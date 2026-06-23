1.132 tỷ đồng tiền thưởng của Vietlott về tay ai?

Số tiền thưởng của Vietlott đã vào tay những ai?

Nửa đầu năm 2026 đã chứng kiến một làn sóng may mắn bùng nổ rên thị trường xổ số điện toán Việt Nam. Chỉ trong vòng 6 tháng, hệ thống Vietlott đã liên tục ghi nhận những con số kỷ lục.

Cơn mưa tiền tỷ từ Vietlott: 6 tháng, 79 tỷ phú và hơn 1.132 tỷ đồng được trao

Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng cộng đã có 79 khách hàng may mắn chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú khi sở hữu các giải thưởng có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

Đáng chú ý, tổng giá trị giải thưởng mà doanh nghiệp này đã trao tay cho người chơi lên tới hơn 1.132 tỷ đồng. Sức nóng của giải thưởng không chỉ gói gọn ở các dòng sản phẩm truyền thống có giá trị Jackpot tích lũy lớn như Power 6/55 hay Mega 6/45, mà ngay cả các sản phẩm xổ số quay nhanh thế hệ mới như Max 3D, Max 3D Pro, Keno và tân binh Lotto 5/35 cũng liên tục tìm thấy chủ nhân của những giải thưởng tiền tỷ.

Mới đây nhất, tại kỳ quay số mở thưởng 00707 diễn ra vào ngày 17/06/2026, sản phẩm xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã chính thức gọi tên 01 khách hàng may mắn tại khu vực tỉnh Quảng Trị trúng Giải Độc Đắc trị giá 9.985.452.500 đồng.

Trong năm 2025, Vietlott đã chi trả tổng số tiền thưởng kỷ lục lên đến hơn 5.342 tỷ đồng cho người chơi trên toàn quốc (tăng 25% so với năm 2024). Hệ thống ghi nhận có hơn 32 triệu lượt trúng thưởng ở tất cả các loại hình sản phẩm.

Sản phẩm ma trận (Mega 6/45 và Power 6/55) ghi nhận hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng. Trong đó, Mega 6/45 tìm ra 16 bộ số trúng Jackpot (tổng trị giá hơn 798 tỷ đồng), còn Power 6/55 có tới 61 bộ số trúng Jackpot (tổng trị giá hơn 1.066 tỷ đồng).

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu là ngày 22/07/2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá lên tới hơn 344 tỷ đồng cho một khách hàng tên N.P. Đây là mức tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số tại Việt Nam.

Các dòng sản phẩm khác như nhóm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18 và tân binh mới ra mắt Lotto 5/35) mang lại doanh thu lớn với hơn 24,4 triệu lượt trúng thưởng. Riêng sản phẩm Lotto 5/35 dù mới chạy từ tháng 6/2025 cũng đã kịp tìm ra 15 giải Độc Đắc (tổng trị giá hơn 142 tỷ đồng).

Mức chi trả thưởng lớn này đồng hành cùng mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp, đạt hơn 9.686 tỷ đồng trong năm 2025.﻿

Những trường hợp trúng thưởng "độc lạ" của Vietlott

Trong số hơn 1.100 tỷ đồng chi trả 6 tháng đâu năm, trong tháng qua, cộng đồng người chơi đã được dịp xôn xao trước hai trường hợp: một nhân viên văn phòng Gen Z mua vé để "xả xui" và một người đàn ông quyết định công khai danh tính vì muốn minh chứng "người thật, việc thật". Đây là 2 tỷ phú mới có số tiền thưởng lớn và câu chuyện trúng thưởng đặc biệt.

Cơ duyên đến với giải Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT #01521 của anh P.H.T – một nhân viên văn phòng thuộc thế hệ Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh – bắt đầu từ một lý do rất ngẫu nhiên. Gặp phải những ngày tháng làm việc không mấy thuận lợi vào cuối năm 2025, anh T. đã quyết định mua vé số Vietlott như một hình thức giải trí để "xả xui".

Do đặc thù công việc văn phòng bận rộn, anh T. ưu tiên lựa chọn kênh mua vé qua ứng dụng điện thoại Vietlott SMS (nhà mạng Mobifone) kết nối với nơi đăng ký dự thưởng tại tỉnh Gia Lai để tiết kiệm thời gian.

Không tính toán cầu kỳ theo các công thức phong thủy hay soi cầu, anh chọn các con số hoàn toàn bằng cảm nhận cá nhân tại thời điểm mua. Kết quả, sự ngẫu nhiên ấy đã mang đến cho chàng trai trẻ giải Jackpot trị giá 23.970.104.000 đồng (sau khi khấu trừ gần 3 tỷ đồng thuế TNCN).

Chia sẻ về dự định tương lai, chàng trai Gen Z cho biết anh chọn gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền để tích lũy an toàn và vẫn tiếp tục duy trì công việc văn phòng hiện tại với một tâm thế thoải mái, "chill" hơn để tự do theo đuổi đam mê.

Trái ngược với sự kín tiếng thường thấy của các tỷ phú trúng số, ông Bùi Văn Mạnh (ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) đã tạo nên một hiện tượng đặc biệt khi quyết định không đeo mặt nạ trong lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá 83.559.176.100 đồng.

Là người chơi trung thành gắn bó cùng Vietlott suốt 10 năm qua, ông Mạnh luôn tâm niệm một lời hứa với chính mình: nếu trúng Jackpot, ông sẽ công khai danh tính để khẳng định với xã hội rằng giải thưởng của Vietlott là hoàn toàn minh bạch, "người thật, việc thật".

Dù trúng giải thưởng lớn, ông Mạnh vẫn luôn giữ đúng nguyên tắc "chơi có trách nhiệm" mà mình tự đặt ra: chỉ mua trung bình 4-5 vé/ngày và giới hạn chi tiêu tối đa 300.000 đồng/tuần.

