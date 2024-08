Ớt chuông đỏ: Ớt chuông đỏ rất giàu vitamin A, C và E cũng như carotenoid và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, yếu tố chính gây ra sự phát triển ung thư. Hàm lượng vitamin C cao trong ớt chuông đỏ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và hỗ trợ ngăn ngừa ung thư bằng cách loại bỏ các gốc tự do có hại. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng carotenoid trong ớt chuông đỏ, bao gồm capsanthin và zeaxanthin có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và ung thư vú.