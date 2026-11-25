Đôi chân phải nâng đỡ cơ thể và phục vụ hầu hết hoạt động hằng ngày, nhưng lại thường chỉ được chú ý khi xuất hiện đau đớn.

Mỗi ngày, đôi chân âm thầm đưa chúng ta đi qua hàng nghìn bước chân, từ những chuyến đi làm vội vã, buổi mua sắm cuối tuần đến những giờ đứng nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, đây cũng là bộ phận thường bị bỏ quên trong thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Chỉ đến khi bàn chân đau nhức, gót chân nứt nẻ hay móng chân sưng tấy, nhiều người mới bắt đầu chú ý.

Đáng nói, một số thói quen tưởng vô hại như đi dép thiếu nâng đỡ suốt cả ngày, thường xuyên đi chân trần trên nền cứng hay tự xử lý móng mọc ngược có thể khiến bàn chân phải chịu những tổn thương không đáng có.

Theo bài viết của Caroline Bologna đăng trên HuffPost ngày 21/11/2026, các bác sĩ chuyên khoa bàn chân và cổ chân đã chia sẻ những thói quen họ tránh thực hiện để bảo vệ đôi chân, đồng thời khuyến cáo mọi người nên thay đổi.

1. Đi dép Crocs trong thời gian dài

Dép Crocs được yêu thích nhờ sự tiện lợi, nhẹ và dễ vệ sinh. Tuy nhiên, theo bác sĩ Ebonie Vincent, chuyên gia về bàn chân và cổ chân tại California (Mỹ), loại dép này phù hợp hơn với những hoạt động nhẹ nhàng trong nhà hoặc khi làm việc vặt trong thời gian ngắn.

Việc mang Crocs để đi bộ hàng giờ, tham quan những địa điểm rộng lớn hoặc đứng lâu có thể không cung cấp đủ sự nâng đỡ cần thiết cho bàn chân ở một số người. Thay vào đó, nên lựa chọn giày đi bộ có độ ổn định và hỗ trợ phù hợp với hình dáng bàn chân.

2. Đi giày cao gót từ sáng đến tối

Giày cao gót giúp tôn dáng nhưng có thể khiến áp lực dồn nhiều hơn về phía trước bàn chân, làm tăng nguy cơ đau chân và một số vấn đề như biến dạng ngón chân, chai chân hoặc đau gân Achilles.

Bác sĩ Jason Gold, chuyên gia tại Trung tâm Bàn chân, Cổ chân và Tĩnh mạch Chân ở Florida (Mỹ), khuyến cáo nên hạn chế mang giày cao gót liên tục cả ngày hoặc ngày này qua ngày khác. Những người thường xuyên đau chân nên ưu tiên giày có khả năng nâng đỡ tốt trong phần lớn thời gian, chỉ sử dụng giày cao gót khi thực sự cần thiết.

Nếu vẫn muốn đi giày cao gót, có thể cân nhắc kiểu giày có phần đế nâng đỡ phù hợp, hạn chế chênh lệch độ cao giữa gót và mũi giày. Tuy nhiên, lựa chọn này không loại bỏ hoàn toàn áp lực lên bàn chân.

3. Thường xuyên đi chân trần trong nhà

Nhiều người có thói quen tháo giày dép ngay khi về nhà và đi chân trần trên nền gạch, đá hoặc sàn cứng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thiếu nâng đỡ trong thời gian dài có thể làm tăng áp lực lên bàn chân, đặc biệt ở những người có vấn đề về cấu trúc bàn chân hoặc thường xuyên bị đau khi đứng, đi lại.

Bác sĩ Ebonie Vincent cho biết việc không hỗ trợ bàn chân trong thời gian dài có thể góp phần gây chai chân. Tình trạng suy giảm lớp đệm mỡ tự nhiên dưới lòng bàn chân cũng có thể khiến việc đi chân trần trở nên đau đớn hơn.

Với người thường xuyên đứng hoặc đi lại trong nhà, nhất là trên nền cứng, một đôi dép hoặc giày đi trong nhà có độ nâng đỡ phù hợp có thể giúp giảm khó chịu. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần tránh đi chân trần hoàn toàn; điều quan trọng là chú ý đến cảm giác của bàn chân và tình trạng sức khỏe cá nhân.

4. Chạy bộ bằng giày không chuyên dụng

Một đôi giày thời trang hoặc giày thể thao thông thường chưa chắc phù hợp để chạy bộ. Bác sĩ Jay Spector tại Atlanta (Mỹ) cảnh báo việc sử dụng giày không phù hợp với hoạt động có thể khiến bàn chân chịu áp lực không cần thiết và làm tăng nguy cơ đau khi tập luyện.

Giày chạy bộ nên được lựa chọn dựa trên kích cỡ, độ vừa vặn, khả năng nâng đỡ và nhu cầu vận động của từng người. Theo chuyên gia này, người chạy bộ có thể cân nhắc thay giày sau khoảng 480-800km sử dụng hoặc sau 6-8 tháng, tùy tần suất tập luyện và mức độ hao mòn thực tế.

Ngoài ra, nên sử dụng giày đúng mục đích. Giày chạy bộ không nhất thiết phù hợp với những môn thể thao có nhiều động tác đổi hướng đột ngột như tennis. Việc chọn giày phù hợp giúp hỗ trợ vận động và giảm nguy cơ chấn thương.

5. Đi chân trần trong nhà tắm công cộng, khách sạn

Nhà tắm tại phòng gym, khách sạn và các khu vực công cộng thường có bề mặt ẩm ướt, nơi mọi người cần chú ý nguy cơ tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh.

Bác sĩ Jason Gold cho biết ông luôn tránh đi chân trần trong phòng tắm khách sạn và sử dụng dép khi tắm ở nơi công cộng. Một trong những nguy cơ cần lưu ý là mụn cóc lòng bàn chân do virus HPV gây ra. Những tổn thương này có thể gây đau khi đi lại và đôi khi khó điều trị.

Ngoài nguy cơ nhiễm virus, đi chân trần tại những nơi có thể chứa vật sắc nhọn hoặc bề mặt không sạch còn làm tăng khả năng bị trầy xước, tổn thương da. Vì vậy, nên mang dép riêng khi sử dụng phòng tắm công cộng, đồng thời giữ bàn chân sạch và khô sau khi tắm.

6. Đi tất cotton khi vận động ra nhiều mồ hôi

Không chỉ giày dép, chất liệu tất cũng ảnh hưởng đến sức khỏe bàn chân. Bác sĩ Jay Spector khuyến cáo nên cân nhắc loại tất có khả năng thoát ẩm tốt khi chạy bộ hoặc tập luyện cường độ cao.

Tất cotton có thể giữ lại độ ẩm khi thấm nhiều mồ hôi. Nếu bàn chân thường xuyên ẩm ướt và ma sát với giày, nguy cơ phồng rộp có thể tăng lên. Môi trường ẩm kéo dài cũng tạo điều kiện thuận lợi cho một số bệnh nhiễm nấm ở da và móng chân.

Thay vì chỉ chú ý đến chất liệu cotton hay sợi tổng hợp, người dùng nên lựa chọn loại tất phù hợp với hoạt động, có khả năng hút hoặc thoát ẩm tốt, thay tất khi bị ướt và giữ giày dép khô thoáng.

7. Làm móng tại cơ sở không bảo đảm vệ sinh

Làm móng chân là thói quen chăm sóc cá nhân phổ biến, nhưng dụng cụ không được vệ sinh và khử khuẩn đúng cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Bác sĩ Jason Gold cho biết ông tránh những cơ sở không bảo đảm quy trình khử khuẩn dụng cụ sau mỗi lần sử dụng. Các vấn đề có thể gặp gồm nhiễm nấm móng, nhiễm khuẩn và những tổn thương quanh móng.

Bác sĩ Jay Spector cũng khuyến cáo khách hàng cần chú ý vệ sinh bồn ngâm chân, không ngâm chân khi bồn chưa được làm sạch đúng cách và nên quan sát quy trình mở, sử dụng dụng cụ đã được tiệt khuẩn.

Để giảm nguy cơ, hãy lựa chọn cơ sở làm móng có quy trình vệ sinh rõ ràng, dụng cụ được tiệt khuẩn phù hợp và không dùng chung những vật dụng có thể làm tổn thương da nếu chưa được xử lý an toàn.

8. Tự xử lý móng mọc ngược hoặc bỏ qua dấu hiệu nhiễm trùng

Móng chân mọc ngược xảy ra khi cạnh móng đâm vào phần da xung quanh, gây đau, sưng đỏ và đôi khi chảy dịch. Nhiều người có xu hướng tự cắt sâu vào khóe móng hoặc sử dụng sản phẩm xử lý tại nhà mà không biết rằng việc này có thể làm tổn thương mô và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Bác sĩ Jay Spector cảnh báo một số sản phẩm chứa axit dùng để xử lý móng mọc ngược có thể gây tổn thương nếu sử dụng không đúng cách. Bác sĩ Michael J. Trepal, giảng viên phẫu thuật kiêm lãnh đạo học thuật tại Trường Cao đẳng Y khoa Bàn chân New York (Mỹ), cũng khuyên không nên tự điều trị tình trạng này khi chưa được đánh giá phù hợp.

Nếu vùng quanh móng sưng nóng, đỏ, đau tăng dần hoặc xuất hiện mủ, người bệnh nên đi khám. Đặc biệt, không nên bỏ qua cơn đau kéo dài ở bàn chân vì đây đôi khi là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

9. Mang giày không buộc dây đúng cách

Giày thể thao được thiết kế để nâng đỡ và giữ bàn chân ổn định khi di chuyển. Tuy nhiên, nếu dây giày quá lỏng, không được buộc hoặc không điều chỉnh phù hợp, khả năng cố định bàn chân có thể giảm đáng kể.

Theo bác sĩ Michael J. Trepal, vấn đề này đặc biệt đáng lưu ý ở trẻ em và những người có bàn chân bẹt hoặc vòm bàn chân thấp, bởi họ có thể dễ xuất hiện triệu chứng khi giày không nâng đỡ đầy đủ.

Vì vậy, trước khi đi bộ hoặc vận động, hãy điều chỉnh dây giày để bàn chân được giữ chắc chắn nhưng không bị siết quá chặt. Giày cũng cần vừa kích cỡ, không gây tê bì, đau hoặc cản trở tuần hoàn.

10. Chủ quan với sức khỏe bàn chân khi mắc tiểu đường

Đây là nhóm cần đặc biệt chú ý. Theo bác sĩ Ebonie Vincent, người mắc tiểu đường không nên đi chân trần vì bệnh có thể gây tổn thương thần kinh ngoại biên, làm giảm cảm giác ở bàn chân. Khi đó, một vết xước, vết bỏng hoặc tổn thương nhỏ có thể không được phát hiện kịp thời, dẫn đến nhiễm trùng và biến chứng nghiêm trọng.

Người mắc tiểu đường nên kiểm tra bàn chân mỗi ngày, chú ý các dấu hiệu như vết loét, phồng rộp, sưng đỏ, thay đổi màu sắc hoặc tổn thương quanh móng. Giày dép cần vừa vặn, không tạo điểm tì đè và có khả năng bảo vệ bàn chân.

Bác sĩ Michael J. Trepal cũng khuyến cáo người mắc tiểu đường hoặc có tuần hoàn máu kém nên khám bàn chân định kỳ. Không nên dùng túi chườm nóng hoặc đặt chân sát lò sưởi để làm ấm khi cảm giác ở bàn chân suy giảm, bởi nguy cơ bỏng có thể tăng lên mà người bệnh không nhận ra ngay.

Đôi chân phải nâng đỡ cơ thể và phục vụ hầu hết hoạt động hằng ngày, nhưng lại thường chỉ được chú ý khi xuất hiện đau đớn. Thay đổi những thói quen nhỏ như chọn giày phù hợp, giữ chân khô thoáng, vệ sinh dụng cụ làm móng và không chủ quan với dấu hiệu nhiễm trùng có thể giúp bảo vệ sức khỏe bàn chân lâu dài.