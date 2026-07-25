2 thành viên hội bạn Trấn Thành hẹn hò, được vợ chồng nam MC "đánh úp" tổ chức tiệc cầu hôn

Trấn Thành và Hari Won từng đứng sau khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi này.

Anh Đức và Anh Phạm từ sau khi về chung nhà nhận được sự yêu thích của công chúng. Cặp đôi này là bạn thân của Trấn Thành, Hari Won. Không chỉ là đôi bạn thân thiết nhiều năm, Trấn Thành - Hari Won còn đóng vai trò đặc biệt trong chuyện tình của Anh Đức và Anh Phạm. Ít ai biết rằng màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi vào cuối năm 2023 có sự góp sức không nhỏ từ vợ chồng nam MC.

Vào giữa tháng 12/2023, dù đang tất bật chuẩn bị cho dự án điện ảnh mới, Trấn Thành và Hari Won vẫn sắp xếp thời gian cùng hội bạn thân đi du lịch Phú Quốc. Thời điểm đó, chuyến đi chỉ được xem là một kỳ nghỉ thông thường. Thế nhưng khi nhìn lại, cư dân mạng mới phát hiện bộ trang phục Anh Đức và Anh Phạm diện trong loạt ảnh du lịch trùng khớp với những khoảnh khắc trong màn cầu hôn được công bố sau này.

Sau chuyến đi, Anh Phạm cũng từng khéo léo khoe chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út trong một số bức ảnh nhưng không nhiều người để ý. Trong khi đó, Trấn Thành liên tục chia sẻ hình ảnh của cả hội lên mạng xã hội, hào hứng viết vỏn vẹn ba chữ: "Vui vui vui". Về sau, Anh Đức tiết lộ chính hội bạn thân đã cùng anh lên kế hoạch và hỗ trợ để tạo nên màn cầu hôn bất ngờ dành cho bạn gái.

Clip: Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đứng sau màn cầu hôn của Anh Phạm và Anh Đức

Trấn Thành từng có chuyến du lịch để giúp đỡ bạn thân cầu hôn Anh Phạm

Anh Đức từng chia sẻ Hari Won là người đầu tiên anh được hé lộ kế hoạch cầu hôn bạn gái

Không chỉ giúp bạn thân "thoát ế", Trấn Thành còn là người gắn với một dấu mốc đặc biệt khác của Anh Phạm. Trong hôn lễ của Anh Đức, nam MC tiết lộ chính mình là người đặt nghệ danh "Anh Phạm" cho Quỳnh Anh sau khi có dịp hợp tác trong một dự án phim. Trấn Thành hài hước chia sẻ: "Tôi đặt nghệ danh cho Quỳnh Anh là Anh Phạm. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ để sau này Anh Phạm nổi tiếng bù cho chồng, đi trên thảm đỏ. Tôi chúc Anh Đức mãi thương yêu vợ và sau này trở thành cặp đôi quốc dân".

Nam MC cũng dành nhiều lời khen cho bà xã của bạn thân. Theo Trấn Thành, Anh Phạm là người sống tình cảm, nhân hậu và Anh Đức rất may mắn khi cưới được một người vợ tốt. Với phong cách quen thuộc, anh còn pha trò khiến cả khán phòng bật cười khi đùa rằng cô dâu "từ bi lắm mới chấp nhận cuộc hôn nhân này với Anh Đức", trước khi gửi lời chúc hai vợ chồng sẽ luôn hạnh phúc.

Anh Phạm từng đóng phim của Trấn Thành

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ chồng Anh Đức

Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào sau đám cưới

Sau khi chính thức về chung một nhà, Anh Đức và Anh Phạm được nhiều khán giả yêu mến bởi cuộc sống hôn nhân bình yên. Không chỉ đồng hành trong công việc, cả hai còn thường xuyên xuất hiện cùng hội bạn thân gồm Trấn Thành, Hari Won và nhiều nghệ sĩ trong những chuyến du lịch hay các buổi gặp gỡ. Về cuộc sống sau kết hôn, Anh Đức từng chia sẻ những ngày không bận công việc, hai vợ chồng thích thức dậy muộn, cùng ăn uống, xem phim rồi về thăm gia đình hai bên. Với nam diễn viên, việc được sống chung và làm mọi thứ cùng người mình yêu mang đến cảm giác hạnh phúc rất giản dị.

Trong khi đó, Anh Phạm cho biết cô chưa từng chạnh lòng khi được khán giả gọi là "vợ Anh Đức" hay "bạn gái Anh Đức". Theo nữ diễn viên, đó là sự thật và cũng là động lực để cô nỗ lực nhiều hơn, khẳng định bản thân qua các vai diễn và dự án riêng.

Vợ chồng Anh Đức có hôn nhân viên mãn, luôn đồng hành cùng nhau

Nói về cuộc sống hằng ngày, Anh Phạm tiết lộ cô là người nói nhiều hơn trong gia đình, còn Anh Đức lại rất giỏi lắng nghe. Sau mỗi ngày làm việc, cô luôn muốn kể cho chồng nghe mọi chuyện đã trải qua và cùng anh chia sẻ quan điểm về cuộc sống. Chính những cuộc trò chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy lại giúp cả hai thêm thấu hiểu nhau.

Anh Phạm nói: "Tôi là người rất thích tâm sự. Nhu cầu nói chuyện và nhu cầu lắng nghe của tôi rất cao. Tôi may mắn có 1 người chồng rất biết lắng nghe. Cảm giác nói chuyện với bạn đời của mình vừa lãng mạn mà cũng vừa vi diệu lắm. Nay mình đi làm, gặp ai, xảy ra chuyện gì cũng muốn chia sẻ xem người này có cùng góc nhìn với mình không, có muốn khuyên răn gì mình không. Nói chung, tôi thích như vậy”.

Dĩ nhiên, cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc bất đồng. Anh Phạm cho biết ai sai thì người đó sẽ chủ động làm lành. Tuy nhiên, Anh Đức lập tức bật cười phản bác và nhận phần "xuống nước" về mình. Nam diễn viên thừa nhận mỗi khi hai vợ chồng giận nhau, anh thường là người mở lời trước vì không chịu nổi không khí im lặng quá lâu. Chỉ cần bắt đầu nói chuyện, mọi khúc mắc đều nhanh chóng được hóa giải. Sau gần một năm kết hôn, Anh Đức và Anh Phạm vẫn giữ được sự đồng điệu trong cuộc sống. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy yêu thương của cặp đôi cũng giúp họ trở thành một trong những đôi vợ chồng được khán giả dành nhiều thiện cảm của Vbiz.

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng vợ chồng Trấn Thành và hội bạn thân

Ảnh: FBNV