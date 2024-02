2 loại quả là “vua dưỡng gan”, thanh lọc, giải độc gan hiệu quả: Một trong hai rất quen với người Việt

Ảnh minh họa.

Gan là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể, nắm giữ nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa các chất dinh dưỡng, lọc máu để loại bỏ các chất có hại ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, với nhịp sống bận rộn, nhiều người có thói quen ăn uống và sinh hoạt kém lành mạnh, các yếu tố này góp phần khiến chức năng gan suy giảm.

Do đó, để bảo vệ sức khỏe gan của chúng ta, ngoài việc duy trì thói quen sinh hoạt tốt, việc xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý cũng rất quan trọng. Cụ thể, mọi người cần tăng cường bổ sung các loại thực phẩm tốt cho gan. Theo đó, có 2 loại trái cây được mệnh danh là “vua dưỡng gan”, ăn thường xuyên giúp trẻ hóa và giải độc gan hiệu quả.

2 loại quả là “vua dưỡng gan”

1. Trái cây họ cam, quýt

Các loại trái cây như cam, quýt, chanh, bưởi,... rất giàu vitamin C, có thể thúc đẩy quá trình giải độc gan hiệu quả. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể, bao gồm cả tế bào gan khỏi các tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Đồng thời, vitamin C còn giúp tăng cường chức năng giải độc của gan, từ đó giúp quá trình đào thải độc tố của cơ thể diễn ra hiệu quả hơn, giúp giảm gánh nặng cho gan.

Cụ thể, theo một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia, Mỹ, bưởi có chứa chất chống oxy hóa như naringin và naringenin, những hợp chất được chứng minh là có khả năng chống viêm và bảo vệ gan khỏi vi khuẩn. Trên thực tế, bưởi còn giúp phục hồi tổn thương gan do gan nhiễm mỡ.

Ăn các loại trái cây họ cam quýt mỗi ngày không chỉ đáp ứng nhu cầu vitamin C của cơ thể mà còn bảo vệ sức khỏe gan hiệu quả.

2. Quả việt quất

Quả việt quất là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao và rất giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin và flavonoid. Những chất chống oxy hóa có trong việt quất giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể, giảm viêm và giảm tổn thương do stress oxy hóa ở gan.

Ngoài ra, các hoạt chất trong quả việt quất còn có tác dụng ức chế sự lắng đọng chất béo và ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ.

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên PubMed (cơ sở dữ liệu về y học) cho thấy thường xuyên ăn việt quất có thể giúp giảm nguy cơ mắc xơ gan và gan nhiễm mỡ, từ đó giúp tăng cường sức khỏe gan.

Các loại trái cây họ cam quýt và việt quất rất tốt cho sức khỏe của gan. (Ảnh minh họa do AI tạo)

Để giữ cho gan khỏe mạnh, ngoài việc tiêu thụ 2 loại trái cây kể trên, mọi người cũng nên thực hiện thêm một số thói quen lành mạnh khác như:

- Duy trì lối sống lành mạnh: Mọi người nên sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo ngủ đủ giấc; tăng cường hoạt động thể chất để thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, mọi người nên duy trì tâm trạng vui vẻ, hạn chế căng thẳng, tức giận.

- Kiểm soát chế độ ăn uống: Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên ăn ít dầu, ít muối; tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất như rau tươi, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt… Ngoài ra, để giảm gánh nặng cho gan, mọi người cũng nên hạn chế ăn các thực phẩm giàu chất béo, thực phẩm chứa nhiều đường để giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

- Hạn chế sử dụng rượu, bia và thuốc lá: Lạm dụng rượu, bia, thuốc lá có thể gây tổn thương gan.

- Khám sức khỏe định kỳ: Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề ở gan để điều trị kịp thời.