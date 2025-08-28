2 kiểu đi bộ cực hại tim, phổi, "phá" xương khớp: Nhiều người tưởng tốt, vẫn làm thường xuyên

Các nghiên cứu chỉ ra rằng đi bộ (bao gồm cả đi dạo quanh khu phố hoặc đi dạo công viên) có thể đem đến một số lợi ích cho sức khỏe chẳng hạn như giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tăng cường sức khỏe xương khớp, cải thiện tâm trạng và tăng cường khả năng miễn dịch.

Chia sẻ trên Tạp chí Mỹ Fortune, tiến sĩ Sarah Gascon cho biết: “Đi bộ đã được chứng minh là một trong những bài tập tốt nhất để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, nếu mọi người đi bộ theo hai kiểu này, bài tập này ngược lại có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe”.

Hai kiểu đi bộ hại tim, phổi, “phá” xương khớp

1. Đi bộ quá nhiều

Nhiều người cho rằng đi bộ càng nhiều là càng tốt. Tuy nhiên, chuyên gia Y học thể thao Jordan Metzl, làm việc tại Bệnh viện Special Surgery, New York, Mỹ cho biết trên trang tin sức khỏe Mỹ Eat this not that rằng: "Đi bộ chỉ đạt hiệu quả và đem lại lợi ích khi bạn để cơ thể có đủ thời gian phục hồi".

Đi bộ quá nhiều đồng nghĩa với việc bạn đang tập luyện quá sức và không dành đủ thời gian để cơ thể phục hồi. Điều này có thể gây đau nhức xương, khớp, chấn thương ở đầu gối, khiến các cơ (bao gồm cả cơ đùi và cơ mông) phải chịu căng thẳng quá mức và lặp đi lặp lại liên tục.

Chuyên gia Gascon chia sẻ: “Đi bộ quá nhiều có thể gây mệt mỏi, đặc biệt là khi bạn bắt đầu tăng độ dài của quãng đường đi bộ hoặc đi bộ trên đồi”.

Chuyên gia lưu ý để việc đi bộ trở nên hiệu quả, mọi người nên theo dõi số lần đi bộ trong tuần, độ dài quãng đường đi bộ và lắng nghe sự mệt mỏi của cơ thể. Khi bắt đầu cảm thấy kiệt sức, bạn cần ngừng đi bộ một vài hôm để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa.

2. Đi bộ ở nơi có không khí ô nhiễm

Theo trang Eat this not that, nếu muốn tối đa hóa lợi ích của đi bộ, mọi người nên lựa chọn những địa điểm thoáng mát, không khí trong lành để tập luyện và tránh đi bộ tại những khu vực có mật độ giao thông phức tạp. Nguyên nhân là do các khu vực đông đúc, có nhiều phương tiện đi lại thường có chất lượng không khí kém, chứa nhiều khí thải như nitơ dioxide (NO2), lưu huỳnh dioxide (SO2), carbon dioxide (CO2) và bụi mịn.

Khi hít thở, các chất ô nhiễm này có thể thâm nhập sâu vào phổi, hệ tuần hoàn và hệ thống tim mạch. Đặc biệt là các hạt bụi mịn PM2.5 (hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet) có thể xâm nhập vào phế nang phổi và đi vào máu.

Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng, ô nhiễm không khí có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như nhiễm trùng đường hô hấp trên, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), thậm chí là ung thư phổi.

Ngoài ảnh hưởng tới phổi và hệ hô hấp, ô nhiễm không khí cũng có tác động xấu tới hệ tim mạch. Nghiên cứu của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) cùng nhiều tổ chức khác cho thấy tiếp xúc với nồng độ PM2.5 cao trong vài giờ đến vài tuần có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch. Tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và giảm tuổi thọ.

Ảnh minh họa.

Theo một nghiên cứu của Vương quốc Anh được công bố trên tạp chí The Lancet, việc tiếp xúc ngắn hạn với đường phố bị ô nhiễm do khói bụi từ các phương tiện giao thông có thể ‘ngăn chặn’ những tác động tích cực của thói quen đi bộ, thậm chí chúng còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim, phổi.