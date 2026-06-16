Kết quả, công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 4.000 sản phẩm kính mắt không có hóa đơn, chứng từ; trong đó gần 1.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngày 16/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa trên cả nước nói chung, tại Đà Nẵng nói riêng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng.

Từ thực tiễn đặt ra, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức; đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, quyết tâm bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Mới đây nhất, ngày 15/6, Công an phường Hải Châu, TP Đà Nẵng đã huy động 16 tổ công tác đồng loạt kiểm tra đột xuất 18 cơ sở kinh doanh kính mắt có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn.

Qua kiểm tra, có 05 cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Tuy nhiên, tại 13 cơ sở còn lại, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm chưa xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả, Công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 4.000 sản phẩm kính mắt không có hóa đơn, chứng từ; trong đó gần 1.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh CHO HAN Global (phường Hải Châu).

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm gồm túi xách, quần áo, ví, nước hoa, giày dép, thắt lưng, khăn choàng, đồng hồ… mang tên nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới; tổng giá trị hàng hóa ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Từ thực tế trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định về sở hữu trí tuệ; tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với người tiêu dùng, cần ưu tiên lựa chọn mua sắm tại các cơ sở uy tín; chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, hóa đơn, chứng từ trước khi mua hàng; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.