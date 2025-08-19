Sốc với tuyên bố của ông Trump, 1 nước NATO báo tin xấu, "giáng đòn" phũ phàng vào Ukraine

Tiêu điểm

Báo Đức đưa tin Berlin sẽ không triển khai quân tới Ukraine, bất chấp những kêu gọi hỗ trợ trực tiếp.

Bối cảnh

Trong thời gian gần đây, nội bộ phương Tây xuất hiện nhiều tranh luận về cách thức hỗ trợ Kiev. Mỹ dưới thời ông Donald Trump nhấn mạnh mục tiêu phải là hòa bình lâu dài thay vì ngừng bắn tạm thời.

Lập trường các bên

Đức: Chính phủ Đức khẳng định không đưa quân đội sang Ukraine, giữ nguyên cam kết chỉ hỗ trợ bằng viện trợ quân sự và tài chính.

Mỹ: Ông Trump tuyên bố tại Washington rằng giải pháp phải hướng tới hòa bình lâu dài, thay vì một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Ukraine: Mong muốn được phương Tây hỗ trợ mạnh mẽ hơn về quân sự.

Đáng chú ý

Tại cuộc gặp ở Washington, ông Donald Trump nhấn mạnh rằng mục tiêu phải là một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine, chứ không phải một “thỏa thuận ngừng bắn tạm thời” có nguy cơ đổ vỡ.

Phát biểu này đã khiến báo chí Đức mô tả Berlin như bị “sốc”, bởi chỉ vài tháng trước, bất kỳ lời kêu gọi nào về ngừng bắn đều bị coi là quan điểm của “phe ủng hộ ông Putin”.

Trong khi đó, chính phủ Đức lại đang kỳ vọng có thể đạt được một lệnh ngừng bắn làm cơ sở trước vòng đàm phán tiếp theo.

Tác động

Quyết định của Berlin được xem là một “tin xấu” đối với Kiev, bởi điều này đồng nghĩa Ukraine khó có thể kỳ vọng vào sự hiện diện quân sự trực tiếp từ phía Đức. Đồng thời, khác biệt quan điểm giữa Mỹ và Đức cho thấy sự thiếu thống nhất trong hàng ngũ phương Tây về cách xử lý xung đột.



