11 năm hô tên chọn ngành: Vì sao Đại học Y Hà Nội vẫn giữ 'đặc sản' Match Day?

Trước Match Day 2026 diễn ra ngày mai, ĐH Y Hà Nội khẳng định cách chọn ngành theo thứ hạng điểm thi vẫn phù hợp, dù có ý kiến trái chiều về việc hô tên chọn ngành.

Ngày mai 9/9, 780 thí sinh đủ điều kiện sẽ bước vào Match Day 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 của Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là năm thứ 11 trường tổ chức hình thức lựa chọn đặc biệt này, dù cách làm đang nhận một số ý kiến trái chiều.

Theo thông báo của trường, Match Day 2026 diễn ra từ 13h đến 17h tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội. Thí sinh được gọi theo thứ tự bảng xếp hạng tổng điểm từ cao xuống thấp. Người có thứ hạng cao hơn được quyền chọn chuyên ngành trước; khi chỉ tiêu cuối cùng của một ngành được lấp đầy, hệ thống tự động khóa ngành đó.

Một bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội trong khoảng khắc 30 giây hô tên chọn ngành tại sự kiện “Match Day” 2025.

Điểm đặc biệt của quy trình nằm ở chỗ thí sinh không phải chốt chuyên ngành trước khi biết kết quả thi. Thay vào đó, họ hoàn thành kỳ thi, nhận thứ hạng rồi mới lựa chọn dựa trên những chuyên ngành còn chỉ tiêu.

Mỗi thí sinh có 30 giây để xác định chuyên ngành trực tiếp tại hội trường. Nếu quá thời gian hoặc vắng mặt khi được gọi quá ba lần, quyền đăng ký sẽ chuyển cho ứng viên tiếp theo. Sau khi hoàn tất lựa chọn và ký xác nhận, nhà trường không tiếp nhận đề nghị thay đổi chuyên ngành.

Vì sao ĐH Y Hà Nội giữ Match Day?

Trong thông cáo tối ngày 7/9, ngay trước Match Day 2026, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục khẳng định: “Đây là mô hình tuyển sinh tiến bộ, minh bạch mà trường áp dụng và duy trì từ năm 2016 đến nay”.

Lý do đầu tiên được trường đưa ra là đ ảm bảo tính công khai, minh bạch. Match Day là sự kiện minh chứng cho cam kết của Nhà trường trong việc không can thiệp chủ quan trong chuỗi hoạt động tuyển sinh. Toàn bộ thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú được công khai trực tiếp theo thời gian thực. Loại bỏ khả năng can thiệp hồ sơ hay điều chỉnh chỉ tiêu ngoài quy trình.

Lý do thứ hai là triệt tiêu tỷ lệ ảo. Quyết định chọn và ký xác nhận đăng ký chuyên ngành đào tạo diễn ra tại chỗ, giúp Nhà trường chốt chính xác 100% danh sách thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu đã công bố ngay sau khi kết thúc sự kiện.

Lý do thứ ba là tôn vinh năng lực thực chất và tinh thần hiếu học. Theo nhà trường, Match Day khẳng định thành quả nỗ lực của các tân bác sĩ qua kỳ thi khốc liệt. Kết quả thi được đánh giá bởi các đề thi tổng hợp, bao phủ toàn bộ nội dung cốt lõi và nâng cao của chương trình đại học.

Kỳ thi gồm 3 buổi thi với đề thi kết cấu từ các môn Lâm sàng, gồm: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và Y học cơ sở, gồm: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh, bảo đảm tính giá trị, tin cậy và khách quan trong đánh giá năng lực chuyên môn của từng thí sinh.

Và lý do cuối cùng, Match Day trao quyền lựa chọn định hướng nghề nghiệp tương lai cho bác sĩ nội trú. Thay vì áp đặt việc lựa chọn chuyên ngành và cạnh tranh trong nhóm chuyên ngành tuyển sinh theo chỉ tiêu cố định khi đăng ký dự tuyển, Match Day tạo điều kiện tối đa dựa trên chính điểm số nỗ lực của thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển.

Mỗi thí sinh, căn cứ trên điểm số của mình để xác định lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê, sở trường và định hướng phát triển sự nghiệp cá nhân trong tương lai.

Tuy nhiên, chính cơ chế lựa chọn trực tiếp theo thứ hạng này cũng là nguyên nhân khiến Match Day gây tranh luận trước sự kiện năm nay. Một số ý kiến cho rằng cách tổ chức có thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh nhưng tiềm ẩn nguy cơ khiến thí sinh chịu áp lực tâm lý và chạy theo những chuyên ngành được xem là “hot”.

Khi phải quyết định trong không khí căng thẳng, tâm lý FOMO (hội chứng sợ bị bỏ lỡ) có thể khiến một số bác sĩ trẻ lựa chọn ngành đang được nhiều người săn đón, thay vì ngành phù hợp nhất với sở trường và định hướng lâu dài.

Nhà trường tính đến bài toán chọn ngành

Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: “Trước sự kiện Match Day, nhà trường và các bộ môn tổ chức nhiều chương trình ở quy mô khác nhau nhằm chia sẻ các thông tin về các chuyên ngành, các lộ trình phát triển chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp… để giúp các thí sinh tham gia sự kiện có đủ thông tin để cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình”.

Điều này cho thấy cuộc tranh luận hiện không chỉ xoay quanh việc “giữ hay bỏ” Match Day, mà còn là làm thế nào để thí sinh có đủ thông tin và thời gian cân nhắc trước khoảnh khắc quyết định.

Trong thông cáo ngày 7/9, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết phương thức tuyển sinh bác sĩ nội trú “có thể thay đổi trong những năm tới” để phù hợp với các quy định và bối cảnh mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, trường đánh giá Match Day vẫn là lựa chọn phù hợp nhất để bảo đảm tính khách quan, minh bạch và kịp thời.