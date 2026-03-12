2 loại gia vị dùng nhiều "phá gan" chẳng kém rượu bia, nhiều người Việt lại cực mê

Gan là cơ quan quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm vai trò trung tâm trong quá trình chuyển hóa và giải độc. Gan một khi bị tổn thương thì rất khó phục hồi. Vì vậy, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cũng chính là cách để bảo vệ cơ quan này.

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, không ít người vẫn duy trì những thói quen ăn uống gây hại mà không nhận ra tác động lâu dài đến sức khỏe. Trong đó, việc tiêu thụ quá nhiều 2 loại gia vị dưới đây là sai lầm phổ biến. Nếu bạn vẫn sử dụng chúng mỗi ngày, đã đến lúc nên điều chỉnh sớm để bảo vệ lá gan và sức khỏe tổng thể.

1. Muối

Muối từ lâu đã là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày và cũng đóng vai trò nhất định đối với cơ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều muối lại tiềm ẩn nhiều tác hại mà không phải ai cũng nhận ra, đặc biệt đối với những người có chức năng gan suy yếu hoặc đang mắc các bệnh lý về gan.

Theo các chuyên gia, thói quen ăn mặn khiến lượng muối nạp vào cơ thể tăng cao, làm cản trở quá trình đào thải chất cặn bã, lâu dài có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của gan. Với người mắc bệnh gan, tình trạng giữ nước còn dễ gây phù nề, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn.

Không chỉ vậy, ăn quá mặn còn gây áp lực lên thận khi cơ thể phải giữ lại nhiều nước hơn, làm tăng lưu lượng máu đến cầu thận và buộc thận làm việc quá tải để lọc máu. Ngoài ra, lượng muối cao còn có thể tương tác với vi khuẩn HP, làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày - tá tràng. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, mỗi người chỉ nên tiêu thụ tối đa khoảng 5g muối mỗi ngày.

2. Mắm tôm

Mắm tôm có mùi vị đặc trưng, khá kén người ăn nhưng lại dễ khiến nhiều người “ghiền” sau khi thưởng thức. Tuy nhiên, đây là loại gia vị không nên sử dụng thường xuyên hoặc với số lượng lớn, bởi hàm lượng muối trong mắm tôm thường rất cao. Khi tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt là các loại mắm quá mặn, cơ thể có thể hình thành lượng nitrit cao - chất được cảnh báo làm tăng nguy cơ ung thư.

Bên cạnh đó, trên thị trường hiện nay xuất hiện không ít sản phẩm mắm tôm không rõ nguồn gốc, quy trình sản xuất thiếu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc lựa chọn sản phẩm giá rẻ, kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe lâu dài.

Để hạn chế tác động xấu, người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, độ mặn vừa phải và chỉ sử dụng với lượng hợp lý, tránh thói quen ăn mặn kéo dài gây ảnh hưởng đến gan và sức khỏe tổng thể.

Các thực phẩm nên tránh xa để bảo vệ gan

Ngoài việc hạn chế tiêu thụ 2 loại gia vị trên, bạn cũng nên tránh những loại thực phẩm sau để bảo vệ lá gan của mình:

- Thực phẩm nấm mốc: Khi ăn phải thực phẩm bị nấm mốc, gan của bạn sẽ phải hoạt động nhiều hơn bình thường để giúp cơ thể loại bỏ độc tố. Hơn nữa, những độc tố trong loại thực phẩm này còn có thể là tác nhân gây tổn thương gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan và nhiều loại ung thư nguy hiểm khác.

- Các thực phẩm giàu chất béo: Ăn quá nhiều chất béo đồng nghĩa với việc gan sẽ phải hoạt động nhiều và gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho lá gan của bạn. Do đó, bạn không nên ăn quá nhiều chất béo để bảo vệ lá gan của mình.

- Rượu, bia thực sự là chất độc đối với gan. Nếu muốn bảo vệ lá gan khỏe mạnh bạn hãy tránh xa 2 loại đồ uống này.

(Tổng hợp)