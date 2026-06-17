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Bắt Nguyễn Thị Thanh Tuyền SN 1989

Duy Anh
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Nguyễn Thị Thanh Tuyền cùng 3 đối tượng khác vừa bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy.

Tối 16/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an phường Sơn Trà và Công an phường An Khê đấu tranh, triệt phá thành công một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời truy xét nhanh đối tượng cung cấp nguồn ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại.

Theo đó, vào lúc 0 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra một phòng trọ tại số 63 Trần Thánh Tông, phường Sơn Trà.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1989), Nguyễn Văn Ly (SN 1988) cùng trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng và Nguyễn Thị Diễm (SN 1986, trú xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt Nguyễn Thị Thanh Tuyền SN 1989 - Ảnh 1.

3 đối tượng bị bắt quả tang đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 3 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với Methamphetamine.

Từ lời khai của các đối tượng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng điều tra xác định Nguyễn Văn Ly mua ma túy từ Đ.V.D.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét đối tượng cung cấp nguồn ma túy.

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Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đến khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, tức chưa đầy 6 giờ sau khi bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ma túy, lực lượng Công an phối hợp Công an phường An Khê tiến hành kiểm tra nơi ở của Đ.V.D tại số 171/4 Tôn Đản, phường An Khê.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 98 viên hồng phiến, 14 gói ma túy đá, 2 gói Ketamine cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đinh Văn Dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Văn Ly và Nguyễn Thị Diễm để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tạm giữ hình sự Đ.V.D về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thi hành lệnh khám xét và khởi tố nguyên kế toán trưởng Mai Thị Dung


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