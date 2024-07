2 loại thức uống có công dụng bảo vệ gan, mùa hè ăn nhiều thực phẩm này cũng tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Các loại gan nhiễm mỡ thường gặp:



Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu: Do uống quá nhiều rượu khiến tế bào gan tổng hợp và tích tụ chất béo lại trong gan.



Bệnh gan nhiễm mỡ béo phì: Béo phì khiến mỡ thừa tích tụ trong gan.



Bệnh gan nhiễm mỡ do tiểu đường: Bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt là bệnh tiểu đường loại 2, dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.



Thiếu dinh dưỡng bệnh gan nhiễm mỡ: Suy giảm tổng hợp protein gan do hấp thụ protein không đủ và ăn quá nhiều đường cũng có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ.



Bệnh gan nhiễm mỡ do thuốc: Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra khi việc sử dụng thuốc cản trở quá trình tổng hợp protein trong gan.