Ngoài Poltava, các đòn tấn công cũng tập trung vào mục tiêu quân sự ở tỉnh Sumy, với các vụ nổ lớn tại thành phố Sumy và Shostka. Chính quyền địa phương xác nhận hạ tầng đã bị ảnh hưởng.

Nga hạ sát loạt sĩ quan Ukraine tại Sumy

Không chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, quân đội Nga còn đáp trả bằng cách nhắm vào các sĩ quan quân đội Ukraine được cho là tham gia vào việc lên kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga.

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 19/8 dẫn nguồn cơ quan an ninh cho biết, tại tỉnh Sumy, lực lượng vũ trang Nga đã hạ sát một số sĩ quan Quân đội Ukraine và Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Theo thông tin được công bố, lực lượng đặc nhiệm của cụm quân “Phía Bắc” Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu trung úy trẻ Alexander Kim, trung đội trưởng phụ trách máy bay không người lái (UAV) của Trung đoàn đặc nhiệm số 2 Vệ binh Quốc gia Ukraine, có biệt danh Koreets.

Ngoài ra, một đòn tập kích bằng máy bay không người lái cảm tử Geran đã khiến Đại úy Yevgeny Shvabsky – đại đội trưởng Tiểu đoàn 153 thuộc lực lượng phòng thủ lãnh thổ Ukraine, biệt danh Boston – thiệt mạng.

Trước đó, TASS cũng đưa tin quân đội Nga tấn công một trung tâm huấn luyện ở tỉnh Chernihiv, loại bỏ nhiều lính đánh thuê nước ngoài. Vụ tập kích bằng tên lửa diễn ra đúng thời điểm đông đảo binh sĩ đang có mặt tại thao trường.

Chuyên gia quân sự Oleg Glazunov nhận định khu vực Donbass hiện là chiến trường căng thẳng nhất đối với các đơn vị Ukraine.

Theo tờ Guardian, hiện đã có 10 nước sẵn sàng đưa quân tới Ukraine. Ảnh: Reuters

10 nước sẵn sàng đưa quân tới Ukraine

Trong một diễn biến liên quan tới tình hình Ukraine, tờ Guardian (Anh) cho biết, 10 quốc gia châu Âu đã bày tỏ sự đồng ý trong việc đưa lực lượng vũ trang của mình tới lãnh thổ Ukraine.

Theo nguồn tin, trong cuộc họp của các quan chức châu Âu ngày 19/8, một kế hoạch triển khai binh sĩ Anh và Pháp tới Ukraine trong khuôn khổ tiến trình hòa bình đã được thảo luận, bao gồm cả vấn đề quân số và địa điểm đóng quân.

Ngày 19/8, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao đổi về kết quả đàm phán gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời thống nhất các bước tiếp theo nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Cùng ngày, văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo, trong cuộc họp trực tuyến của “liên minh tự nguyện”, khả năng triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine trong trường hợp ngừng bắn cũng đã được đề cập. Ngoài ra, các lãnh đạo châu Âu cũng cân nhắc việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Ở giai đoạn hiện tại, Anh tuyên bố sẵn sàng triển khai máy bay và tàu chiến tới Biển Đen và các sân bay ở miền tây Ukraine để hỗ trợ an ninh. Tuy nhiên, các nguồn tin của Guardian nhận định, giới lãnh đạo châu Âu không kỳ vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chấp nhận ngay cả hình thức triển khai giới hạn này của NATO trên lãnh thổ Ukraine.