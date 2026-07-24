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18 năm tù cho kẻ giết người, hiếp dâm, cướp của ở Gia Lai

Nguyễn Gia
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TAND tỉnh Gia Lai xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Tiến (Sinh năm 2008) 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản” khi mới 17 tuổi.

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Như Tiến (Sinh năm 2008, trú TDP 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Theo TAND tỉnh Gia Lai, tại thời điểm gây ra vụ án trên, bị cáo Tiến chưa đủ 18 tuổi. Kết quả tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Tiến bản án 18 năm tù về các tội danh trên.

18 Năm tù cho Nguyễn Như Tiến trong án Giết người ở Gia Lai gây chấn động - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Như Tiến nghe cáo trạng tại phiên tòa (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Theo cáo trạng, ngày 7/10/2025, tại khu vực đồi Ia Đô thuộc xã Ia Grai, Nguyễn Như Tiến thấy chị R.M.B đang lái xe mô tô nên xin đi nhờ và được chị B. đồng ý.

Trên đường đi, Tiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã rút con dao Thái Lan mang theo sẵn trong người đe dọa chị B. Khi bị nạn nhân phản kháng, chống cự, Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị B., khiến nạn nhân gục ngã xuống đất và mất hoàn toàn khả năng chống cự.

Sau khi đâm, Tiến cướp chiếc xe mô tô trị giá 15.300.000 đồng của chị B.. rồi bỏ đi.

Chưa dừng lại, khi bỏ đi một đoạn, Tiến tiếp tục quay lại hiện trường thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân trong tình trạng chị B. bị thương tích rất nặng, không thể chống cự.

Tiếp đó, đối tượng lấy đi chiếc điện thoại di động trị giá 1.000.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Tổng giá trị tài sản Tiến chiếm đoạt là 16.300.000 đồng. Chị R.M.B. tử vong sau đó do vết thương xuyên thấu gây đứt động mạch dưới đòn phải, đứt khí quản và thủng nhu mô phổi.

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Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

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