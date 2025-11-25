2 loại cá siêu tàn phá mô gan, gây ung thư bậc nhất: Đến dân buôn cũng ngại ăn

Cá là thực phẩm thơm ngon, giàu dinh dưỡng nên được giới chuyên gia khuyến cáo nên tăng cường tiêu thụ để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng tốt. Theo các chuyên gia sức khỏe hàng đầu, một số loại cá tiềm ẩn nguy cơ cao gây ung thư, vì vậy người tiêu dùng nên thận trọng và tránh xa những loại này để bảo vệ sức khỏe.

1. Cá muối

Cá ướp muối là món ăn phổ biến ở Trung Quốc và một số nước châu Á khác. Đây là loại cá tươi ướp với rất nhiều muối rồi để khô, mục đích nhằm bảo quản lâu dài. Món ăn này vừa thơm ngon, đậm đà lại có chi phi thấp và tiện lợi nên được rất nhiều người yêu thích và ăn mỗi ngày. Tuy nhiên ít người nhận ra những nguy hại với sức khỏe mà nó gây ra.

Cá muối chứa quá nhiều muối, nếu ăn thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe mạch máu. Hơn nữa, đồ muối có chứa nhiều nitrit, khi vào cơ thể người sẽ tạo ra nitrosamine - chất gây ung thư mạnh, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến gan và không có lợi cho sức khỏe của gan.

Năm 2017, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của WHO đã xếp món cá muối vào danh sách thực phẩm gây ung thư cấp độ 1. Một số chuyên gia Trung Quốc còn cho rằng chỉ cần ăn một kg cá muối mặn kiểu Trung Quốc cũng độc ngang với việc hút 250 điếu thuốc. Không ít nghiên cứu khoa học cũng cho biết những trẻ em dưới 10 tuổi sử dụng món cá muối thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng khi trưởng thành cao hơn người bình thường.

Trên quan điểm lâm sàng, ung thư là một căn bệnh rất phức tạp, việc phơi nhiễm với chất gây ung thư hay tiêu thụ các thực phẩm gây ung thư chỉ là một trong những yếu tố hình thành bệnh. Ngoài ra, tuổi tác, di truyền, chức năng miễn dịch, các bệnh mãn tính, … cũng có vai trò trong sự phát triển của ung thư. Tuy nhiên, với những mối nguy hiểm tiềm ẩn mà cá muối gây ra cho sức khỏe, tốt hơn hết, chúng ta nên tránh xa món ăn này.

2. Cá nướng

Cá nướng cũng thuộc các món nướng đều đem lại hương vị hấp dẫn, thơm ngon. Tuy nhiên, đây lại là loại thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh rất cao. Đây là món ăn ngon giàu chất đạm, khi nướng cá, chất đạm được đưa vào nhiệt độ cao sẽ tạo ra các amin thơm và những hóa chất độc hại gây ung thư.

Bên cạnh đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO việc nướng thực phẩm đã được chứng minh rằng có thể sản xuất ra chất acrylamide - loại chất độc được WHO xếp loại vào nhóm 2A, nhóm "có thể gây ung thư trên người".

Ngoài làm tăng nguy cơ ung thư, độc tính acrylamide đã được chứng minh có ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống thần kinh và hệ thống sinh sản. Do đó, tốt nhất nên hạn chế tiêu thụ loại thực phẩm này.

3 lưu ý khi ăn cá để cơ thể khoẻ mạnh hơn mỗi ngày

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe từ cá, người tiêu dùng nên nhớ 3 điều sau:

1. Chọn nguồn cá uy tín

Việc lựa chọn cá từ những nhà cung cấp đáng tin cậy không chỉ giúp đảm bảo chất lượng cá tươi ngon mà còn hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn hay hóa chất độc hại. Người tiêu dùng nên ưu tiên mua cá tại các cửa hàng hoặc siêu thị có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ cả nhà.

2. Chế biến cá đúng cách

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng và đảm bảo an toàn, cá cần được nấu chín hoàn toàn. Nhiệt độ cao trong quá trình nấu sẽ tiêu diệt vi khuẩn, ký sinh trùng và các tác nhân gây bệnh, đồng thời giữ được các axit béo omega-3 có lợi cho tim mạch và não bộ.

3. Kết hợp thực phẩm để cân bằng dinh dưỡng: Một bữa ăn lành mạnh không chỉ có cá. Các chuyên gia sức khoẻ khuyến nghị mọi người nên kết hợp cá với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh như dầu oliu hay hạt óc chó. Sự phối hợp này sẽ giúp cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ, đồng thời cân bằng năng lượng, tăng cường sức khỏe tổng thể.

(Tổng hợp)