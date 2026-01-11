2 thực phẩm khi nấu bằng nồi chiên không dầu cần rất cẩn trọng!

Các chuyên gia từ Virtual College by Netex (nhà cung cấp các dịch vụ học trực tuyến tại Anh) vừa đưa ra cảnh báo liên quan đến các nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng nồi chiên không dầu để chế biến hai nhóm thực phẩm nhất định.

Nồi chiên không dầu rất tiện lợi nhưng nên cẩn trọng khi chế biến một số loại thực phẩm nhất định.

Khi các thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây và bánh mì được nấu ở nhiệt độ cao trong nồi chiên không dầu (thường vượt quá 120°), điều này có thể dẫn đến sự hình thành acrylamide. Nhưng chính xác thì acrylamide là gì? Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (Food Standards Agency) giải thích rằng acrylamide là một sản phẩm phụ tự nhiên có trong thực phẩm, thường hình thành trong quá trình nướng, chiên, nướng vỉ, nướng bánh mì khi có sự tham gia của một số thành phần nhất định.

Các chuyên gia khuyên không nên nấu bánh mì trong nồi chiên không dầu ở nhiệt độ quá cao.

Khoai tây cũng chỉ nên được nấu ở nhiệt độ vừa phải.

Hợp chất này không chỉ giới hạn ở bánh mì và khoai tây; các loại rau củ, khoai tây chiên, snack khoai tây, bánh ngọt, bánh quy, ngũ cốc và cà phê cũng chứa chất này.

Do phương pháp nấu bằng nhiệt độ cao, nồi chiên không dầu rất dễ tạo ra acrylamide, đặc biệt là trong các thực phẩm giàu tinh bột xảy ra phản ứng hóa học – khi đường và axit amin asparagine kết hợp với nhau. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (US Food and Drug Administration) đã nhấn mạnh các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm giàu acrylamide có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư.

Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention) Mỹ phát hiện rằng hầu như tất cả người Mỹ đều có dấu vết acrylamide trong máu, tuy nhiên sự tồn tại đơn thuần của các chỉ số này không tự động đồng nghĩa với việc gây hại cho sức khỏe. Điều này cho thấy rằng phần lớn mọi người không gặp vấn đề khi tiêu thụ các thực phẩm có thể tạo ra acrylamide.

Tuy vậy, nếu bạn thường xuyên chế biến các thực phẩm giàu tinh bột ở nhiệt độ cao, bạn có thể đang đặt bản thân vào tình trạng rủi ro.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) đưa ra các hướng dẫn về cách giảm sự hình thành acrylamide trong các món ăn nấu tại nhà:

nhắm đến màu vàng nhạt hoặc sáng hơn khi chiên, nướng, nướng bánh mì hoặc quay các thực phẩm giàu tinh bột

tuân theo hướng dẫn nấu ăn trên bao bì khi chế biến các thực phẩm đóng gói như khoai tây chiên và khoai tây nướng

ăn uống lành mạnh, cân bằng và đảm bảo đủ 5 khẩu phần rau củ mỗi ngày để giúp giảm nguy cơ ung thư

Họ cũng khuyến nghị không nên bảo quản khoai tây sống trong tủ lạnh, vì điều này được cho là gây ra sự hình thành thêm đường (hiện tượng “tạo ngọt do lạnh”), sau đó có thể chuyển hóa thành acrylamide khi khoai tây được nấu chín.

Nhìn chung, khi biết chế biến đúng cách, nồi chiên không dầu vẫn là một lựa chọn an toàn và đa năng để chế biến các món ăn ngon và lành mạnh.