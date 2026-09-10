2 loại cây được nhiều gia đình trồng, hỗ trợ xua đuổi rắn khỏi nhà

Một số loại cây có mùi mạnh thường được nhiều gia đình trồng quanh nhà vì cho rằng chúng có thể góp phần khiến rắn ít lui tới.

Sả và tỏi thường được truyền tai nhau là những loại cây có thể giúp rắn tránh xa nhà.

Sả

Sả chứa nhiều hợp chất dễ bay hơi, trong đó có citral, một thành phần tạo nên mùi đặc trưng của cây.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố trên Pest Management Science đã thử nghiệm nhiều tinh dầu và hợp chất tự nhiên trên rắn cây nâu (Boiga irregularis).

Kết quả cho thấy một số tinh dầu, trong đó có quế, xô thơm, quả bách xù, oải hương và hương thảo, có khả năng gây kích ứng mạnh đối với loài rắn này. Một số hợp chất riêng lẻ, trong đó có citral, cũng tạo ra phản ứng đáng kể.

Ảnh minh họa.

Điều này cho thấy các hợp chất có mùi từ thực vật có tiềm năng được nghiên cứu để phát triển chất xua rắn, nhưng không đồng nghĩa trồng một bụi sả ngoài vườn sẽ khiến rắn tránh xa 100%.

Theo kinh nghiệm dân gian, sả cũng là một trong những loại cây được trồng cạnh ao hồ để ngăn rắn bò vào nhà.

Tỏi

Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh tạo nên mùi đặc trưng. Chính mùi nồng khiến tỏi thường xuất hiện trong các mẹo dân gian về xua đuổi nhiều loại động vật.

Một nghiên cứu tổng quan và đánh giá bằng chứng về chất xua rắn công bố trên Frontiers in Public Health năm 2026 cho thấy hiệu quả của các sản phẩm xua rắn chứa tinh dầu vẫn rất khác nhau, trong đó có tỏi.

Theo kinh nghiệm dân gian, trồng tỏi có thể là cách đuổi rắn tránh xa khỏi nhà.

Lưu ý

Muốn giảm nguy cơ rắn xuất hiện, hiệu quả hơn là phát quang bụi rậm, cắt cỏ, dọn lá khô, loại bỏ đống gỗ đá và các nơi trú ẩn, đồng thời kiểm soát chuột và những nguồn thức ăn có thể thu hút rắn. Các khe hở, cống, cửa và vị trí rắn có thể chui vào nhà cũng cần được kiểm tra và bịt kín.

Đặc biệt, nếu phát hiện rắn, không nên tự ý bắt hoặc dồn ép, bởi việc tiếp cận và cố bắt rắn là một trong những tình huống làm tăng nguy cơ bị cắn.