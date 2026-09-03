2 mùi chuột rất ghét, nhiều nhà đã có sẵn: Chuyên gia chỉ cách dùng đúng

Một mẹo rất đơn giản với những thứ quen thuộc trong nhà có thể khiến chuột tránh xa, nhưng hiệu quả phụ thuộc nhiều vào vị trí đặt.

Chuột xuất hiện trong nhà không chỉ gây mất vệ sinh, cắn phá đồ đạc và thực phẩm mà còn có thể mang theo mầm bệnh, làm tăng nguy cơ lây truyền một số bệnh truyền nhiễm cho con người. Phân chuột, vết cắn, dấu bẩn dọc lối đi hay mùi khai đặc trưng là những dấu hiệu thường thấy khi loài gặm nhấm này đã xâm nhập vào nhà.

Theo tờ Express, bên cạnh các sản phẩm diệt hoặc xua đuổi chuột trên thị trường, một số nguyên liệu có mùi mạnh cũng có thể được tận dụng để khiến chúng hạn chế lui tới. Trong đó, các chuyên gia kiểm soát côn trùng và động vật gây hại đặc biệt nhắc tới giấm trắng và tinh dầu bạc hà.

Vì sao chuột lại sợ giấm trắng và bạc hà?

Đuổi chuột bằng giấm trắng và tinh dầu bạc hà (Ảnh: The Sun)

Các chuyên gia của Petti Pest Control cho biết giấm có thể giúp che lấp những mùi mà chuột thường dựa vào để định hướng hoặc tìm kiếm khu vực có thức ăn. Họ giải thích: “Giấm hoạt động bằng cách che lấp nhiều mùi, từ đó có thể khiến chuột cống và chuột nhắt ngần ngại đi vào một khu vực hoặc cắn phá vật liệu”.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý không nên chỉ dựa vào giấm. Họ nói: “Giấm cần được sử dụng kết hợp với những biện pháp khác, bởi chỉ riêng giấm sẽ không thể ngăn loài gặm nhấm xâm nhập vào nhà”.

Một nguyên liệu được công ty dịch vụ kiểm soát côn trùng và động vật gây hại này khuyên kết hợp cùng giấm là tinh dầu bạc hà. Theo đó, chuột không thích mùi bạc hà mạnh nên có xu hướng tránh những khu vực có mùi này. Tuy nhiên, tinh dầu bạc hà cũng không được xem là giải pháp duy nhất.

Các chuyên gia cho biết: “Không nên chỉ sử dụng tinh dầu bạc hà riêng lẻ, nhưng khi kết hợp với những biện pháp khác như giấm, nó có thể giúp hạn chế chuột vào nhà và sân”.

Các chuyên gia tại Titan Pest Pro (công ty kiểm soát côn trùng, động vật gây hại và động vật hoang dã tại Mỹ) cũng đưa ra nhận định tương tự. Họ cho rằng mùi chua, hăng của giấm trắng có thể khiến chuột hạn chế lui tới một số khu vực.

Với tinh dầu bạc hà, nguyên nhân nằm ở khứu giác rất nhạy của loài gặm nhấm. Titan Pest Pro giải thích: “Chuột có khứu giác rất nhạy, trong khi mùi menthol mạnh của bạc hà có thể gây khó chịu và khiến chúng tránh những nơi có mùi này”.

Nên đặt hỗn hợp này ở đâu?

Nên đặt hỗn hợp giấm trắng và tinh dầu bạc hà ở những nơi chuột thường đi qua (Ảnh: Getty)

Cách được các chuyên gia gợi ý khá đơn giản: thấm giấm trắng và tinh dầu bạc hà vào những miếng bông, sau đó đặt tại các vị trí chuột có khả năng đi qua hoặc xâm nhập vào nhà.

Những nơi nên chú ý gồm phía sau các thiết bị gia dụng, khu vực gác mái hoặc gần những điểm nghi là lối chuột chui vào. Do mùi của giấm và bạc hà sẽ nhạt dần theo thời gian, các miếng bông cần được thay hoặc bổ sung lại sau khoảng 3-4 ngày để duy trì mùi.

Điểm quan trọng là không nên đặt một cách ngẫu nhiên giữa phòng. Muốn biện pháp này phát huy tác dụng tốt hơn, cần xác định những tuyến đường chuột thường đi qua hoặc các khe hở mà chúng có thể sử dụng để vào nhà.

Chỉ dùng mùi hương vẫn chưa đủ

Dù giấm trắng và tinh dầu bạc hà có thể giúp khiến chuột tránh một số khu vực, nguồn tin nhấn mạnh đây không phải biện pháp có thể xử lý triệt để chuột nếu nhà vẫn còn những điều kiện hấp dẫn chúng.

Một trong những đường chuột thường xâm nhập là các khe hở ở nền nhà hoặc sàn. Vì vậy, nếu phát hiện lỗ hổng, việc bịt kín chúng vẫn là bước quan trọng.

Bên cạnh đó, nên giữ nhà cửa gọn gàng, hạn chế những khu vực bừa bộn có thể cung cấp thức ăn, nước uống hoặc nơi trú ẩn cho chuột. Các nắp hố ga, đường thoát nước cũng cần được kiểm tra; những đường ống không còn sử dụng nên được bịt kín.

Nguồn: Express