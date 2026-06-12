2 cây cầu nối 2 thành phố trực thuộc Trung ương có diễn biến quan trọng

Dự án cầu Cát Lái được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 20.614 tỷ đồng lên 24.003 tỷ đồng. Còn cầu Đồng Nai 2 được tăng vốn lên 12.748 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Đồng Nai khóa I đã thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đối với dự án cầu Cát Lái, tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ 20.614 tỷ đồng lên 24.003 tỷ đồng, tăng 3.389 tỷ đồng.

Lý do điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do thay đổi quy mô dự án để phù hợp với phương án kiến trúc đã được tuyển chọn và phương án kết nối với phía TP.HCM.

Ngoài ra, chi phí tăng do điều chỉnh diện tích đất phải thu hồi để làm dự án và điều chỉnh mở rộng nút giao đường Liên Cảng, nút giao đường 25C.

Sau điều chỉnh, dự án vẫn được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường kết nối cùng các cầu trên tuyến từ tiếp giáp cầu dẫn phía Đồng Nai đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, thực hiện bằng vốn ngân sách địa phương.

Dự án thành phần 2: Xây dựng cầu Cát Lái gồm cầu chính vượt sông và cầu dẫn hai đầu cầu với chiều dài khoảng 4,7 km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT, thanh toán bằng vốn ngân sách Nhà nước.

Đối với dự án cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng), cũng được HĐND Thành phố Đồng Nai thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 12.484 tỷ đồng lên gần 12.748 tỷ đồng, tăng gần 264 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng vốn đầu tư chủ yếu do chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư tăng và điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án này cũng được chia thành 2 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần giải phóng mặt bằng và xây dựng đường kết nối có tổng mức đầu tư 4.290 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Còn dự án xây dựng cầu Đồng Nai 2 (cầu chính) có tổng mức đầu tư 8.457 tỷ đồng theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Cầu Đồng Nai 2 có chiều dài 9,8 km, trong đó phần cầu dài 3,5 km. Điểm đầu dự án tại phường Long Phước (TP.HCM), điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cả 2 dự án cầu Đồng Nai 2 và cầu Cát Lái đều đã động thổ vào tháng 1/2026.