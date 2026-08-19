25-30 tuổi đã mắc gút: Bác sĩ chỉ thẳng những thói quen gây hại

Nguyên nhân người trẻ mắc gút sớm hơn là gì?

25 tuổi đã phải đối mặt với những cơn đau gút

Gút từ lâu thường được nhắc đến như một bệnh lý thường gặp ở nam giới trung niên. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy những người trẻ tuổi cũng có thể mắc bệnh.

BS.CKI Nguyễn Thị Mỹ Lệ, chuyên ngành Nội khoa, Phòng khám Đa khoa Medlatec Gò Vấp (TP.HCM), cho biết từng tiếp nhận những bệnh nhân còn rất trẻ nhưng đã xuất hiện các cơn gút điển hình.

Hai trường hợp nam bệnh nhân L.H.T, 25 tuổi và N.V.N, 31 tuổi là ví dụ. Cả hai đến khám sau nhiều đợt đau khớp dữ dội, với biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau tại các khớp ngoại biên.

Đáng chú ý, cơn đau thường xuất hiện đột ngột, tăng nhanh trong vài giờ. Vị trí thường gặp là khớp bàn ngón chân cái hoặc khớp cổ chân. Người bệnh có thể đau đến mức chỉ cần chạm nhẹ hoặc cử động khớp cũng khó chịu.

Cơn đau do gút (ảnh: SHUTTERSTOCK).

Một đợt gút cấp có thể kéo dài nhiều ngày rồi tự giảm, khiến không ít người chủ quan vì nghĩ rằng bệnh đã khỏi. Nhưng việc cơn đau biến mất không đồng nghĩa với bệnh đã được giải quyết.

Theo BS.CKI Nguyễn Thị Mỹ Lệ, gút không còn chỉ xuất hiện ở tuổi trung niên, gút đang được phát hiện ở cả những người mới 25-30 tuổi. Bia rượu, ăn nhiều thực phẩm giàu purin, thừa cân, ít vận động và một số yếu tố sức khỏe có thể góp phần làm tăng nguy cơ.

Vì sao người trẻ lại mắc gút?

Một trong những vấn đề đáng lo ngại là lối sống hiện đại đang tạo ra nhiều yếu tố thuận lợi cho gút xuất hiện sớm.

Bia rượu là một trong những thói quen cần đặc biệt lưu ý. Những cuộc nhậu thường đi kèm với các món giàu đạm, nội tạng, thịt đỏ, hải sản và ăn uống quá mức. Đây có thể trở thành sự kết hợp bất lợi đối với người có nguy cơ tăng acid uric máu.

WHO cũng cảnh báo sử dụng rượu bia, chế độ ăn không lành mạnh và thiếu hoạt động thể lực là những yếu tố nguy cơ quan trọng đối với sức khỏe. Đáng chú ý, WHO cho biết nhóm tuổi 20-39 chiếm tỷ lệ đáng kể trong số các ca tử vong liên quan đến rượu.

Bên cạnh đó, thừa cân và béo phì cũng là yếu tố cần quan tâm. Một người trẻ có chế độ ăn dư thừa năng lượng, ít vận động, tăng cân nhanh không chỉ đối mặt với nguy cơ gút mà còn có thể đồng thời xuất hiện nhiều vấn đề chuyển hóa khác.

Người trẻ nên làm gì để giảm nguy cơ?

Không có một món ăn hay một loại thực phẩm nào có thể đảm bảo ngăn gút hoàn toàn. Mọi người nên hướng tới chế độ ăn cân bằng và kiểm soát cân nặng.

Với người trẻ, những thay đổi thực tế đáng chú ý gồm:

- Hạn chế bia rượu, đặc biệt là những lần uống với lượng lớn.

- Không thường xuyên ăn quá nhiều thịt đỏ, nội tạng và các thực phẩm giàu purin.

- Kiểm soát cân nặng, tránh tăng cân quá mức.

- Duy trì hoạt động thể lực thường xuyên.

- Không bỏ qua những cơn đau khớp bất thường hoặc tái diễn.

- Nếu đã từng bị gút, nên kiểm tra acid uric và được bác sĩ đánh giá nguy cơ tái phát.

- Không tự ý mua thuốc điều trị gút hoặc tự tăng, giảm liều thuốc.

Đặc biệt, không nên chờ đến khi cơn đau xuất hiện mới đi khám. Với người đã được chẩn đoán gút và có chỉ định điều trị lâu dài, thuốc hạ acid uric cần được sử dụng theo chỉ định và theo dõi của bác sĩ.