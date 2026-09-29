"2 ngứa, 2 hôi" cảnh báo ung thư gan đang lớn nhanh như thổi

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao ung thư gan thường phát hiện ở giai đoạn muộn? Sự thật là có rất nhiều triệu chứng sớm của ung thư gan mà ai nghe xong cũng bất ngờ vì tưởng... chẳng liên quan.

Nếu các cơ quan nội tạng trong cơ thể đều có thể cất tiếng nói, chắc chắc gan sẽ kiệm lời nhất. Thậm chí gan còn được giới y khoa ví như "cơ quan câm", vì không có dây thần kinh cảm nhận cảm giác đau tại chỗ. Từ đó dẫn đến rất nhiều bệnh gan, nhất là ung thư gan thường bị phát hiện khi ở giai đoạn muộn, đôi khi đã vô phương cứu chữa.

Một người đàn ông 40 tuổi, họ Hạ (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh đột nhiên nhận được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn 3 sau một lần đi khám xương khớp.

Người đàn ông phát hiện ung thư gan khi đi khám xương khớp (Ảnh minh họa)

Đến khi nghe bác sĩ phân tích anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều dấu hiệu trong suốt 2 năm. Từ mắt, da đến bàn tay, cảm giác chán ăn, cơn đau dai dẳng ở vùng bụng trên anh đều tưởng là ốm vặt. Phải đến khi cơn đau tức vùng hạ sườn phải ngày càng dữ dội mới đi khám xương. Lúc này, khối u đã rất lớn, di căn và gây chèn ép nên tạo ra sự khó chịu, suy nhược rõ ràng.

Bác sĩ điều trị của anh Hạ nhắc nhở, ngoài đặc tính "kín tiếng", gan còn có khả năng bù trừ và tái tạo mạnh và các dấu hiệu giai đoạn đầu không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn hoặc xem nhẹ. Nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh như anh Hạ, có "2 ngứa, 2 hôi" cảnh báo sớm ung thư gan mà bạn nhất định không được bỏ qua:

"2 ngứa" thường gặp khi ung thư gan

Cảm giác ngứa một cách khó hiểu và dai dẳng là triệu chứng đặc hiệu của các bệnh về gan, bao gồm cả ung thư gan và xơ gan. Thường gặp ở:

1. Ngứa da dai dẳng

Ngứa da do bệnh gan thường đi kèm vàng da, dai dẳng, dữ dội và không thuyên giảm khi dùng thuốc ngoài da. Hiện tượng này xảy ra do chức năng giải độc của gan suy giảm, khiến các axit mật tích tụ dưới da, kích thích đầu dây thần kinh và gây ngứa.

Ung thư gan có thể gây ngứa da dai dẳng, không đáp ứng thuốc thông thường (Ảnh minh họa)

2. Mắt ngứa và khô

Ngứa mắt do bệnh gan thường đi kèm với khô mắt hoặc vàng mắt, khiến mắt sợ ánh nắng và dễ chảy nước mắt. Đây là dấu hiệu rối loạn cân bằng chất lỏng và độc tố trong cơ thể, ảnh hưởng đến màng nhầy và các cơ quan nhạy cảm.

"2 hôi" giúp phát hiện sớm ung thư gan

Khối u ung thư gan phát triển khiến chức năng giải độc của gan suy giảm, buộc cơ thể phải cố gắng đào thải độc tố và chất thải qua đường miệng và tuyến mồ hôi, dẫn đến "2 hôi" khó chịu:

1. Hơi thở hôi (Hôi miệng) bất thường

Nếu hơi thở của bạn rất hôi (kèm đắng miệng, khô miệng) dù đã vệ sinh kỹ, đó là biểu hiện gan đang "lưu trữ độc tố". Mùi hôi tăng dần theo thời gian là do gan không thể chuyển hóa các chất như amoniac, khiến chúng thoát ra qua hơi thở.

Ung thư gan khiến người bệnh bị hôi miệng dù chăm đánh răng (Ảnh minh họa)

2. Mồ hôi nặng mùi khó hiểu

Mùi cơ thể trở nên nặng mùi, vàng hơn và dính hơn là dấu hiệu cơ thể tăng cường thải độc qua tuyến mồ hôi. Khi chức năng gan giảm, chất độc tích tụ, khiến mồ hôi lúc này chứa nhiều chất thải độc hại hơn, tạo ra mùi khó chịu bất thường.

Các dấu hiệu cảnh báo ung thư gan khác không thể bỏ qua

Bên cạnh "2 ngứa, 2 hôi", ung thư gan còn thể hiện qua vàng da rõ rệt, đau tức vùng hạ sườn phải, cùng với mệt mỏi kéo dài và sụt cân không rõ nguyên nhân. Sự kết hợp của những triệu chứng này thường là bằng chứng của khối u đã gây suy giảm chức năng gan nghiêm trọng.

Đối với những người có nguy cơ cao (nhiễm virus viêm gan B/C, nghiện rượu, gan nhiễm mỡ), việc tầm soát định kỳ bằng xét nghiệm máu và siêu âm là cần thiết. Đừng bỏ qua những tín hiệu cảnh báo vì phát hiện ung thư gan ở giai đoạn đầu là chìa khóa then chốt để có thể điều trị hiệu quả, kéo dài thời gian sống.