10 “tai họa” khi không ngủ được

Một giấc ngủ ngon là rất quan trọng để phục hồi tâm trí và cơ thể. Tuy nhiên, có rất nhiều người không thể ngủ ngon do gặp các vấn đề về giấc ngủ.



Bạn cần ngủ bao nhiêu giờ?

Về lượng giấc ngủ, chuyên gia khuyến nghị rằng một người bình thường nên ngủ tối thiểu 7 giờ mỗi ngày. Số giờ ngủ cần dựa trên độ tuổi:

Trẻ sơ sinh (0-3 tháng) cần ngủ 14-17 giờ; Trẻ từ 4-11 tháng cần ngủ 12-15 giờ; Trẻ mới biết đi (1-2 tuổi) cần ngủ 11-14 giờ; Trẻ mẫu giáo (3-5 tuổi) cần ngủ 10-13 giờ; Trẻ em trong độ tuổi đi học (6-13 tuổi) cần ngủ 9-11 giờ; Thanh thiếu niên (14-17 tuổi) cần ngủ 8-10 giờ; Người lớn (18-64 tuổi) cần ngủ 7-9 tiếng; Người cao tuổi (trên 65 tuổi) cần ngủ 7-8 giờ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngủ không đủ?

Các chất kích thích như cà phê và các thiết bị điện tử có thể khiến bạn thức khuya, dẫn đến mất ngủ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Bạn sẽ cáu kỉnh

Đi ngủ muộn có thể dẫn đến mất kiểm soát bản thân và khiến bạn trở nên hung hăng, thất thường, bốc đồng và nóng tính. Điều này dẫn đến các triệu chứng tương tự như rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), như bồn chồn, không thể ngồi hoàn thành công việc được giao, không thể tập trung hoặc thường xuyên bị phân tâm.

Mất kiểm soát cảm xúc, cáu kỉnh có thể là hậu quả của thiếu ngủ hoặc ngủ kém.

Tai nạn có thể xảy ra

Mất ngủ có thể dẫn đến phản ứng chậm và có thể là yếu tố chính gây ra nhiều vụ tai nạn trên đường. Bạn có biết rằng một số thảm họa lớn trên thế giới, như thảm họa hạt nhân Chernobyl, tai nạn hạt nhân ở Đảo Three Mile và sự cố tràn dầu ở Exxon Valdez, khi điều tra nguyên nhân dẫn tới sai sót trong vận hành là do thiếu ngủ? Tại Mỹ, người ta thống kê có hơn 100.000 vụ tai nạn ôtô và 1.500 vụ rơi máy bay xảy ra hàng năm vì mệt mỏi do thiếu ngủ.

Trở nên chậm chạp hơn

Một giấc ngủ ngon giúp đầu óc bạn nhanh nhẹn và cải thiện quá trình tư duy và học tập. Tuy nhiên, nếu không ngủ được, bạn có xu hướng thiếu tập trung và tỉnh táo, giảm khả năng suy luận và giải quyết vấn đề.

Bạn dễ mắc các bệnh nghiêm trọng

Nếu bạn không ngủ đủ thời gian, bạn dễ bị đau tim, nhịp tim không đều, tăng huyết áp, đột quỵ và đái tháo đường. Giảm số giờ ngủ từ 7 xuống còn 5 giờ mỗi ngày sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do bệnh tim. Bạn sẽ bị cảm giác lo âu, tinh thần mệt mỏi, căng thẳng, đồng thời tăng khả năng béo phì. Bên cạnh đó, ngủ không đủ giấc, chất lượng ngủ kém còn làm giảm khả năng miễn dịch và khiến bạn dễ bị nhiễm một số loại virus đường hô hấp.

Giảm ham muốn tình dục

Những người thiếu ngủ có ham muốn tình dục thấp, ít quan tâm đến tình dục hơn. Luôn cảm thấy thiếu năng lượng, buồn ngủ hoặc căng thẳng... có thể làm giảm ham muốn quan hệ tình dục. Những người đàn ông mắc chứng ngưng thở khi ngủ làm gián đoạn giấc ngủ cũng phải đối mặt với tình trạng sa sút “phong độ đàn ông”. Những người đàn ông này thường có mức testosterone thấp, có thể dẫn tới giảm ham muốn tình dục. Điều này gây căng thẳng cho bạn và ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn.

Bạn sẽ chán nản

Thiếu ngủ có thể dẫn đến trầm cảm. Những người bị mất ngủ có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn gấp 5 lần những người ngủ đủ giấc. Đó là một vòng luẩn quẩn, trầm cảm lại gây ra mất ngủ. Mặt khác, nếu bạn điều trị các vấn đề về giấc ngủ, chứng trầm cảm và các triệu chứng liên quan đến nó có thể được cải thiện và ngược lại.

Có thể già đi nhanh hơn

Mất ngủ vài giờ sẽ gây ra nếp nhăn dễ nhận thấy, mắt sưng húp, da sạm và xỉn màu cùng với quầng thâm dưới mắt. Liên quan tới việc ngủ ít hơn, cơ thể sẽ tiết ra hormon căng thẳng (cortisol). Hormon này phá vỡ collagen, một loại protein giữ cho làn da của bạn đàn hồi và dẻo dai. Ngoài ra, ngủ ít khiến cơ thể tiết ra lượng hormon tăng trưởng thấp vốn giúp xương chắc khỏe và tăng cơ. Đây là lý do tại sao thiếu ngủ sẽ khiến cơ thể bạn già đi nhanh chóng.

Bạn sẽ trở nên hay quên

Khi ngủ một giấc đủ dài, cơ thể sẽ trải qua đầy đủ các “sóng ngủ” với những chu kỳ khác nhau của giấc ngủ. “Sóng ngủ” có nhiệm vụ củng cố trí nhớ của bạn, chuyển những thứ bạn đã học trong ngày từ vùng hải mã đến vùng tân não của não, nơi lưu trữ những ký ức lâu dài. Điều này xảy ra trong giấc ngủ sâu nhất. Số giờ ngủ giảm có thể làm xáo trộn các “sóng ngủ” cũng như chu kỳ ngủ sâu và khiến trí nhớ của bạn giảm sút.

Dễ tăng cân

Nếu ngủ ít hơn 6 giờ một ngày, bạn có nguy cơ béo phì cao hơn 30% so với những người ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ có liên quan đến việc tăng cảm giác đói và thèm ăn, liên quan tới các hormon kiểm soát cơn đói. Ghrelin là hormon gây ra cảm giác đói, trong khi leptin ngăn chặn sự thèm ăn của bạn. Việc giảm giờ ngủ sẽ kích hoạt việc sản xuất hormon ghrelin trong khi ức chế mức độ hormon leptin. Sau đó, bạn sẽ cảm thấy thèm ăn các loại thực phẩm giàu carb và chất béo cao và... bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn quá nhiều rồi đấy!

Phán đoán của bạn sẽ kém đi

Suy giảm khả năng phán đoán là câu trả lời cuối cùng cho “Điều gì xảy ra nếu bạn không ngủ đủ”. Giảm giờ ngủ có thể dẫn đến phán đoán kém và giải thích sai các sự việc. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng đánh giá tình huống một cách chính xác, đưa ra quyết định khôn ngoan và hoạt động hiệu quả. Trong những trường hợp này, nếu bạn có các bài kiểm tra liên quan đến hiệu suất và sự tỉnh táo về tinh thần, bạn chắc chắn sẽ đạt điểm rất kém.