HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

23h25 đêm 10/7, sân bay Nội Bài đón 1 chuyến bay có 124 hành khách đặc biệt

Đinh Anh
|

Chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, thực hiện hành trình khứ hồi gần 48h với tổng quãng đường hơn 31.000 km.

Theo thông tin từ hãng hàng không Vietnam Airlines, vào lúc 23h25 ngày 10/7, chuyến bay mang số hiệu VN69 chính thức đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đưa đoàn công tác cứu hộ gồm 124 chiến sĩ, 10 chó nghiệp vụ từ Venezuela trở về quê hương bình an.

124 chiến sĩ, 10 chó nghiệp vụ từ Venezuela trở về quê hương bình an. Ảnh: Vietnam Airlines

Chuyến bay VN69 được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ sân bay quốc tế Simón Bolívar (Venezuela) lúc 13h30 ngày 9/7 (giờ địa phương). Sau khi hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) để thực hiện dừng kỹ thuật, chuyến bay tiếp tục hành trình về Việt Nam và hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào đêm ngày hôm qua.

Chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, thực hiện hành trình khứ hồi gần 48h với tổng quãng đường hơn 31.000 km, từ sân bay quốc tế Nội Bài đến sân bay quốc tế Caracas và ngược lại. Ảnh: Vietnam Airlines

Chuyến bay hạ cánh thành công không chỉ mang theo niềm vui hội ngộ mà còn đánh dấu mốc hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh quốc gia, lan tỏa sâu rộng giá trị nhân đạo quốc tế.

Việc tiếp tục thực hiện chuyến bay đón đoàn công tác trở về nước khẳng định vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong việc bảo đảm các nhiệm vụ vận tải hàng không đặc biệt, góp phần thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế.﻿

Trước đó, hôm 29/6, hãng hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các phương tiện, vật chất và hàng hóa nhằm góp phần giúp đỡ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất vừa qua.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN66 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 0 giờ 45 phút ngày 29-6, khai thác bằng máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350.

Chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng cứu nạn và hàng hoá tới Venezuela, 23h30 ngày 29/6, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.

Nga vừa đón kỷ lục vui nhưng không thể vá một 'lỗ hổng' lớn
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Tin nóng trong ngày

báo mới

bộ công an

Vietnam Airlines

sân bay nội bài

venezuela

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại