10 ngày trước, một hành khách mang hộ chiếu Trung Quốc bị chặn lại ở cửa khẩu sân bay Nội Bài

Vì sao người này lại bị chặn lại khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài?

Theo thông tin được đăng tải trên trang Tuổi trẻ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngày 18/7/2026, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một công dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu nước này cùng thị thực rời do cơ quan đại diện Việt Nam tại Côn Minh cấp để chuẩn bị làm thủ tục hàng không.

Cụ thể, đối tượng là Cheng XueMing, sinh ngày 10/02/1985, sử dụng hộ chiếu Trung Quốc và thị thực rời do cơ quan đại diện Việt Nam tại Côn Minh cấp. Qua kiểm tra, xác minh Công an cửa khẩu Nội Bài phát hiện dấu kiểm chứng trên thị thực nhập cảnh tại Nội Bài có dấu hiệu làm giả ( vi phạm tại điểm a, khoản 5, điều 21, nghị định 282/NĐ-CP ngày 30/10/2025). Đối tượng còn có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật ( vi phạm tại điểm a, khoản 4, nghị định 282/NĐ-CP ngày 30/10/2025).

Đối tượng trong vụ việc (Ảnh Tuổi trẻ Công an cửa khẩu CHKQT Nội Bài)

Dấu kiểm chứng tưởng như chỉ là một chi tiết nhỏ trên giấy tờ, nhưng thực tế là căn cứ xác nhận một người đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh hoặc nhập cảnh hợp lệ. Thông tin này không chỉ thể hiện bằng con dấu vật lý mà còn có thể được lưu trong cơ sở dữ liệu xuất nhập cảnh để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu.

Bởi vậy, việc tự ý sửa ngày tháng, sử dụng dấu giả hoặc nhờ người khác “hợp thức hóa” lịch sử nhập cảnh khó có thể qua mặt hệ thống kiểm soát.

Theo Điều 21 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Người sử dụng hộ chiếu giả, giấy tờ xuất nhập cảnh giả hoặc kiểm chứng xuất cảnh, nhập cảnh giả có thể bị phạt từ 10-15 triệu đồng. Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 30/10/2025 và có hiệu lực từ 15/12/2025.

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Có visa vẫn có thể bị từ chối nhập cảnh

Từ vụ việc tại Nội Bài, một câu hỏi gần gũi hơn được đặt ra với người Việt chuẩn bị ra nước ngoài: Chỉ cần có visa còn hạn là đã có thể yên tâm lên đường? Câu trả lời là chưa.

Visa là giấy phép cho phép người mang hộ chiếu đến cửa khẩu của một quốc gia và đề nghị được nhập cảnh theo mục đích nhất định. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc cơ quan kiểm soát biên giới tại sân bay, cảng biển hoặc cửa khẩu đường bộ.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, visa không bảo đảm chắc chắn người sở hữu được nhập cảnh. Visa chỉ cho phép hành khách đến cửa khẩu để đề nghị được vào Mỹ; nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới mới là người quyết định hành khách có được nhập cảnh hay không và được ở lại bao lâu.

Cơ quan Di trú Canada cũng khẳng định visa và giấy tờ đi lại hợp lệ không tự động bảo đảm một người được vào nước này. Khi đến cửa khẩu, hành khách vẫn được kiểm tra danh tính, mục đích chuyến đi, điều kiện tài chính và khả năng rời Canada sau thời gian được phép lưu trú.

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Đây cũng là lý do một người có visa du lịch nhưng sang làm việc, trả lời không thống nhất với hồ sơ, không chứng minh được nơi ở hoặc không có vé đi tiếp vẫn có thể bị kiểm tra kỹ, thậm chí bị từ chối nhập cảnh.

Một nhầm lẫn khác là coi ngày hết hạn visa như ngày cuối cùng được lưu trú. Thực tế, đây là hai mốc khác nhau. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thời hạn visa thể hiện khoảng thời gian người sở hữu được sử dụng visa để đến cửa khẩu, còn thời gian được phép ở lại được xác định khi nhập cảnh.

Những thông tin du khách cần kiểm tra trước khi ra sân bay

Ngay sau khi nhận visa, người đi nước ngoài nên đối chiếu họ tên, ngày sinh, quốc tịch và số hộ chiếu. Đây là những thông tin dễ bị bỏ qua nhưng có thể khiến hãng hàng không không chấp nhận giấy tờ nếu không trùng khớp.

Tiếp đó, cần kiểm tra loại visa, ngày bắt đầu có hiệu lực, ngày hết hạn, số lần nhập cảnh và thời gian được lưu trú mỗi lần. Visa còn hạn không có nghĩa chắc chắn vẫn còn lượt sử dụng. Visa nhập cảnh một lần sẽ không thể dùng lại sau khi người mang visa đã xuất cảnh.

Với visa điện tử, hành khách cần bảo đảm dữ liệu đã được liên kết với đúng hộ chiếu sẽ sử dụng. Chính phủ Anh cảnh báo hãng vận chuyển có thể không cho hành khách khởi hành nếu thông tin trong tài khoản visa điện tử không trùng với hộ chiếu hoặc dữ liệu đã cung cấp cho hãng bay.

Ảnh Vietnam Booking

Việc kiểm tra giấy tờ thường được thực hiện ngay tại sân bay xuất phát. IATA cho biết cơ sở dữ liệu Timatic tập hợp yêu cầu về hộ chiếu, visa và điều kiện nhập cảnh từ hơn 1.000 nguồn chính thức, đồng thời được hầu hết hãng hàng không sử dụng. Vì thế, hành khách có thể bị từ chối làm thủ tục nếu visa chưa có hiệu lực, đã hết lượt nhập cảnh hoặc thiếu visa quá cảnh cần thiết.

Người làm visa qua công ty dịch vụ vẫn nên tự kiểm tra trạng thái trên website của đại sứ quán hoặc cơ quan nhập cư, thay vì chỉ tin vào email chuyển tiếp hay ảnh chụp màn hình. Tuyệt đối không sử dụng dịch vụ quảng cáo có thể sửa visa, đóng dấu hoặc tạo lịch sử xuất nhập cảnh.

Khi đến nơi, hành khách cần kiểm tra dấu nhập cảnh, giấy phép lưu trú hoặc hồ sơ điện tử để biết chính xác ngày phải rời quốc gia đó. Nếu phát hiện thông tin sai, nên đề nghị nhân viên cửa khẩu kiểm tra ngay, tránh để một lỗi nhỏ biến thành việc lưu trú quá hạn.



