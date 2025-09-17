2 bộ phận trên cơ thể hay ngứa ngáy có thể là dấu hiệu ung thư gan, nhiều người dễ lầm tưởng là dị ứng

Gan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như giải độc, chuyển hóa và dự trữ dưỡng chất. Tuy nhiên, vì không có dây thần kinh cảm giác nên khi gan bị tổn thương, cơ thể thường khó phát hiện sớm. Một trong những tín hiệu âm thầm nhưng dễ bị bỏ qua chính là tình trạng ngứa ngáy kéo dài ở một số vị trí.

Đừng chủ quan bởi 2 bộ phận dưới đây thường xuyên ngứa ngáy khi gan gặp vấn đề, thậm chí có thể là cảnh báo sớm ung thư gan:

1. Ngứa da

Ngứa da toàn thân là dấu hiệu phổ biến nhất khi gan gặp vấn đề. Thường bắt đầu từ mu bàn tay, mu bàn chân, sau đó lan ra cánh tay, cẳng chân, lưng, ngực và bụng.

Nguyên nhân là khi gan suy giảm chức năng, khả năng lọc và loại bỏ độc tố kém đi. Lượng mật dư thừa trong cơ thể không được đưa xuống ruột sẽ đi vào máu, tạo điều kiện cho các muối mật tích tụ dưới da. Những muối mật này kích thích các đầu dây thần kinh, gây ra cảm giác ngứa dai dẳng, không kèm mẩn đỏ hay phát ban như dị ứng thông thường.

Ngứa da do gan thường xuất hiện nhiều vào buổi tối, kéo dài liên tục và không giảm khi thoa kem dưỡng hay dùng thuốc chống dị ứng, khiến nhiều người chủ quan. Khi nhận thấy ngứa lan rộng, đặc biệt kèm theo da vàng nhạt hoặc mắt vàng nhẹ, đây là dấu hiệu cảnh báo cần đi kiểm tra chức năng gan ngay.

2. Ngứa mắt

Bên cạnh ngứa da, ngứa mắt cũng là triệu chứng dễ bị bỏ qua nhưng quan trọng không kém. Mắt vốn nhạy cảm với môi trường và có thể bị khô hoặc ngứa do làm việc quá lâu, ánh sáng, hoặc bụi bẩn. Tuy nhiên, khi mắt ngứa liên tục, cảm giác khô rát và khó chịu xuất hiện ngay cả khi nghỉ ngơi đầy đủ, cần xem xét đến gan.

Khi gan bị tổn thương, lưu lượng máu và chất dinh dưỡng đến mắt giảm, làm mắt thiếu oxy và dưỡng chất. Điều này dẫn đến hiện tượng ngứa mắt kéo dài, đôi khi đi kèm mờ nhẹ, đỏ mắt hoặc chảy nước mắt bất thường. Ngứa mắt kéo dài mà không rõ nguyên nhân thông thường có thể là cảnh báo gan đang phải chịu áp lực xử lý độc tố quá mức.

Ung thư gan bên cạnh ngứa ở mắt còn thường gây vàng mắt hoặc suy giảm thị lực bất thường. Nên chú ý!

Các triệu chứng khác của ung thư gan khác cần lưu ý Ngoài tình trạng ngứa ngáy tại ba bộ phận trên, ung thư gan còn có thể biểu hiện qua những triệu chứng khác: - Vàng da, vàng mắt. - Sụt cân nhanh, không rõ lý do. - Buồn nôn, chán ăn, đầy bụng. - Nước tiểu sẫm màu. - Đau hạ sườn phải kéo dài. - Mệt mỏi, sốt dai dẳng. Để bảo vệ gan và giảm nguy cơ mắc bệnh, bác sĩ nhấn mạnh cần duy trì lối sống khoa học bằng cách hạn chế rượu bia, thuốc lá và các thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để tăng chất xơ cùng chất chống oxy hóa. Cần duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn để ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, đồng thời tiêm phòng viêm gan B và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về gan.



