NÓNG: Nổ súng ở biên giới Nga, Iskander ồ ạt trả đũa – Tài liệu mật 30 năm hé lộ điều ông Putin nghĩ về Kiev

Nổ súng ở biên giới Nga

Tờ Gazeta (Nga) ngày 19/8 cho biết, một trận đấu súng ác liệt đã xảy ra tại tỉnh Bryansk (giáp ranh biên giới Ukraine). Trong đó, một nhóm quân của Kiev tìm cách đột phá qua biên giới tỉnh này.

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn từ cơ quan an ninh Nga cho biết, quân đội Nga đã nã hỏa lực loại bỏ một số binh sĩ Ukraine, trong khi bắt một số khác làm tù binh.

Ở hướng Sumy (cũng giáp biên giới Nga), lực lượng vũ trang Ukraine tìm cách đánh vào sườn đội hình Nga tại Yunakovka, đồng thời mở các đợt phản công trên nhiều khu vực cùng lúc quanh các khu định cư Stepovoye, Varachino và Alekseyevka.

Đáng lưu ý, các đơn vị Ukraine đã “đạt được một số thành công chiến thuật ở gần Novonikolaevka và chiếm được vị trí ở phía đông khu định cư này”.

Truyền thông Nga đưa tin Ukraine vừa tiến hành nỗ lực xâm nhập vào các tỉnh biên giới của Nga. Ảnh: TST

Tại tỉnh Kursk, thành phố Rylsk bị pháo kích. Truyền thông Ukraine loan tin quân đội nước này đã tập kích một đoàn xe của Nga, khiến Trung tướng Nga Esedulla Abachev “bị thương và hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng tại một bệnh viện ở Moscow”.

Theo nhận định của Đài truyền hình Tsargrad (Nga), việc Ukraine tập trung quân nhắm vào Rylsk không phải ngẫu nhiên.

Từ thành phố Glukhov (Ukraine) đến Rylsk có một tuyến đường rải nhựa thuận tiện cho việc cơ động. Ngoài ra, khu vực này còn bị chia cắt bởi sông Seim, khiến việc tổ chức phòng thủ sẽ khó khăn hơn với Nga trong trường hợp Ukraine đột phá được vào một thị trấn dọc sông.

“Điều đó cho thấy nguy cơ về một đợt xâm nhập mới từ phía Ukraine. Tất cả những yếu tố trên chỉ ra rằng Kiev sẽ tìm cách tiến vào lãnh thổ Liên bang Nga qua những khu vực ít được phòng bị và đã bị bào mòn bởi các đòn tấn công trước đó” – Tsargrad nhận định.

Đáng lưu ý, các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin sẽ gặp nhau trong vòng hai tuần tới.

Ông cũng cho biết Tổng thống Trump đã đồng ý gửi một lời mời khác về việc tổ chức một cuộc họp 3 bên sau đó để các cuộc đàm phán có thể "thực sự bắt đầu".

Iskander ồ ạt trút hỏa lực trả đũa

Không bao lâu sau nỗ lực xâm nhập của Ukraine, kênh tin tức TVC (Nga) ngày 19/8 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa đạn đạo Iskander nhằm vào vị trí được cho là nơi Ukraine sử dụng để phóng các máy bay không người lái tầm xa.

Theo thông tin được công bố, vụ tập kích đã khiến khoảng 40 binh sĩ và nhân viên kỹ thuật Ukraine thương vong, đồng thời phá hủy tới 100 UAV loại UJ-22 và Palyanytsya, cùng 16 xe tải vận chuyển.

Cùng ngày, theo kênh truyền hình Tsargrad TV (Nga), các máy bay không người lái (UAV) Geran, Iskander và tên lửa Kh-101 đã biến Poltava và Odessa thành “địa ngục”.

Theo lời cựu nghị sĩ Ukraine Igor Mosiychuk, tại khu vực cơ sở vận chuyển khí đốt (GTS) ở Lubny (Poltava), đã ghi nhận ít nhất 30 quả đạn liên tiếp rơi xuống. Và đó chỉ mới là khởi đầu của cuộc tấn công.

Các kênh tin tức của Ukraine cũng đã đưa tin về một loạt vụ nổ tại hai khu vực này. Riêng tại Lubny ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ.

Theo Tsargrad, đặc điểm chính của các cuộc tấn công này là tập kích dồn dập, kéo dài nhằm vào cùng một mục tiêu. Điều này đặc biệt rõ rệt ở tỉnh Poltava, khi một số địa điểm tại đây liên tục hứng chịu đòn tập kích suốt cả đêm.

“Chiến thuật này cho thấy nỗ lực có chủ đích của Nga đối với hạ tầng (Ukraine, trong đó trước tiên là làm quá tải hệ thống phòng không, sau đó là loạt đòn tấn công bổ sung” – Tsargrad cho hay.

Bên cạnh đó, những diễn biến trên cũng cho thấy xung đột Nga – Ukraine đang bước vào giai đoạn leo thang mới, bất chấp những tín hiệu ngoại giao về khả năng đối thoại trong thời gian tới.

Đức vừa công bố tài liệu ghi lại quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Ukraine. Ảnh: Reuters

Tài liệu công bố sau 30 năm tiết lộ quan điểm thật của ông Putin về Ukraine

Trong một diễn biến liên quan, tờ Der Spiegel (Đức) đưa tin, Viện Lịch sử Hiện đại Đức vừa công bố công bố tài liệu lưu trữ của Bộ Ngoại giao, trong đó ghi lại quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Ukraine và một số vùng lãnh thổ hậu Xô viết.

Theo bản ghi ngày 14/1/1994 của Tổng lãnh sự Đức tại St. Petersburg, ông Putin khi đó khẳng định: “Crimea, miền Đông Ukraine và Bắc Kazakhstan — ít nhất là những khu vực này — chưa bao giờ là quốc gia nước ngoài đối với Nga, mà luôn là một phần lãnh thổ Nga”.

Thời điểm đó, ông Putin giữ chức Phó Thị trưởng St. Petersburg (1992–1996). Nhà ngoại giao Đức cho biết, ông Putin nhấn mạnh những khó khăn của cộng đồng người nói tiếng Nga tại các quốc gia láng giềng đang tạo điều kiện cho chủ nghĩa dân tộc nổi lên, đồng thời khẳng định Moskva có lợi ích hợp pháp tại những khu vực này.

Quan điểm của ông Putin về sự sụp đổ Liên Xô sau này nhiều lần được ông công khai nhấn mạnh. Năm 2005, khi phát biểu trước Quốc hội Liên bang, ông gọi sự kiện này là “thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ XX”. Đến năm 2015, ông tiếp tục khẳng định sự tan rã của Liên Xô khiến “người Nga trở thành dân tộc bị chia cắt lớn nhất thế giới”.

Trong bộ phim tài liệu “Nga. Lịch sử hiện đại” phát sóng năm 2021, ông Putin một lần nữa nhấn mạnh sự kiện này là “bi kịch và sự tan rã của nước Nga lịch sử”, khiến đất nước mất 40% lãnh thổ, dân số và năng lực sản xuất, cùng những giá trị tích lũy qua hàng nghìn năm.

(Theo Mail, TST, Gazeta)