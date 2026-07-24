20 tỷ của Nhật Kim Anh - “mẹ đẻ” cà phê hoà tan Laura gây xôn xao cõi mạng

Căn biệt thự có trị giá khoảng 20 tỷ đồng từ cách đây vài năm, được phủ kín không gian xanh mát mắt.

Những ngày gần đây, Nhật Kim Anh liên tục xuất hiện trên khắp các nền tảng mạng xã hội nhờ loạt video quảng bá cà phê Laura Coffee viral với tốc độ chóng mặt. Từ những câu thoại, biểu cảm đến cách đọc slogan đều trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Thậm chí câu nói: "Trong lúc chờ đợi, mình sẽ pha một ly Laura cà phê…” trở thành hiện tượng MXH, được nhiều người sử dụng và chèn vào các đoạn clip của mình như một cách “đu trend”.

Sức hút bất ngờ này cũng khiến nhiều người tò mò hơn về cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn được biết đến với công việc kinh doanh và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Trong đó, căn biệt thự sân vườn trị giá khoảng 20 tỷ đồng tại TP.HCM là một trong những cơ ngơi được cô dành nhiều tâm huyết nhất.

Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân, không gian sống của Nhật Kim Anh lại thu hút sự chú ý bởi khuôn viên ngập cây xanh, hoa nở quanh năm và nhiều loại cây ăn trái sai trĩu quả, mang cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa lòng thành phố.

Căn biệt thự rộng khoảng 220m2 của Nhật Kim Anh

Không gian sân vườn rộng rãi, nhiều cây cối xanh mát mắt

Theo những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, căn biệt thự có diện tích khoảng 220m2, tọa lạc trong một khu dân cư cao cấp tại TP.HCM. Đây là nơi Nhật Kim Anh chuyển về sinh sống từ năm 2019 sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Được biết, cô từng dành khoảng 5 tháng để theo sát quá trình thiết kế, thi công và hoàn thiện ngôi nhà. Mọi chi tiết đều được chỉnh sửa nhiều lần để phù hợp với sở thích cũng như nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Nếu bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu sáng chủ đạo thì bên ngoài lại là không gian xanh mát mắt. Khuôn viên được phủ kín bởi nhiều loại cây cảnh, hoa và cây ăn trái, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Đây cũng là khu vực Nhật Kim Anh thường xuyên xuất hiện trong các video đời thường. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nhiều lần khoe thành quả sau thời gian chăm sóc khu vườn như khế, ổi, xoài, chanh, rau sạch... Mỗi mùa, khu vườn lại có thêm những loại trái cây sai lúc lỉu hay những khóm hoa nở rực rỡ.

Một trong những góc nổi bật nhất là hồ cá Koi được bố trí giữa nhiều mảng xanh. Xung quanh còn có bàn trà và khu vực nghỉ ngơi, nơi Nhật Kim Anh thường ngồi thư giãn hoặc trò chuyện cùng bạn bè mỗi khi có dịp ghé thăm. Cách bài trí không quá cầu kỳ nhưng mang lại cảm giác yên bình, thoáng đãng.

Nhật Kim Anh thiết kế hồ cá koi, khu vực bàn trà ngay sân vườn để chill chill thư giãn

Cô dành nhiều thời gian chăm chút cho khu vườn của mình

Không gian bên trong căn biệt thự cũng được thiết kế theo hướng mở. Phòng khách và khu bếp liên thông, sử dụng nhiều cửa kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Nội thất được lựa chọn theo phong cách tối giản nhưng vẫn sang trọng, giúp tổng thể ngôi nhà luôn rộng rãi và gọn gàng.

Vào những dịp đặc biệt như lễ, Tết hay sinh nhật, Nhật Kim Anh thường tự tay trang trí thêm hoa tươi hoặc thay đổi cách bày biện để làm mới không gian sống. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cô dành khá nhiều thời gian chăm chút cho tổ ấm của mình.