24 giờ căng như dây đàn, đi nửa vòng Trái đất từ Paris đến World Cup không nghỉ 1 giây của BTS

Hậu trường căng thẳng đằng sau 110 giây biểu diễn tại World Cup của BTS.

Halftime show tại chung kết World Cup 2026 vẫn là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau khi giải đấu khép lại. Lần đầu tiên, FIFA đưa mô hình biểu diễn giữa hai hiệp theo phong cách Super Bowl vào trận đấu cuối cùng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong dàn sao tại halftime show BTS là đại diện âm nhạc đến từ châu Á được quan tâm nhiều nhất

Bất chấp tranh cãi, chương trình vẫn thu hút sự chú ý nhờ dàn nghệ sĩ gồm Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, The Muppets và BTS. Trong số đó, BTS là đại diện âm nhạc đến từ châu Á được quan tâm nhiều nhất. Nhóm sở hữu lượng người hâm mộ toàn cầu và luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại một sự kiện quốc tế lớn. Vì vậy, dù chỉ có một phần trình diễn ngắn, sự góp mặt của 7 thành viên vẫn tạo ra lượng thảo luận đáng kể.

Clip hậu trường tiết lộ lịch trình gần như không có khoảng nghỉ của BTS

Mới đây, một đoạn clip hậu trường đã hé lộ hành trình gần như không có khoảng nghỉ của BTS trước khi xuất hiện tại World Cup. Tối 18/7, 7 thành viên vẫn còn đứng trên sân khấu Stade de France, khép lại đêm concert thứ hai tại Paris sau hơn 2 giờ hát và nhảy trước hàng chục nghìn khán giả. Nhưng thay vì trở về khách sạn, BTS lập tức rời sân vận động lúc khoảng 23h. Chưa đầy một tiếng sau, máy bay chở nhóm đã cất cánh, bắt đầu hành trình vượt Đại Tây Dương sang Mỹ.

Sau khi khép lại đêm concert thứ hai BTS lập tức khởi hành sang Mỹ

Đến 8h10 sáng 19/7 theo giờ địa phương, BTS đã có mặt tại New Jersey, nơi diễn ra trận chung kết World Cup. Sau chuyến bay dài, nhóm gần như bước thẳng vào lịch làm việc mới. Các thành viên kiểm tra âm thanh, vị trí biểu diễn, ráp lại đội hình cùng ê-kíp. Đến giữa trưa, BTS thay sang trang phục, trang điểm và sẵn sàng cho phần xuất hiện tại halftime show.

Đến 8h10 sáng 19/7 theo giờ địa phương, BTS đã có mặt tại New Jersey và luyện tập cho màn trình diễn

Áp lực càng lớn khi đây không phải một sân khấu concert thông thường. Toàn bộ thiết bị chỉ được đưa xuống mặt cỏ trong quãng nghỉ giữa hai hiệp, đồng nghĩa nghệ sĩ không có nhiều thời gian làm quen với sân khấu hoàn chỉnh. Khoảng 15h, BTS được đưa ra sát mặt sân bằng xe điện. Gần một giờ sau, 7 thành viên chính thức bước vào halftime show với Dynamite .

Khoảng 15h, BTS được đưa ra sát mặt sân bằng xe điện. Gần một giờ sau, 7 thành viên chính thức bước vào halftime show với Dynamite

Trong tổng thể halftime show kéo dài khoảng 11 phút, BTS chỉ là một trong nhiều mắt xích nối tiếp nhau giữa dàn line-up gồm Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel và The Muppets. Với BTS, Dynamite được rút gọn còn khoảng 100 giây, giữ lại phần điệp khúc, đội hình 7 thành viên và những động tác vũ đạo quen thuộc. Nhóm xuất hiện trong trang phục đỏ, trắng và đen mang màu sắc thể thao, nhanh chóng đẩy sân khấu lên cao trào trước khi chương trình chuyển sang tiết mục tiếp theo.

Màn trình diễn của BTS tại World Cup

Dù chỉ kéo dài khoảng 110 giây, phần trình diễn của BTS vẫn nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc tới nhiều sau trận chung kết. Trên mạng xã hội, các đoạn cắt ghi lại cảnh 7 thành viên cùng đứng giữa mặt sân, đội hình vũ đạo và phản ứng từ khán đài liên tục được chia sẻ. Nhiều khán giả tiếc nuối vì tiết mục kết thúc quá nhanh, trong khi một số ý kiến cho rằng BTS vẫn tận dụng tốt thời lượng hạn chế để tạo ra phần trình diễn dễ nhận diện giữa dàn nghệ sĩ đông đảo.

Ca khúc Dynamite ghi nhận mức độ tăng trưởng đáng kể sau khi BTS biểu diễn tại World Cup

Mức độ quan tâm không chỉ dừng ở những đoạn video được chia sẻ. Theo một số dữ liệu thống kê, lượt nghe toàn cầu của Dynamite tăng từ 2,14 triệu lên 3,05 triệu khi so sánh 2 ngày trước sự kiện với ngày diễn ra trận chung kết và ngày kế tiếp, tương đương mức tăng 43%. Con số này cho thấy chỉ hơn một phút rưỡi xuất hiện tại World Cup vẫn đủ đưa ca khúc phát hành từ năm 2020 trở lại mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc.

Giữa áp lực chênh lệch múi giờ, thể lực và yêu cầu chính xác đến từng giây, BTS vẫn giữ được đội hình đồng đều, năng lượng ổn định và phong độ sân khấu trước hàng triệu khán giả toàn cầu

Có thể thấy áp lực phía sau màn trình diễn này không hề nhỏ. Trong chưa đầy 24 giờ, BTS phải khép lại concert tại Paris, di chuyển ra sân bay, vượt Đại Tây Dương, có mặt ở New Jersey rồi lập tức bước vào lịch quay hình, ráp đội hình và chuẩn bị cho halftime show. Lịch trình dày đặc, cộng thêm chênh lệch múi giờ và yêu cầu chính xác đến từng giây của sân khấu World Cup, khiến hơn 110 giây xuất hiện càng thêm ý nghĩa. Giữa áp lực chênh lệch múi giờ, thể lực và yêu cầu chính xác đến từng giây, BTS vẫn giữ được đội hình đồng đều, năng lượng ổn định và phong độ sân khấu trước hàng triệu khán giả toàn cầu.

Ảnh: IG/ B/R Football